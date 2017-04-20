 Аэропорт для Ryanair: глава МА "Борисполь" предлагает Гостомель

Бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов, - ред.), а не Борисполь. Такое мнение на инфраструктурном форуме в Киеве озвучил гендиректор Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Не так давно была представлена транспортная стратегия Украины, в которой впервые за долгие годы приоритеты для аэропорта были сформулированы не на развитие хаба, а на привлечение дешевых авиаперевозчиков. Это очень существенный вызов, который стоит перед нами", - сказал Рябикин.
По его словам одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта. "Нам предстоит найти решение для этой проблемы", - отметил Рябикин.
"Аэропорту Борисполь было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в Борисполе, нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту", - добавил он.
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Это просто первый и главный вопрос к нашим минским миротворцам.
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взлет-посадка каждые пять минут.
в терминалах не протолкнуться
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