EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия, За рубежом
  6759  85
Материалы по теме:
Все про:Песков (682) Путин (23657) Россия (70077) Донбасс (14187) Bloomberg (85) минские соглашения (2098)

 У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план

Москва не пытается интегрировать в Россию "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал Песков, комментируя статью американского агентства Bloomberg о том, что у Кремля есть план, который предполагает отделение Донбасса от Украины.

На вопрос, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков ответил: "План один - добиться выполнения минских договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не собирается аннексировать или признавать ОРДЛО, а только отделить от Украины, - Bloomberg

Пресс-секретарь Путина также заявил, что "Россия вместе с партнерами по нормандской четверке старается оказать все возможное влияние, чтобы Киев сам нашел выход из ситуации, которая сложилась после гражданской войны и силового переворота три года назад".

Песков также подчеркнул, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является внутриукраинской проблемой.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То есть, россияне напали на Донбас и убивали и разрушали его для того, чтобы в итоге добиться выполнения Минских договорённостей, которых к началу нападения ещё даже в проекте не было? Интересная мысль. Шиза косит их ряды, похоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а то ...его же раньше в Украине небыло , а потом рааз и появилось , значит напало..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не шиза ..это уже отступление под натиском сша , санкций и народ Украины показал что НА)(УЙ это где то там ...)
сейчас кремляди уже блеют о том , что их слова и действия не так поняли в 14м году.. и ваще они мол белые и пушистые ...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такое. сцарь когда-то говорил поначалу, что ихтамнет в Крыму, а потом внезапно ихтамбыли. Так что верить лгуну - себя не уважать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если НЕТ то какого вы там военные РФ застряли??!!! каких таких своих матюковско выражающихся даунов вы там типа защищаетет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так в1939 году уже ОГРОМНАЯ И ЗЛОБНАЯ ФИНЛЯНДИЯ УЖЕ НАПАДАЛА на маленький советский союз!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что, плешивому педофилу-недоноску стало можно верить ?
У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план - Цензор.НЕТ 8715
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас есть только один план: отомстить, обескровить, максимальный урон и впихнуть в Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Агамемнон. Пад сталом. Я тоже хочу шахту и 50 рабов.
Единственная польза от этих уродов, что никакие концерты юмористов смотреть не надо. И смех, как известно, продлевает жизнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рита во время выдачи фуража рабам, будьте предельно внимательны, а то у кума все лопаты пообгрызали..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо за предупреждение. Но об мои лопаты эти обгрызатели зубы точно обломают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Песков также подчеркнул, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является внутриукраинской проблемоИсточник: http://censor.net.ua/n437076

Ну, теперь после нашей пэрэмогы в гааге... хуйло в глазах всего мира - первый миротворец!!
Это какой-то позор(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так никаких волостей не напасёшься .... Пущай тела забирают. Все тела причём.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ленин сцука эти земли как раз забрал в Украине и уничтожил сука картавая молодую Украинскую народную республику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последний абзац просто абздорц.... Вонючие рсукие алени.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кто, кроме конченных ватников, хуйлу поверит?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дебилы - в Бога не верят, верят в ху*ла. По сути, они мало чем отличаются от своих севернокорейских "братьев по разуму".
 показать весь комментарий
Ответить
 
"План один-как можно больше принести горя всем,к кому сможем дотянуться"-сказал письков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап,70% территории Донбасса-и так под контролем Украины,а ОРДЛО-это "огрызок",гетто и резервация.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
70% украинского Донбасса. Не забывайте, что Ростовская область это тоже Донецкий угольный бассейн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапского двухголового петуха уже Крым неслабо притопил: одни гребешки торчат, а если еще и этих "республиканцев" к ногам привязать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... И водил путин заблудший народ- недороссов по пустыне Донбасса, водил-РАзводил, водил-РАзводил, да и РАЗВЕЛ ТАКИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"План один - добиться выполнения минских договоренностей".- признание рашистом паспортов днр и лнр(которые создавались и печатаются по-указанию рашистов) указывает на то.что 3,14сдливый всемирный рашист в очередной раз 3,14сдит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
план один, а заторчали до розовых муравьев и лишней хромосомы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"План один - добиться выполнения минских договоренностей"

Проще простого - кацапня вместе со своими убивачками идет нахер из Украины обратно в РФ и дальше все идет своим чередом по минским.

