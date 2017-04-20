 Поезд насмерть сбил слабовидящую женщину на Харьковщине

Сегодня, 20 апреля 2017 года, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Городской дозор".
Так, в 8:00 диспетчер железнодорожной станции сообщил в полицию, что на платформе "Зидьки" (поселок городского типа, Змиевский район) скорый пассажирский поезд "Харьков-Бахмут" смертельно травмировал 79-летнюю женщину.
Установлено, что жительница пгт Слободский вместе со своим 47-летним сыном приехали на станцию "Зидьки" для уборки на местном кладбище. Однако перейти пути женщина не успела, ее сбил поезд.
Из объяснений сына, у погибшей было очень плохое зрение и слух, поэтому не увидела и не услышала приближающийся поезд.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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пгт. Слобожанское.
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сегодня авто, это не авто 50 лет назад..
пора уже сказать правду:
ж.д. дорога -для поездов
автодорога - для авто
тротуар - для пешиков
воздух- для самолетов
вода -для пароходов...
т.е. кто-то должен быть главным...
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запретить поезда!!
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