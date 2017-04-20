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Все про:авиация (1741) аэропорт (1217) авиасообщение (315) лоукост (17)

 Аэропорт для Ryanair: глава МА "Борисполь" предлагает Гостомель

Павел Рябикин заявил, что одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба ведет к конфликту в операционной деятельности аэропорта.

Бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов, - ред.), а не Борисполь. Такое мнение на инфраструктурном форуме в Киеве озвучил гендиректор Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Не так давно была представлена транспортная стратегия Украины, в которой впервые за долгие годы приоритеты для аэропорта были сформулированы не на развитие хаба, а на привлечение дешевых авиаперевозчиков. Это очень существенный вызов, который стоит перед нами", - сказал Рябикин.

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По его словам одновременное привлечение бюджетных перевозчиков и развитие хаба в аэропорту ведет к внутреннему конфликту в операционной деятельности аэропорта. "Нам предстоит найти решение для этой проблемы", - отметил Рябикин.

"Аэропорту Борисполь было бы легче обслуживать лоукост-перевозчиков на базе аэропорта в Гостомеле, а хаб развивать в Борисполе, нежели пытаться совместить хабовую стратегию и стратегию привлечения лоукост-перевозчиков в одном аэропорту", - добавил он.
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да не хитрый а реальность в Европе и мире лоуст компании не летают в стыковочные аэропорты... они там не нужны...лоукосты- делают посадки в малозначительных и удаленных аэропортах- дорога от которых, и в которые может перекрывать даже стоимость билета на рейс скажем в хабовый аэропорт Франкфурт, или Берлин, Стокгольм..это бизнес детка...
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Летают, но и стоимость становится не лоукостовая сразу
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А я хАчу лЯтать в Борисполь по цене лоукоста...
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Не совсем так.. Я бы добавил, что пассажир имеет право выбора лететь тем же лоукостом в отдалённый аэропорт ( к примеру Барселона Жирона) либо в самый главный Барселона. От этого зависит цена, иногда отличие сущие копейки.
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они орали миру- мы идем в Европу, а оказалось что залезли в ,,,опу...
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этот директор с Борисполя конкуренции боится?!
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Я бы этот комментарий переписала на плакат и вышла с ним к Верховной Раде.
Это просто первый и главный вопрос к нашим минским миротворцам.
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шо, бабло на постройке терминала попилить захотелось?
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Бориспіль завжди напівпорожній, набудували терміналів, якими вітер гуляє, так давайте ще в Гостомелі теж що то збудуємо, може і там вітер гуляти буде.
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Уволить....И такие" Хлави" возглавляют почти все в Украине....
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моя бабушка говорит, что хаб - это новые хабарники.
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Жуляны - готов. А в Гостомеле терминал надо строить - 100 млн. минимум.
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наверное, "Борисполь" перегружен.
взлет-посадка каждые пять минут.
в терминалах не протолкнуться
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Беня Коломойский не пускает в Борисполь конкурентов
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В итоге в Борисполе не будет ни хаба ни лоукостов))
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Для того чтобы летать в Гостомель туда необходимо вбухать уйму денег для развития инфрастуктуры (системы регистрации, контроля на безопасность, наземного обслуживания пассажиров), закупить кучу техники и оборудования, обучить персонал, обеспечить транспортом и т.п. В Борисполе еще не все отмыли, теперь в Гостомеле намывать собираются, деятели.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАэропорт для Ryanair: глава МА "Борисполь" предлагает Гостомель
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