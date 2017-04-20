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Все про:Днепропетровщина (1238) Резниченко (83)

 Резниченко: Днепропетровщина будет привлекать молодых специалистов с помощью бесплатного жилья

С целью привлечения медиков к работе в небольших городах и сельской местности в 2017 году в Днепропетровской области для молодых специалистов будет выделено почти 200 квартир и домов.

Об этом, как сообщает "Днепр Час", заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"В 2017 году квартиры уже получили 8 врачей области. Сейчас под жилье для молодых специалистов реконструируется помещение бывшей молочной кухни в Васильковке, там будет еще 10 квартир. Всего в городах и районах области в этом году для врачей выделят почти 200 квартир и домов, чтобы поощрить их работать в сельской местности", - отметил Валентин Резниченко.

Как сообщается, с начала 2017 года медики области получили квартиры в Днепре, Каменском, Павлограде, Терновке, Криворожском и Новомосковском районах.
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