 У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС , об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал Песков, комментируя статью американского агентства Bloomberg

о том, что у Кремля есть план, который предполагает отделение Донбасса от Украины.

На вопрос, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков ответил: "План один - добиться выполнения минских договоренностей".

Пресс-секретарь Путина также заявил, что "Россия вместе с партнерами по нормандской четверке старается оказать все возможное влияние, чтобы Киев сам нашел выход из ситуации, которая сложилась после гражданской войны и силового переворота три года назад".