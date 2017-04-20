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 Политика Украины
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 В случае невыполнения РФ промежуточного решения Суда ООН вопрос будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи, - Петренко

В случае невыполнения Российской Федерацией промежуточного решения Международного суда ООН (Гаага) по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации этот прецедент может быть вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи (ООН. - Ред.)", - сказал П.Петренко в четверг.

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Комментируя в целом факт принятия к рассмотрению иска Украины в части соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,а также вынесение промежуточного решения, министр сказал: "То, что по Крыму они приняли решение по обеспечению иска, это действительно очень большой плюс".

19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет. Вместе с тем, Секретарь СНБО Турчинов заявил, что недоволен решением суда.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Вместе с тем, посол Франции в Украине Дюмон акцентировала, что Россия обязана выполнить временные меры, которые огласил Международный суд ООН: "Тут нет выбора".

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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и шо???
сюр какой-то... и это министр юстиции...
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Вы не понимаете, что в подобных вопросах приходится идти - ну как бы Вам обьяснить - "по шагам", что ли. Все, что лично мне хочется услышать - больше конкретики: конкретные сроки, конкректные действия.
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Сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов, чтобы защитить их от возможных ударов США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в американских вооруженных силах. Перемещение самолетов началось вскоре после того как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, который уничтожил 24 сирийские самолеты, пишет "ЕвроПравда". Правительство переместил свои самолеты поближе к российской базы Хмеймим в Латакии. Представитель американских вооруженных сил заявил, что речь идет о перемещении едва не всех боевых самолетов Сирии. По словам источника, таким образом президент Сирии Башар Асад "ищет защиты у Кремля". В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.
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Генасамблея ООН проголосувала за українську резолюцію щодо КримуПонеділок, 19 грудня 2016.

Какой от этого эффект?
А сейчас опять подаем тот же вопрос на рассмотрение ассамблеи?
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А РФ наложит, как всегда " Вето". Её представитель в своём слоге будет всех поучать.
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Та да. А на генассамблее кацапы как всегда наложат вето. Помним же ваш план Бэ по малазийскому боингу. Тоже варнякали - а вот в ООН мы им покажем! Дебилы, мля, какаовые
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На Генассамблее кацапы имеют такие же права, как Таити или Бурунди. Это только в Совбезе им дали право вето.
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Генассамблея такая же пустопорожняя говорильня, как и совбез, а может и хуже, народа больше. Последнее конкретное решение они приняли в 70-годах.
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Чтобы не делал Порошенко
То ли суд над Рашкой в ООН
То ли борьба с коррупцией
То ли реформы
То ли война на Донбассе
ВСЁ СТЫДОБА И БУТАФОРИЯ

В случае невыполнения РФ промежуточного решения Суда ООН вопрос будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи, - Петренко - Цензор.НЕТ 14
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DMYTRO TANASOV:
Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что Порошенко - геополитический гений, а Путин - тупое х*йло.

Путин стартовал, имея:
- пророссийское правительство и пророссийского президента в Украине;
- пророссийский бизнес в Украине;
- пророссийскую эстраду в Украине;
- пророссийское телевидение в Украине;
- мощнейшим влиянием рунета на юанет;
- безоговорочное военное преимущество;
- бизнес-связи и лобби в США и странах ЕС.

Все это Россия на сегодняшний момент просрала почти полностью. Это, ж, простите, каким тупым х*йлом надо быть, чтобы все так бездарно просрать?
Это как бы сели играть в шахматы, Путин с полным набором фигур, а Порошенко только с пешками и королем, и, бл*дь, сейчас Путин пытается рокироваться и строить защиту, а Порошенко захватил преимущество на доске и выстраивает матовую атаку.
Это я к тому, что, получив томагавком по причинному месту, Путин начал названивать Порошенку.
Нет, это еще не капитуляция.
Это, знаете, как гопник отжимает у худенького очкарика телефон и разбивает очки заодно с носом. И на робкое «верни телефон, мне встречу переназначить надо» ржет, типа «га-га, забери». А потом расследование, и суд, и выясняется, что гопник должен будет не просто оплатить лечение, а компенсировать из своего кармана понесенный материальный ущерб. Который - ущерб - составляет сотни тысяч долларов, т. к. из-за потери телефона не получилось переназначить встречу, и фирма очкарика понесла убытки. И эти убытки оплатит гопник.
И вот гопник приходит в больницу и говорит: «слыш, чувак, а если я тебе телефон верну и еще сто баксов сверху?». Вот это, собственно, и был тот разговор, что два дня назад случился.

