 У Путина назвали наивной информацию об интеграции "Л/ДНР" в Россию: У нас есть только один план

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент (Владимир) Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал Песков, комментируя статью американского агентства Bloomberg о том, что у Кремля есть план, который предполагает отделение Донбасса от Украины.
На вопрос, есть ли у Кремля какой-либо план, Песков ответил: "План один - добиться выполнения минских договоренностей".
Пресс-секретарь Путина также заявил, что "Россия вместе с партнерами по нормандской четверке старается оказать все возможное влияние, чтобы Киев сам нашел выход из ситуации, которая сложилась после гражданской войны и силового переворота три года назад".
Песков также подчеркнул, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является внутриукраинской проблемой.
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сейчас кремляди уже блеют о том , что их слова и действия не так поняли в 14м году.. и ваще они мол белые и пушистые ...)
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Единственная польза от этих уродов, что никакие концерты юмористов смотреть не надо. И смех, как известно, продлевает жизнь.
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Ну, теперь после нашей пэрэмогы в гааге... хуйло в глазах всего мира - первый миротворец!!
Это какой-то позор(
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Проще простого - кацапня вместе со своими убивачками идет нахер из Украины обратно в РФ и дальше все идет своим чередом по минским.
Генетически чистки лишнехромосомных, геноцид русскочелюстрых, распятие мальчиков в трусиках, изнасилование эпилептических дедовоевалов и сдача своих русскоговорящих рабов на органы в Минские договорняки не входят.
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Вы знаете, я придерживаюсь мнения, что Порошенко - геополитический гений, а Путин - тупое х*йло.
Путин стартовал, имея:
- пророссийское правительство и пророссийского президента в Украине;
- пророссийский бизнес в Украине;
- пророссийскую эстраду в Украине;
- пророссийское телевидение в Украине;
- мощнейшим влиянием рунета на юанет;
- безоговорочное военное преимущество;
- бизнес-связи и лобби в США и странах ЕС.
Все это Россия на сегодняшний момент просрала почти полностью. Это, ж, простите, каким тупым х*йлом надо быть, чтобы все так бездарно просрать?
Это как бы сели играть в шахматы, Путин с полным набором фигур, а Порошенко только с пешками и королем, и, бл*дь, сейчас Путин пытается рокироваться и строить защиту, а Порошенко захватил преимущество на доске и выстраивает матовую атаку.
Это я к тому, что, получив томагавком по причинному месту, Путин начал названивать Порошенку.
Нет, это еще не капитуляция.
Это, знаете, как гопник отжимает у худенького очкарика телефон и разбивает очки заодно с носом. И на робкое «верни телефон, мне встречу переназначить надо» ржет, типа «га-га, забери». А потом расследование, и суд, и выясняется, что гопник должен будет не просто оплатить лечение, а компенсировать из своего кармана понесенный материальный ущерб. Который - ущерб - составляет сотни тысяч долларов, т. к. из-за потери телефона не получилось переназначить встречу, и фирма очкарика понесла убытки. И эти убытки оплатит гопник.
И вот гопник приходит в больницу и говорит: «слыш, чувак, а если я тебе телефон верну и еще сто баксов сверху?». Вот это, собственно, и был тот разговор, что два дня назад случился.
Но он - разговор - не меняет того факта, что гопник вернет телефон, оплатит лечение, пластическую операцию, моральный и материальный ущерб. Даже если в суде будет кричать «в глаза смотри сука». Хотя сейчас гопник еще не верит. «Четыреста кусков зеленых? За телефон? Да они е*анулись, этот телефон максимум сто баксов стоит. Ну еще ладно, штуку зелени за больничку. Да не ссы, Мань, не будет четыреста штук, пугают они, на понт берут». (с)
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Шото не похоже, шоб эта атака хоть какие-то плоды приносила. Да и просрано хуйлом далеко не все даже в Украине. 50% состава ВР (БПП и оппоблок) - ублюдки-колаборанты и сепары.
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Давайте начнем по порядку, что "бадяга" с Новососсией (в дальнейшем Лугандон), проводилась априори с целью отвлечения внимания от аннексии АРК. Дальнейшие ходы практически не просчитывались и прогнозировались на "ближайший период" с корректировкой планов по складывающейся ситуации. Получится отжать больше территории Украины - хорошо, меньше - тоже неплохо. Цель выполнена первичная - Крымнаш, ситуация в Украине дестабилизирована. Фактор поднятия "волны" по юго-восточным областям Украины (несмотря на радужные доклады резидентур ГРУ МО РФ и ФСБ, прогнозы агентуры влияния, глубокого внедрения, а главное эмиссаров РФ действующих практически с легальных позиций (в том числе с использованием подконтрольных СМИ) оказались прямо скажем несколько преувеличенными. Да, как и ожидалось - вялая (точнее практически никакая) реакция США и стран ЕС на начальном этапе была просчитана очень четко. Деградировавшие и разваленные ВСУ, подконтрольная (взаимодействующая) СБУ и конечно зажравшееся МВД Но тут в ситуацию стали вводиться "непрогнозируемые переменные", как то получение по зубам в Одессе, Днепре и как неожидаемо для РФ в Харькове. Далее, резкая мобилизация населения на создание "добробатов" под эгидой МВД (правительству было страшно за свою задницу и оно было вынуждено согласиться). Дальше - больше. Поддержка армии волонтерским движением, это вообще не бралось во внимание. Чем дольше продолжалась ситуация, тем больше начал чесать репу Запад, осознав какую херню своей политикой они вскормили. Держать нарастающий вектор проблем и противоречий при изначальном отсутствии стратегического плана стало невозможно, а действия "по ситуации" приводили к новому вееру проблем. Впоследствии сбитие Боинга (дешевые отмазки), Сирия, ворох внутренних проблем. Ветирование в ООН резолюций, которые только косвенно касаются РФ но в итоге показывают прямое участие срассии во всем дерьме. Подведем итог: белый пушистый зверек уже прибежал, ему осталось отдышаться и лениво развалиться по всей необ"ятной и скрепной (главное, что бы белую шерстку об говенных петухов и сталагмитов не измазать).
Как то так.
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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2017 году сроком на 2 месяца. Крымской вате отдельный привет
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Страшная паника после выступления Порошенко в Лондоне. Пропагандисты ничего не могут сказать, кроме "Он - алкоголик" https://t.me/mygrani
https://twitter.com/GraniTweet/status/854993946841415681
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А вообще, достал меня Крым, достали эти акающие вокруг, достала вата, верящая в светлое завтра. Всё достало. Достала такая жизнь...
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у них отверстия под носом - для никогда не говорить правду.
ну и еще немного для волосы отращивать между носом и етим самым отверстием.
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Да кому в Россие те "кормильцы" нужны? Им бы КрымНяш вытянуть.
А лугандонским - ну оружия дадут сколько прося. Ну, иногда дадут пожрать и даже провести образцово-показательную плавку чугуна на ДМЗ, которая назначена на 27 апреля (два месяца рудный концентрат завозили ради этого эпохального события). Ну, может Кобзон им споет. А так нахер они кому нужны?
Путинский план "Дыра в Украине" и так реализуется. Без дополнительных затрат на ватных кретинов, которые его реализуют.
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Рассия некогда не расматривала эту територию как самостоятельную или тем болие присоединение.
Это всего лиш речаг давления на украину и отягивания внимания с крыма
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