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Все про:колония (273) минирование (561) тюрьма (653) Запорожская область (547)

 В Запорожской области заключенный сообщил в полицию о "заминировании" своей колонии

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские обнаружили, что один из заключенных осуществил ложный вызов о минировании Вольнянской исправительной колонии №20, теперь против него открыли уголовное дело. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской обл.

21 марта 2017 в Вольнянское отделение полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской обл. поступил звонок от неизвестного гражданина. Абонент сообщил, что в стену заложена взрывчатка.

Однако во время тщательной проверки внешнего периметра колонии никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность гражданина, сделал упомянутый звонок. Оказалось, что уголовное преступление совершил из хулиганских побуждений 24-летний гражданин, который в настоящее время отбывает наказание в упомянутом исправительном заведении.

19 апреля ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса, санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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вот это он попал,уверен мусора шманали там всё и всех,а кроме всего прочего нашли много других "запретов" .
"Наломал людской ход своим поступком,с него спросят"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожской области заключенный сообщил в полицию о "заминировании" своей колонии
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