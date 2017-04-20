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 С начала войны 42 ребенка погибли и 109 ранены в результате подрыва, - начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО

С начала года в районе АТО группы разминирования ВС Украины обезвредили почти 12500 взрывоопасных предметов.

Об этом, сегодня, 20 апреля, шла речь на пресс-конференции для СМИ с участием представителей штаба АТО, ГСЧС Украины в Донецкой области и неправительственной Международной организации Halo Trust, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отвечая на вопрос журналистов участники конференции отметили, что очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным. По предварительным подсчетам специалистов эта территория составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет.

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По словам начальника координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО полковника Сергея Зубаревского, сегодня самыми уязвимыми остаются населенные пункты вблизи линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции в так называемой "серой зоне". Подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения. С начала войны погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения. В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы.

"За время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины обнаружены, изъяты и уничтожены почти 150 000 взрывоопасных предметов, очищены 3000 га территорий. Вместе с тем, уже в этом году мы планируем очистить еще 94 участка, которые находятся в 20 километрах от линии соприкосновения. Это более 1000 гектаров", - отметил начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО.

По восстановлению объектов инфраструктуры населенных пунктов Донбасса, офицер сообщил, что с января текущего года от военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей на обследование и разминирование участков поступили более 230 заявок. Однако работы удалось провести лишь на 20-ти объектах, поскольку руководители так называемых ОРДЛО согласовали менее 10 процентов заявок с обеспечением режима "тишины".

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В свою очередь заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник службы гражданской защиты Андрей Даник заметил, что группы разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях обезвредили более 10 600 взрывоопасных предметов. Накануне поминальных дней саперы ГСЧС Украины основное внимание уделяют разминированию кладбищ.

- Группами разминирования от взрывоопасных предметов уже очищены более 100 кладбищ и их все мы передали под охрану подразделениям национальной гвардии. К концу недели планируем очистить еще 40 кладбищ, - отметил полковник службы гражданской защиты Андрей Даник.

Вместе с тем, менеджер по операциям представительства неправительственной Международной организации Halo Trust в Украине Николас Торбет сообщил, что их организация осуществила работы в 15 районах Донецкой и Луганской областей за пределами буферной зоны, а в течение 2017 г. Halo планирует продолжить сплошное разминирование других опасных для населения участков Донбасса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала войны 42 ребенка погибли и 109 ранены в результате подрыва, - начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО
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