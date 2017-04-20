 В Запорожской области заключенный сообщил в полицию о "заминировании" своей колонии

Полицейские обнаружили, что один из заключенных осуществил ложный вызов о минировании Вольнянской исправительной колонии №20, теперь против него открыли уголовное дело. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской обл.
21 марта 2017 в Вольнянское отделение полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской обл. поступил звонок от неизвестного гражданина. Абонент сообщил, что в стену заложена взрывчатка.
Однако во время тщательной проверки внешнего периметра колонии никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность гражданина, сделал упомянутый звонок. Оказалось, что уголовное преступление совершил из хулиганских побуждений 24-летний гражданин, который в настоящее время отбывает наказание в упомянутом исправительном заведении.
19 апреля ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса, санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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