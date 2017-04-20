 Дело о смерти экс-главы ФГИ Семенюк-Самсоненко закрыто из-за отсутствия состава преступления: это было самоубийство, - полиция

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление.
Правоохранители установили, что это было самоубийство.
Дело было закрыто в апреле.
Напомним, в конце августа 2014 года Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой в своем доме в поселке Чайки Киевской области. Предварительной причиной смерти называли самоубийство.
2927 48
Милиция расследует смерть Семенюк-Самсоненко как умышленное убийство(41)
Экс-глава Фонда госимущества Семенюк-Самсоненко найдена мертвой, - СМИ(320)
Рудьковский выйдет из фракции ПР и создаст фракцию СПУ, - СМИ(25)
Экс-депутат Семенюк-Самсоненко разводится с мужем-бизнесменом(32)
На Волині селянам погрожують вимкнути світло та газ за підтримку Євромайдана(0)
Семенюк-Самсоненко рассказала, за что Тигипко получил орден из рук французского президента(4)
Социалисты мечтают слиться с СДПУ(о) и другими левыми(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ШО ТО ИХ "КОСИТ"..................
И КОЧЕТОВ ТОЖЕ..."НЕ ВЫДЕРЖАЛ ДУШЕВНЫХ СТРАДАНИЙ"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не смешно понимать, что меня тупо "разводят" на патриотизме
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
До речі, цензор (в прямому розумінні слова) банить за Вальцмана та Мразоза. Тож маємо змогу побачити, кому социки Мразоза зараз служать. Знаєте, цензорята, а за антиукраїнські дії рано чи пізно доведеться відповісти. Так Бутусову і передайте.
Слава Україні!
Ответить
Вопрос только в мотивации.
А мотивация была,У всех были дети, и когда серьезные люди говорят что стоят под окном у твоих детей, то и из окна выбрасываются и в себя стреляют чтобы их спасти.
Сценарий одинаков.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить