 Металлурги просят "Укрзализныцю" разъяснить, смогут ли аффилированные компании купить металлолом на условиях 50%-ной предоплаты

Об этом говорится в письме "Укрметаллургпрома" к директору ЦОП Виталию Цвигуну и главе правления УЗ Войцеху Балчуну, текстом которого располагает Бизнес-портал UAprom.
"Обращаемся к Вам с просьбой предоставить разъяснения в отношении возможного участия компаний, которые аффилированы с ведущими металлургическими предприятиями, в аукционе по реализации металлолома ПАО "Укрзализныця" на условиях 50%-ной предоплаты", - говорится в документе.
В Объединении отмечают, что ведущие металлургические перерабатывающие предприятия принадлежат к структурам, в которых одни предприятия производят готовую продукцию, в т.ч. производят металлопродукцию для нужд УЗ, другие предприятия занимаются поставкой этой продукции потребителям, а третье предприятие централизованно поставляет металлолом для нужд этих металлургических предприятий.
"Таким образом, эти компании связаны отношениями контроля в понимании ст.1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - подчеркивается в письме.
"В этом случае встает вопрос в отношении пункта 9 "Список документов, необходимых для заключения договора поставки, которые предоставляются победителем", а именно отсутствие в этом пункте предостережения, что участник "… является поставщиком продукции для ПАО "Укрзализныця" и предприятий железнодорожного транспорта, или компанией, связанной с ним отношением контроля в понимании ст.1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - констатируется в документе.
Учитывая краткие сроки до начала проведения тендера, "Укрметаллургпром" просит ЦОП УЗ предоставить дополнительное разъяснение в первой половине для 20 апреля 2017 года.
Как сообщалось ранее, "Укрметаллургпром" призывал УЗ допустить аффилированные с метхолдингами компании к покупке лома на условиях 50%-ной предоплаты.
Напомним, что ЦОП УЗ 12 апреля 2017 года объявил два тендера на продажу лома черных металлов суммарным объемом 46 тыс. т. Подача заявок на участие в них завершается 21 апреля.
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В тендере условия поставляешь УЗ свою продукцию -50% предоплаты, не поставляешь - 100% предоплаты..Металисты плачут шо по закону у конкуренции в ихних холдингах это разные фирмы - одни токо покупают..другие токо продают. А купить хочется с отсрочкой...Но как на меня мутят как всегда господа металисты....
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И не купить. А дорезать все нахрен и сдать Ахметке на "переплавку".
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https://www.youtube.com/watch?v=289K-5cf9-c
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