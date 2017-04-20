 С начала войны 42 ребенка погибли и 109 ранены в результате подрыва, - начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО

Об этом, сегодня, 20 апреля, шла речь на пресс-конференции для СМИ с участием представителей штаба АТО, ГСЧС Украины в Донецкой области и неправительственной Международной организации Halo Trust, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отвечая на вопрос журналистов участники конференции отметили, что очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным. По предварительным подсчетам специалистов эта территория составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет.
По словам начальника координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО полковника Сергея Зубаревского, сегодня самыми уязвимыми остаются населенные пункты вблизи линии соприкосновения в районе проведения антитеррористической операции в так называемой "серой зоне". Подорваться на мине можно где угодно, ведь зоной риска может быть практически любое место по обе стороны от линии разграничения. С начала войны погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения. В течение четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы.
"За время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных Сил Украины обнаружены, изъяты и уничтожены почти 150 000 взрывоопасных предметов, очищены 3000 га территорий. Вместе с тем, уже в этом году мы планируем очистить еще 94 участка, которые находятся в 20 километрах от линии соприкосновения. Это более 1000 гектаров", - отметил начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО.
По восстановлению объектов инфраструктуры населенных пунктов Донбасса, офицер сообщил, что с января текущего года от военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей на обследование и разминирование участков поступили более 230 заявок. Однако работы удалось провести лишь на 20-ти объектах, поскольку руководители так называемых ОРДЛО согласовали менее 10 процентов заявок с обеспечением режима "тишины".
В свою очередь заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник службы гражданской защиты Андрей Даник заметил, что группы разминирования Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях обезвредили более 10 600 взрывоопасных предметов. Накануне поминальных дней саперы ГСЧС Украины основное внимание уделяют разминированию кладбищ.
- Группами разминирования от взрывоопасных предметов уже очищены более 100 кладбищ и их все мы передали под охрану подразделениям национальной гвардии. К концу недели планируем очистить еще 40 кладбищ, - отметил полковник службы гражданской защиты Андрей Даник.
Вместе с тем, менеджер по операциям представительства неправительственной Международной организации Halo Trust в Украине Николас Торбет сообщил, что их организация осуществила работы в 15 районах Донецкой и Луганской областей за пределами буферной зоны, а в течение 2017 г. Halo планирует продолжить сплошное разминирование других опасных для населения участков Донбасса.
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