Но он - разговор - не меняет того факта, что гопник вернет телефон, оплатит лечение, пластическую операцию, моральный и материальный ущерб. Даже если в суде будет кричать «в глаза смотри сука». Хотя сейчас гопник еще не верит. «Четыреста кусков зеленых? За телефон? Да они е*анулись, этот телефон максимум сто баксов стоит. Ну еще ладно, штуку зелени за больничку. Да не ссы, Мань, не будет четыреста штук, пугают они, на понт берут». (с)
Facebook-ua.info
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Пока нет заявления от потерпевшего очкарика, нет и не может быть никакого суда над гопником.
А его таки нет
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Какие они все там в верхах дебилы форменные... Народ за лохов держат, что мол вот-вот и хуйлуша будет строго наказан, так, что и стрелять нам не прийдется, все петя наш говнокомандующий порешает, рассеи станет стыдно и она добровольно отдаст украденный Крым...
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Це народ сам себе за лохів тримає і влада тут ні до чого, лохам подобатися бути лохами, ось влада їм і підіграє.
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"Если не выполняются промежуточные решения, ( ОНО НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕННО)то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи (ООН. - Ред.)", - сказал П.Петренко в четверг. ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЭТОГО ВОПРОССА РАШИСТ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРАВОМ ВЕТО- манкурты-министры юстиции тоже бывают
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ТОП-8 спецподразделений армий мира, по версии Independent


1. "Морские котики" армии США (United States Navy SEAL) - основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, созданы в 1962 году. Усилены после терактов 11 сентября 2001 года.
2. "Особая лодочная служба" армии Великобритании (Special Boat Service, SBS) - подразделение специальных операций Королевского флота, создана в 1940 году, зачастую действует в тесном сотрудничестве с коллегами из SAS.

3. "Особая воздушная служба" (Special Air Service, SAS) - специальное подразделение вооруженных сил Великобритании, создана в 1941 году. В последние годы бойцы SAS проявили себя в Афганистане и Ираке.

4. "Сайерет Маткаль" - спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), создано в 1957 году. Главная задача: борьба с террористами, спасение заложников. В числе наиболее известных - операция "Энтеббе" в 1976-м. Но Independent упоминает операцию по спасению таксиста, захваченного террористами 2003 году.

5. Группа быстрого реагирования национальной жандармерии Франции (National Gendarmerie Intervention Group, GIGN) - создана в 1973 году. Основные задачи: борьба с терроризмом, спасение заложников, охрана государственных чиновников.

6. "Альфа" (Управление "А") - специальное подразделение Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, создано в 1974 году в СССР и продолжает свою деятельность в современной России.

7. "Группа специальных операций" ВМС Испании (Unidad de Operaciones Especiales, UOE) - создана в 1952 году. В 2009-м была переименована в "Военно-морские силы специального назначения" (Fuerza de Guerra Naval Especial).
8. "Группа по выполнению специальных задач" армии Пакистана (Special Services Group, SSG) - создана в 1956 году. Занимается не только борьбой с террором и освобождением заложников, но и борьбой с поставщиками наркотиков.
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В середине 90-х в ВМС Украины существовали доставшиеся от СССР подразделения ВМФ - "Морские коньки" и "Крабы". Это были крутейшие бойцы, преданные Украине. Кучма это все просрал (возможно намеренно, в угоду кацапам), а Ющик ничего не сделал для их восстановления.
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Сроки то какие? Какие поставлены РФ сроки "выполнения промежуточного решения"?
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Дії заради дій, ніякого результату позитивного для України вони не дадуть.
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"Напугали ежа голой ж..ой"-прокомментировал данное заявление представитель РФ в СБ ООН.
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Врач:-Больной перед смертью потел??? Мед.сестра: - Да обильно потел. Врач:- Это хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае невыполнения РФ промежуточного решения Суда ООН вопрос будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи, - Петренко
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