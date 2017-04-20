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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (6985) самоубийство (525) Семенюк (311) уголовное дело (2241) ФГИ (476)

 Дело о смерти экс-главы ФГИ Семенюк-Самсоненко закрыто из-за отсутствия состава преступления: это было самоубийство, - полиция

Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление.

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Правоохранители установили, что это было самоубийство.

Дело было закрыто в апреле.

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Напомним, в конце августа 2014 года Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой в своем доме в поселке Чайки Киевской области. Предварительной причиной смерти называли самоубийство.
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В разные годы Фонд государственного имущества Украины возглавляли:с 25 мая 2015 Билоус Игорь Олегович;с июня 2014 года по май 2015 Парфененко Дмитрий Николаевич;с апреля 2010 по июнь 2014 Рябченко Александр Владимирович;с декабря 2008 по март 2010 Парфененко Дмитрий Николаевич;с апреля 2005 по декабрь 2008 Семенюк-Самсоненко Валентина Петровна;с апреля 2003 по апрель 2005 Чечетов Михаил Васильевич;с октября 1998 по апрель 2003 Бондарь Александр Николаевич;с марта 1997 по апрель 1998 Лановой Владимир Тимофеевич;с августа 1994 по февраль 1997 Ехануров Юрий Иванович;с июля 1991 по июль 1994 Прядко Владимир Владимирович. и смотрите некоторые вообще пропали с горизонта один сам в тапочках сиганул вторая также типа самоубилась... некторые и вовсе как бы пропали с горизонта публичности....
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Это по классике тоталитарного строя. Нет человека. нет проблемы! Кто следующий из нынешних подельников? Он слишком много знал.......
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АГА.
ШО ТО ИХ "КОСИТ"..................
И КОЧЕТОВ ТОЖЕ..."НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДУШЕВНЫХ СТРАДАНИЙ"...
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Его семьёй шантажировали...но они с этой мыслью должны жить
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гы-гы, так и вижу пожилую тетку, недавно выскочившую замуж и вернувшуюся с отдыха с мужем - как она разувается, пристраивает к башке ружжо и пытается на ощупь нажать пальцем ноги курок.
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А какие ещё сценарии могут придумывать подобные типочки в МВД?

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Из охотничьего ружья, в подбородок ... Как это по женски.
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Так и Чечетов вышел прогуляться по 17-му этажу
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Кстати, в Княжичах тоже - все самозастрелились. Нихто неувиноуват.
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Та похуй як вона здохла. в деяких країнах є смертна кара, в нас її відмінили зарано..
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да конечно...из охотничьего ружья стрельнула себе в голову...мусора хоть пробовали воспроизвести-как же такое случилось?или хотя бы причины "самоубийства" сказать у главы ФГУ?..ну причины то понятны..."я слишком много знал"...вот и решила "самоубиться" таким диковинным способом...
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По официальной версии, Юрий Кравченко покончил жизнь самоубийством, два раза выстрелив себе в голову.


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Жаль шо нам правду не говорят, типа был ещё и третий выстрел, но случилась осечка...))
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Это человек величайшей силы воли. Он мог не только два раза в себя выстрелить, а и позвонить ШЕФУ с вопросом .
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Кравченко, Семенюк, Чечетов ...
Не смешно понимать, что меня тупо "разводят" на патриотизме
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Згадай ше Кирпу може більше патріотом станеш
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Несчастливая любовь наверно. Только замуж вышла . А ТУТ БАЦ! Или вы думаете, что другие версии?
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тут тебе и химия, и облгазы, и табачка и нефтепереробка.
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Кирпа взял боевой пистолет Макарова и ушёл в сауну. Там он застрелился.

Дело о смерти экс-главы ФГИ Семенюк-Самсоненко закрыто из-за отсутствия состава преступления: это было самоубийство, - полиция - Цензор.НЕТ 6208
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Украина не преследует за бугром, ну если поделеились. В Рашастане там всё глубже.Это исторически ВЧК, НКВД, ГКБ. ФСБ..........Своих безхозных не бросаем!....зачищаем......
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Эта мадам на фоне влюблённости много чего украла на благо жениха и банды!
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Экс-главы ФГИ Семенюк-Самсоненко, работая в Фонде Госимущества Украины, собрала архив информации о сделках при приватизации, о различного рода аферах, о распродаже Государственного имущества своим людям за бесценок, о зяте Кучмы, она много знала. И могла много рассказать. Она была опасна многим. Поэтому и ее убили.
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...Не менше вона знала про цукрові заводи, про ленінську кузню...
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серьёзно? ....А не те ли следователи расследовали это дело,что и самоубийство министра МВД Кравченко двумя выстрелами в голову?
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жінка! с мисливскої зброї!! в обличчя!!!! НАВІЩО ЦЮ БРЕХНЯ?!!!!!! А брехня тому, що через Семенюк-Самсоненко крали мільярдні статки і нерухомість, і рило в пуху В УСІХ - і в ригів, і в кучманоїдів, і у Вальцмана з посіпаками, і у комуняк, і у социків Мразоза. НІКОМУ НЕ ВИГІДНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ. І Авакову в тому числі. Це і є так звана "внутрішня окупація" України, коли саме українці не володіють у власній державі майже ніякою власністю.


До речі, цензор (в прямому розумінні слова) банить за Вальцмана та Мразоза. Тож маємо змогу побачити, кому социки Мразоза зараз служать. Знаєте, цензорята, а за антиукраїнські дії рано чи пізно доведеться відповісти. Так Бутусову і передайте.

Слава Україні!

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Думаю это были самоубийства...
Вопрос только в мотивации.
А мотивация была,У всех были дети, и когда серьезные люди говорят что стоят под окном у твоих детей, то и из окна выбрасываются и в себя стреляют чтобы их спасти.
Сценарий одинаков.
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Валентина Семенюк незадолго до смерти сказала брату, если с ней что-либо случится, похоронить ее в родном селе, рядом с могилой первого мужа, который был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС и умер молодым... Брат сказал эти слова, во время съемок похорон, показывали по телевидению, в новостях, если не ошибаюсь, на телеканале 1+1. Лично мне неизвестны случаи самоубийства женщин огнестрельным оружием. Женщины в разы меньше совершают суицид. Погибшая была нормальной психически здоровой женщиной. В самоубийство могут поверить только клинические идиоты.
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Да ясен хрен что закрыто, ведь с чего бы ей стреляться. Ловила себе бабка рыбку в своем пруду, "последний хрен без соли доедала", аппатия достала ведь только за нового мужика замуж вышла.
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мафия закрыла дело о преступлениях мафии.
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Посмотрите на уровень доверия к такому выводу следствия. Вот это - уровень доверия и к полиции, и к государству вообще. А им все пох
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Из ружья тяжело застрелиться не сняв обуви, рук не хватит
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Много знать о том, кому, что, и как досталось в этой стране - это самоубийство.
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Что-то как-то сильно уж быстро все расследовали... Всего три года и уже есть результат... Зачем так торопиться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело о смерти экс-главы ФГИ Семенюк-Самсоненко закрыто из-за отсутствия состава преступления: это было самоубийство, - полиция
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