 Музыкант Скрипка: "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ. Нужно создать для них гетто"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Нужно их отделить, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - заявил музыкант.
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Весна, весна, весна вгамує.
Весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна, весна.
https://www.youtube.com/watch?v=WIbdRrFSlgY
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А то я весь час налаштовуватися маю. А ще й говорю англійською та трохи німецькою. Важкувато чотирма мовами весь час міксувати ((
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Нужен закон устанавливающий говорить с посетителями в организациях, магазинах, ресторанах, кафе и т.д. на государственном, а в свое свободное от работы время человек вправе говорить на каком хочет языке.
Чтобы все это не оставалось на бумаге, нужны наказания в зависимости от ситуации в виде штрафов или увольнений.
И все это пора уже сделать и забыть, ведь прошло четверть столетия, как Украина независима, но до сих пор топчется Украина в нерешительности на месте и как результат происходят глупые, нелепые споры.
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Понять на сколько прав Скрипка им русскость не позволяет, еще чуть-чуть и начнут свое : "х@йло введи войска!!!руццких умиляют ". Они думают замаскировались, а как такие темы, так сразу же пердаки повзрывались у них ))))
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