 Резниченко: Днепропетровщина будет привлекать молодых специалистов с помощью бесплатного жилья

Об этом, как сообщает "Днепр Час", заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"В 2017 году квартиры уже получили 8 врачей области. Сейчас под жилье для молодых специалистов реконструируется помещение бывшей молочной кухни в Васильковке, там будет еще 10 квартир. Всего в городах и районах области в этом году для врачей выделят почти 200 квартир и домов, чтобы поощрить их работать в сельской местности", - отметил Валентин Резниченко.
Как сообщается, с начала 2017 года медики области получили квартиры в Днепре, Каменском, Павлограде, Терновке, Криворожском и Новомосковском районах.
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