Генетически чистки лишнехромосомных, геноцид русскочелюстрых, распятие мальчиков в трусиках, изнасилование эпилептических дедовоевалов и сдача своих русскоговорящих рабов на органы в Минские договорняки не входят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
DMYTRO TANASOV:
Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что Порошенко - геополитический гений, а Путин - тупое х*йло.

Путин стартовал, имея:
- пророссийское правительство и пророссийского президента в Украине;
- пророссийский бизнес в Украине;
- пророссийскую эстраду в Украине;
- пророссийское телевидение в Украине;
- мощнейшим влиянием рунета на юанет;
- безоговорочное военное преимущество;
- бизнес-связи и лобби в США и странах ЕС.

Все это Россия на сегодняшний момент просрала почти полностью. Это, ж, простите, каким тупым х*йлом надо быть, чтобы все так бездарно просрать?
Это как бы сели играть в шахматы, Путин с полным набором фигур, а Порошенко только с пешками и королем, и, бл*дь, сейчас Путин пытается рокироваться и строить защиту, а Порошенко захватил преимущество на доске и выстраивает матовую атаку.
Это я к тому, что, получив томагавком по причинному месту, Путин начал названивать Порошенку.
Нет, это еще не капитуляция.
Это, знаете, как гопник отжимает у худенького очкарика телефон и разбивает очки заодно с носом. И на робкое «верни телефон, мне встречу переназначить надо» ржет, типа «га-га, забери». А потом расследование, и суд, и выясняется, что гопник должен будет не просто оплатить лечение, а компенсировать из своего кармана понесенный материальный ущерб. Который - ущерб - составляет сотни тысяч долларов, т. к. из-за потери телефона не получилось переназначить встречу, и фирма очкарика понесла убытки. И эти убытки оплатит гопник.
И вот гопник приходит в больницу и говорит: «слыш, чувак, а если я тебе телефон верну и еще сто баксов сверху?». Вот это, собственно, и был тот разговор, что два дня назад случился.

Но он - разговор - не меняет того факта, что гопник вернет телефон, оплатит лечение, пластическую операцию, моральный и материальный ущерб. Даже если в суде будет кричать «в глаза смотри сука». Хотя сейчас гопник еще не верит. «Четыреста кусков зеленых? За телефон? Да они е*анулись, этот телефон максимум сто баксов стоит. Ну еще ладно, штуку зелени за больничку. Да не ссы, Мань, не будет четыреста штук, пугают они, на понт берут». (с)
Facebook-ua.info
У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план - Цензор.НЕТ 9597
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сейчас Путин пытается рокироваться и строить защиту, а Порошенко захватил преимущество на доске и выстраивает матовую атаку

Шото не похоже, шоб эта атака хоть какие-то плоды приносила. Да и просрано хуйлом далеко не все даже в Украине. 50% состава ВР (БПП и оппоблок) - ублюдки-колаборанты и сепары.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их дебилов полоумных готовят к жизни больные на голову воспиталки,а после живут хуже чем мои поросята на ферме.А ватанам страна и есть колония ферма рабов.


Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
Москва пытается интегрировать В Украину "Л/ДНР" ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну да,и судя по всему мы еще и восстанавливать там все будем.Очень мило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да там еще "злые татары и укры" обещают при случае навалять кизякам и иже с ними "половой орган бабушки". Слава Україні !
 показать весь комментарий
Ответить
 
