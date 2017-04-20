 Петренко о решении Суда ООН: Все почему-то ищут "зраду", но...

"Это было вынесено промежуточное решение. Украина настаивала в ходатайстве об обеспечении (иском. - Ред.) максимального перечня требований. Суд, с учетом того, что дела об этой конвенции фактически не рассматривались и это первое дело в истории, думаю, решил все-таки послушать по сути само дело и вынести решение", - сказал П.Петренко в комментарии "Интерфакс-Украина" в четверг, добавив, что расценивает промежуточное решение суда как "сдержанное", передает Цензор.НЕТ.
При этом глава Минюста Украины акцентировал внимание на том, что суд определил наличие предварительной юрисдикции (prima facie) по иску.
"Все почему-то ищут "зраду", но не обращают внимания на то, что россияне настаивали на том, что суд не имел права рассматривать дела по конвенции, а по юрисдикции суд принял и мы теперь слушаемся по сути, а это означает, что все доказательства, которые будут поданы по финансированию терроризма, по тем действиям, которые Россия совершает на востоке Украины, будут публично рассмотрены", - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, каких доказательств не хватило суду от украинской стороны, есть ли они и когда будут подаваться, П.Петренко ответил: "Суд сказал, что то, что было подано недостаточно для того, чтобы было принято (положительное для Украины. - Ред.) промежуточное решение… Конечно, у нас есть массив доказательств. Теперь будет процедура такова: каждое из этих доказательств будет публично рассматриваться на процессе, при рассмотрении по сути".
То есть, как пояснил министр, доказательства будут подаваться в Международный суд ООН с сопроводительными пояснениями.
"В мае будет утвержден процессуальный график: будет установлено, до какого периода времени сторона истец будет подавать свои дополнительные пояснения, потом будет дано время стороне ответчика (то есть для России время подать свои возражения), а потом у Украины будет возможность откомментировать возражения, предоставленные РФ, а потом будет уже само публичное слушание. На этом этапе мы будем подавать большой блок пояснений по обеим конвенциям", - рассказал П.Петренко.
19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.
Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".
Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.
В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.
Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора ".
Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".
По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН
Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.
По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".
В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".
Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".
В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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"На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина", - Кулеба о решении Международного суда ООН(127)
Счастливый украинский министр. ФОТО(3)
МИД РФ прокомментировал решение Международного суда ООН по иску Украины(113)
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как то так
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РФ действует по принципу. Выиграли суд, хорошо. Не выиграли, все равно выполнять не будем решение суда.
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простите, вы имеете ввиду донбасс и крым без русского населения вернуть?
тогда надо немного подождать, когда русские фшисты истребят таких же русских фашистов на крыме и донбассе.
нам нужны крым и донбасс как территории, без руцкай биомассы.
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после агрессии ското-казляндии все страны зачем-то начинают вооружаться; и только Украину просят решать проблемы исключительно мирным путём.
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И шо? А я-то, грешным делом, думал, что в суд ходят чтобы его выиграть, а не просто чтоб его рассмотрели.
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В Европе, очевидно, все иначе.
К другому порядку вещей нашим юристам еще нужно приспособиться...
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Вы , хоть раз , слышали от власти - нам нужна победа ?!
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Кому это "нам" ?! Кому принадлежит земля (и вообще всё) на Донбасе и вообще в Украине ? Вариантов много но точно не народу Украины ... Так кому там чего надо вернуть ?
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(Хотя это им до сраки).
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Петренко, учи матчасть Никарагуа против США 1984-1986 год, прецендент был, но Никарагуа смогли предоставить доказательства в отличии от.....
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Какие нужны улики если 3 года вопят об "агрессии" , а у самих действуют абсолютно все договора "о дружбе" между РФ и Украиной ... И товарооборот растёт ...
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по-друге, ООН так само як і Мінька (це я про так звані "домовленості") - нуль без палички, дірка від бублика, звук у вакуумі, не знаю, як їх ще охарактеризувати!
там до речі, людей кожного дня вбивають) так, напевно, всі призабули, що з першого квітня у нас "перемир'я"! оце так таки так!
по-третє, ООН та й всім решта начхати на Україну! той постановочний суд (такий самий як і над яником, - як у фільмі, - "самий гуманний суд в мірє") присудив, що війни нема, так само як і втручання РФ у бойові дії, можна сказати, спонсорування терору, і Крим - російський) так про яку "перемогу" він меле?!
"ми на правільнам путі" - це ж на якому? коли не залишиться захисників, чи коли закінчаться гроші МВФ-оські? чи коли закінчиться терпіння простих громадян?!
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Уже перерос ! Кто ещё не понял ?
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Слава Україні.)))
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