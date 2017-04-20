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 Оккупанты насчитали более 200 участников из 46 стран на форуме в Ялте, МИД Украины проверяет информацию об иностранных представителях

На третий "Ялтинский международный экономический форум", по подсчетам марионеточных властей полуострова, приехали более 200 бизнесменов и чиновников из 46 стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Третий Ялтинский международный экономический форум набирает обороты. В этом году количество участников на треть больше, чем в прошлом году, изменяется и качественный состав участников. Сегодня к нам приехало 214 бизнесменов, представителей депутатского корпуса и органов исполнительной власти из 46 стран", - заявил так называемый глава Крыма Аксенов.

Оккупационные власти Крыма 3-й год проводят в Ялте так называемый экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей различных стран мира. Через визиты иностранцев нынешние власти полуострова стремятся легализовать "российский" статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

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В связи с запланированным на апрель проведением Международного экономического форума в Ялте Прокуратура АРК призвала МИД Украины проинформировать представителей иностранных государств о правилах въезда на территорию аннексированного Крыма, а также об ответственности за нарушение украинского законодательства.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что проверяют информацию об участии в "Ялтинском международном экономическом форуме" иностранных представителей, чтобы в последствии привлечь их к ответственности.

"По результатам работы, сделанной МИД, подавляющее большинство международных партнеров проинформировали о том, что они не будут нарушать законодательство Украины и будут рекомендовать бизнес-кругам своих стран не принимать участие в форуме. Следует отметить, что представители бизнес-кругов могут принимать решения самостоятельно в частном порядке, и в данный момент мы проверяем информацию, кто, из каких стран и на каком уровне принимает участие в так называемом Ялтинском форуме, конечно с целью привлечения их к ответственности", - сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
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