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 Поезд насмерть сбил слабовидящую женщину на Харьковщине

По словам сына погибшей, у женщины было очень плохое зрение и слух, поэтому она не увидела и не услышала приближающийся поезд.

Сегодня, 20 апреля 2017 года, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Городской дозор".

Так, в 8:00 диспетчер железнодорожной станции сообщил в полицию, что на платформе "Зидьки" (поселок городского типа, Змиевский район) скорый пассажирский поезд "Харьков-Бахмут" смертельно травмировал 79-летнюю женщину.

Установлено, что жительница пгт Слободский вместе со своим 47-летним сыном приехали на станцию "Зидьки" для уборки на местном кладбище. Однако перейти пути женщина не успела, ее сбил поезд.

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Из объяснений сына, у погибшей было очень плохое зрение и слух, поэтому не увидела и не услышала приближающийся поезд.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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жительница пгт Слободский

пгт. Слобожанское.
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Поезд насмерть сбил слабовидящую женщину на Харьковщине - Цензор.НЕТ 3077
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Соболезную её родным. Но поезд не ёжик, как его не увидеть и не услышать? Одна вибрация грунта чего стоит
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и не только поезд..
сегодня авто, это не авто 50 лет назад..
пора уже сказать правду:
ж.д. дорога -для поездов
автодорога - для авто
тротуар - для пешиков
воздух- для самолетов
вода -для пароходов...
т.е. кто-то должен быть главным...
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у меня иной вопрос а сын то где был не рядом если он знал и про слух глухота и слепоту считай... или типа идите мамаша...а я за вами... а там ту-ту-ту--поезд прогудел....
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у цензора патологічєская нєнавість до залізничників...
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А сынок, зная о ее проблемах, не мог перевести через пути? Или он с умыслом отправил ее одну? Или машинист должен был догадаться и вовремя притормозить? Что творится на белом свете, люди? Кто должен думать о ЧЕЛОВЕКЕ больше, чем он сам и его родные???? Каждый ОБЯЗАН!!! пронести свой крест сам, а если кто-то помог, то в пояс поклониться любой, даже маленькой помощи.
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