слушайте,а нельзя компромисный вариант.землю Украине,а всех пророссийских жителей с болью в сердце ,отдать в замен,без права возврата Как судетских немцев чехи депортировали после второй мировой ,и лиш в начале 70 разрешили приехать посетить могилки предков,но только без права прописки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, вот это ход, АЖ СРАШНО.
Давайте начнем по порядку, что "бадяга" с Новососсией (в дальнейшем Лугандон), проводилась априори с целью отвлечения внимания от аннексии АРК. Дальнейшие ходы практически не просчитывались и прогнозировались на "ближайший период" с корректировкой планов по складывающейся ситуации. Получится отжать больше территории Украины - хорошо, меньше - тоже неплохо. Цель выполнена первичная - Крымнаш, ситуация в Украине дестабилизирована. Фактор поднятия "волны" по юго-восточным областям Украины (несмотря на радужные доклады резидентур ГРУ МО РФ и ФСБ, прогнозы агентуры влияния, глубокого внедрения, а главное эмиссаров РФ действующих практически с легальных позиций (в том числе с использованием подконтрольных СМИ) оказались прямо скажем несколько преувеличенными. Да, как и ожидалось - вялая (точнее практически никакая) реакция США и стран ЕС на начальном этапе была просчитана очень четко. Деградировавшие и разваленные ВСУ, подконтрольная (взаимодействующая) СБУ и конечно зажравшееся МВД Но тут в ситуацию стали вводиться "непрогнозируемые переменные", как то получение по зубам в Одессе, Днепре и как неожидаемо для РФ в Харькове. Далее, резкая мобилизация населения на создание "добробатов" под эгидой МВД (правительству было страшно за свою задницу и оно было вынуждено согласиться). Дальше - больше. Поддержка армии волонтерским движением, это вообще не бралось во внимание. Чем дольше продолжалась ситуация, тем больше начал чесать репу Запад, осознав какую херню своей политикой они вскормили. Держать нарастающий вектор проблем и противоречий при изначальном отсутствии стратегического плана стало невозможно, а действия "по ситуации" приводили к новому вееру проблем. Впоследствии сбитие Боинга (дешевые отмазки), Сирия, ворох внутренних проблем. Ветирование в ООН резолюций, которые только косвенно касаются РФ но в итоге показывают прямое участие срассии во всем дерьме. Подведем итог: белый пушистый зверек уже прибежал, ему осталось отдышаться и лениво развалиться по всей необ"ятной и скрепной (главное, что бы белую шерстку об говенных петухов и сталагмитов не измазать).
Как то так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ай-я-яй! Вован на лабутенах злив Дамбас, а дамбасяни так сподівались на расєйські пензії і українські ціни...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 2 ч.2 часа назад
Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2017 году сроком на 2 месяца. Крымской вате отдельный привет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грани.Ру‏ @GraniTweet

Страшная паника после выступления Порошенко в Лондоне. Пропагандисты ничего не могут сказать, кроме "Он - алкоголик" https://t.me/mygrani

https://twitter.com/GraniTweet/status/854993946841415681
 показать весь комментарий
Ответить
 
КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 12 мин.12 минут назад
А вообще, достал меня Крым, достали эти акающие вокруг, достала вата, верящая в светлое завтра. Всё достало. Достала такая жизнь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если сказал что не планируют, значит точно планируют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дегенераты в Параше за 100 лет дали достойный приплод, а теперь им можно в пустые бошки что угодно заливать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ни одному кацапскому слову никогда верить нельзя.
у них отверстия под носом - для никогда не говорить правду.
ну и еще немного для волосы отращивать между носом и етим самым отверстием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У нас есть только один план: когда закончится металл для распила, станем разбирать ОРДЛО на кирпич.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию"

---------------
Да кому в Россие те "кормильцы" нужны? Им бы КрымНяш вытянуть.
А лугандонским - ну оружия дадут сколько прося. Ну, иногда дадут пожрать и даже провести образцово-показательную плавку чугуна на ДМЗ, которая назначена на 27 апреля (два месяца рудный концентрат завозили ради этого эпохального события). Ну, может Кобзон им споет. А так нахер они кому нужны?
Путинский план "Дыра в Украине" и так реализуется. Без дополнительных затрат на ватных кретинов, которые его реализуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В даном случае валодя прав.
Рассия некогда не расматривала эту територию как самостоятельную или тем болие присоединение.
Это всего лиш речаг давления на украину и отягивания внимания с крыма
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пєсков сказав: ми там все запаскудили, озброїли .озлобили але прибирати після себе не будемо. Хай прибирає Україна а ми чисто по кацапські будемо їй заважати. Україна ж - з такими Рулями -прибирати не хоче. І сцикотно. Бо не з таким тилом іти на війну. Але і в тилу прибирати сцикотно. Коли ввесь вимазаний у гроші - яка війна? Мразь з грошима фіксується в становищі еліти, а інтєрмутанти і немитосоюзна холупота утверджується під виглядом плюралізму і демократії. Тобто того що вони, приходячи до влади, убивають у першу чергу. Країна розділена. Хто її об'єднає? Це бомба у майбутнє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
говоря понятнее, то стоит вопрос кто берет на содержание донбасских психов?? они не стали своими в Раше и стали чужими в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит будут делать очередное преднестровье.Вопрос-с какого хрена лугандонцы ,а заодно и крысчане,должны пользоваться шенгеном,за которыы украинцы заплатили и рлатят каждыц день,кровью?Почпму украинцы должны оплачивать за лугандонцев газ,воду и сает? Как долго вы,украинцы,будате это терпеть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати, 10 дней осталось у Украины по словам захерченко
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти