 В Донецкой области "Фантом" задержал партию наличности, которую пытались провезти через линию разграничения

Об этом сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе ГФС.
Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль Opel под управлением гражданина Украины, который направлялся с временно оккупированной территории. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 400 тысяч гривен наличными.
В настоящее время водитель и денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.
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400 тис грн это 15 тыс у.е. Какой именно закон нарушает человек везущий 15 тыс. долларов ?
Станьте часов в 5 утра перед Харьковом, остановите любой бусик с не харьковскими номерами, у любого из них есть сума побольше. Предприниматели едут за товаром с деньгами, разве перевозка денег в пределах страны это преступление ?
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