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Все про:Скрипка (38) украинский язык (627)

 Музыкант Скрипка: "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ. Нужно создать для них гетто"

Украинский музыкант Олег Скрипка считает, что граждане Украины, не способные выучить украинский язык, социально опасны и должны проживать в специальном гетто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Нужно их отделить, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - заявил музыкант.

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весна, у говорящих котов весеннее обострение на неадекватные высказывания... зачем сразу гетто, достаточно построить для русскоговорящих индейцев резервацию поодаль от цивилизации, или обеспечить их поездкой в Крым в уже, обжитую ими резервацию)
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Весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна вгамує.
Весна, весна, весна прийде,
Весна, весна, весна, весна.

https://www.youtube.com/watch?v=WIbdRrFSlgY
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А мене вже ''двуізичиє'' втомлює. Вже б усі перейшли на українську і нема проблеми.
А то я весь час налаштовуватися маю. А ще й говорю англійською та трохи німецькою. Важкувато чотирма мовами весь час міксувати ((
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Странно, но у меня никаких проблем с "настройкой" нет. У брата основной - украинский, у меня русский. Мы спокойно друг с другом говорим каждый на своем и свободно переходии с одного на другой при необходимости, при этом ничего не микшируя, кстати.
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Поставил плюс потому,что кацапы в натуре все пидарасы.А вот мова?Ну а если глухо-немой кацап пидарас?
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Народ, повторю іще раз. Нам не потрібні гетто, концтабори і проча ху**а. Достатньо лише ввести екзамен на громадянство з української мови і ще чого небудь. 99% вати зразу відсіється з політичного життя країни. Так само як в Латвії.
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дик у Латвії негромадяни якраз у своєрідному гетто.
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IQ здесь не причем , человек может знать несколько языков и не знать остальные языки .
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серед остальных - мова держави, громадянином якої ти є? нюню.
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умным Скрипку после такого высказывания тоже не назовешь, его тоже в гетто надо
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весна, у говорящих котов весеннее обострение на неадекватные высказывания... зачем сразу гетто, достаточно построить для русскоговорящих индейцев резервацию поодаль от цивилизации, или обеспечить их поездкой в Крым в уже, обжитую ими резервацию)
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точно, усім незадоволеним державною мовою - на вибір безплатний квиток до криму чи до лугандонії.
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Не пожелания заставляют учить язык, а необходимость.
Нужен закон устанавливающий говорить с посетителями в организациях, магазинах, ресторанах, кафе и т.д. на государственном, а в свое свободное от работы время человек вправе говорить на каком хочет языке.
Чтобы все это не оставалось на бумаге, нужны наказания в зависимости от ситуации в виде штрафов или увольнений.
И все это пора уже сделать и забыть, ведь прошло четверть столетия, как Украина независима, но до сих пор топчется Украина в нерешительности на месте и как результат происходят глупые, нелепые споры.
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Герхард, так мені доводиться розмовляти чотирма мовами !!! Важко вже ...
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Я полностью за официальный украинский язык ,двумя руками " за" , для документации и прочего, я против насилия над языками других наций, учить украинский нужно и должно. тем кто не может заполнять на украинском языке документы - ищите переводчика, но наступать на горло другим нациям в Украине - глупость и провокация , выгодная прежде всего кремблядям, поэтому "гетто" - это самое глупое ,что я услышала и в ай кью этого человека очень сомневаюсь.
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На струне от скрипки этот чувак смотрерлся бы классно😆
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Руцкаизычным челюсти по отрывало и мозги из ушей полезли :D
Понять на сколько прав Скрипка им русскость не позволяет, еще чуть-чуть и начнут свое : "х@йло введи войска!!!руццких умиляют ". Они думают замаскировались, а как такие темы, так сразу же пердаки повзрывались у них ))))
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Это гетто давно создано -- Российская Федерация.
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Ну, про гетто - это он преувеличил ))) Но за 25 лет, ребята, можно уже было перейти полностью на украинский.
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Треба давити і цькувати все кацапське, зробити такі умови життя для руССні, щоб або тікали або вішались.
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ничего нового Юлька еще в 2004 сказала что даунбас надо обгородить колючей проволкой
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Как хорошо консервы на цензоре повскрывались - за посягательство на срусский язык (язык путина и шойгу) украинцев вешать готовы. Ну - ну...
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Найголовніше знищити всю ДИТЯЧУ літературу на кацапській мові, відправляти жалоби на кацапські мульти на ютабі. Виховай дітей ворога, щоб не воювати самому.
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесМузыкант Скрипка: "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ. Нужно создать для них гетто"
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