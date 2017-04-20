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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Гаага (141) иск (381) Минюст (1139) ООН (2065) Россия (70077) терроризм (20144) финансирование (1172) Петренко Павел (557) Международный суд ООН (31)

 Петренко о решении Суда ООН: Все почему-то ищут "зраду", но не обращают внимания, что теперь все доказательства против РФ будут публично рассмотрены на слушании по сути дела

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что ввиду первого в истории прецедента о подаче в Международный суд ООН (Гаага) иска о нарушении Конвенции о финансировании терроризма суд вынес сдержанное промежуточное решение, поскольку желает перед вынесением окончательного вердикта ознакомиться с делом по сути.

"Это было вынесено промежуточное решение. Украина настаивала в ходатайстве об обеспечении (иском. - Ред.) максимального перечня требований. Суд, с учетом того, что дела об этой конвенции фактически не рассматривались и это первое дело в истории, думаю, решил все-таки послушать по сути само дело и вынести решение", - сказал П.Петренко в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг, добавив, что расценивает промежуточное решение суда как "сдержанное", передает Цензор.НЕТ.

При этом глава Минюста Украины акцентировал внимание на том, что суд определил наличие предварительной юрисдикции (prima facie) по иску.

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"Все почему-то ищут "зраду", но не обращают внимания на то, что россияне настаивали на том, что суд не имел права рассматривать дела по конвенции, а по юрисдикции суд принял и мы теперь слушаемся по сути, а это означает, что все доказательства, которые будут поданы по финансированию терроризма, по тем действиям, которые Россия совершает на востоке Украины, будут публично рассмотрены", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, каких доказательств не хватило суду от украинской стороны, есть ли они и когда будут подаваться, П.Петренко ответил: "Суд сказал, что то, что было подано недостаточно для того, чтобы было принято (положительное для Украины. - Ред.) промежуточное решение… Конечно, у нас есть массив доказательств. Теперь будет процедура такова: каждое из этих доказательств будет публично рассматриваться на процессе, при рассмотрении по сути".

То есть, как пояснил министр, доказательства будут подаваться в Международный суд ООН с сопроводительными пояснениями.

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"В мае будет утвержден процессуальный график: будет установлено, до какого периода времени сторона истец будет подавать свои дополнительные пояснения, потом будет дано время стороне ответчика (то есть для России время подать свои возражения), а потом у Украины будет возможность откомментировать возражения, предоставленные РФ, а потом будет уже само публичное слушание. На этом этапе мы будем подавать большой блок пояснений по обеим конвенциям", - рассказал П.Петренко.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора ".

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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так Минюст должен был комментировать сразу, а не МИД и прочие политэксперды.
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главное -дело слушать будут. От Украины его ведут амеровские юристы, а если б ты смотрел побольше штатовских сериалов - то знал бы, что самые неубиваемые аргуметы приводят в самом конце -что бы враг отбрехаться не успел
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Не, ну а чо...вышли на поле две футбольные команды , судья, разыграли ворота. Судья проверил поле - сказал матч состоится, Капитан одной потребовал удалить вратаря соперника - бутсы с стальными шипами - судья удалять отказался но бутсы снять заставил. А болельщики на стадионе заходятся в истерике - ссуки, матч просрали ...
как то так
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о,Господи...а если бы ты побольше смотрел мексиканских сериалов-то знал бы,что все в итоге оказываются братьями и счастливо пляшут и танцуют.....
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Совершенно с тобой согласен ! Но количество серий в сериалах помнишь? Так что все возможно..но вряд ли в этом столетии.
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ну вот тогда надо и заявить-мы показываем вам КИНО,которое к действительности отношения не имеет...а не заявлять о великих перемогах...хотя..это видать входит в сценарий...перемога № 1365343 ....и пока лохи будут жрать эту жвачку о великих перемогах-мы будем их грабить...
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Это позволит освободить Донбасс и вернуть Крым?
РФ действует по принципу. Выиграли суд, хорошо. Не выиграли, все равно выполнять не будем решение суда.
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Выиграть его не лишне. Но то что они сейчас выиграли ни на что серьезное не тянет.
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Да, они это решение в гробу видали. Как и Будапештский меморандум. Прав тот, у кого армия сильнее)
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"Это позволит освободить Донбасс и вернуть Крым?"

простите, вы имеете ввиду донбасс и крым без русского населения вернуть?
тогда надо немного подождать, когда русские фшисты истребят таких же русских фашистов на крыме и донбассе.
нам нужны крым и донбасс как территории, без руцкай биомассы.
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Вообще не вижу смысла в зрадо-перемогах,если пацанов продолжат убивать в Лугандоне...Кацапы шо,вменяемые?
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Тему "зрады" толкают кацапские троли,а так все верно- это только начало процесса. Дело будет рассматриваться по существу.
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Влада, коли по суті сказати нічого, вона завжди про "зраду" починає бубоніти і цей гул підхоплює лад голосів на Цензорі, який цю владу всіляко оберігае від "брехні і провокацій". Тільки дивуватися залишається, як в унісон вони про "зраду" співають.
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Шо характерно:
после агрессии ското-казляндии все страны зачем-то начинают вооружаться; и только Украину просят решать проблемы исключительно мирным путём.
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"Все почему-то ищут "зраду", но не обращают вниманияИсточник:http://censor.net.ua/n437084 - если даже министр юстиции выражается мемами - о чём можно говорить ?
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"все доказательства против РФ будут публично рассмотрены на слушании по сути дела"

И шо? А я-то, грешным делом, думал, что в суд ходят чтобы его выиграть, а не просто чтоб его рассмотрели.
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Подготавливают к многолетней "сантабарбаре"?
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По логике Петренко важен процесс, а не результат?
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А какой результат ?
Вы , хоть раз , слышали от власти - нам нужна победа ?!
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я слышал "нам нужно вернуть земли". Возвращение означает победу или еще нет?
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Отличный вопрос !
Кому это "нам" ?! Кому принадлежит земля (и вообще всё) на Донбасе и вообще в Украине ? Вариантов много но точно не народу Украины ... Так кому там чего надо вернуть ?
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та да. обычно звучит МИР, а каким путем его достичь, не уточняется. Хотя вариантов всего два: победа или капутяция.
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"Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую !!!дискриминацию в оккупированном Крыму." - какая из трёх рас ( монголоидная, европеоидная, негроидная ) там подвергается дискриминации?
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Теперь будет процедура такова: каждое из этих доказательств будет публично рассматриваться на процессе, при рассмотрении по сути". - а разве суд в ООН рассматривает дела без сути...??? все дело в том,что дела от Украины представляют сущности,которыми руководила суть куйла...
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Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что ввиду первого в истории прецедента о подаче в Международный суд ООН (Гаага) иска о нарушении Конвенции о финансировании терроризма суд вынес сдержанное промежуточное решение, поскольку желает перед вынесением окончательного вердикта ознакомиться с делом по сути. Источник: http://censor.net.ua/n437084


Петренко, учи матчасть Никарагуа против США 1984-1986 год, прецендент был, но Никарагуа смогли предоставить доказательства в отличии от.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетренко о решении Суда ООН: Все почему-то ищут "зраду", но не обращают внимания, что теперь все доказательства против РФ будут публично рассмотрены на слушании по сути дела
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