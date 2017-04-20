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Все про:Донецкая область (4010) ГФС (2735)

 В Донецкой области "Фантом" задержал партию наличности, которую пытались провезти через линию разграничения

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции “Фантом” задержали на линии разграничения партию наличных денег в сумме 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили Цензор. НЕТ в пресс-службе ГФС.

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Так, на контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль Opel под управлением гражданина Украины, который направлялся с временно оккупированной территории. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 400 тысяч гривен наличными.

В настоящее время водитель и денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.

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В Донецкой области Фантом задержал партию наличности, которую пытались провезти через линию разграничения 01

В Донецкой области Фантом задержал партию наличности, которую пытались провезти через линию разграничения 02




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денежные средства переданы сотрудникам Национальной полиции.Деньги вернули владелицам
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Кто то может объяснить юридическую сторону происходящего ?
400 тис грн это 15 тыс у.е. Какой именно закон нарушает человек везущий 15 тыс. долларов ?
Станьте часов в 5 утра перед Харьковом, остановите любой бусик с не харьковскими номерами, у любого из них есть сума побольше. Предприниматели едут за товаром с деньгами, разве перевозка денег в пределах страны это преступление ?
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По закону можно провозить сумму не больше 10 000 в пересчете на евро, есть даже статья такая, остальное нужно декларировать и предоставлять квитанции о снятии этих средств со счетов в банке. А суммы на карточке вообще никого не интересуют, хоть 100 000 000. Как-то так.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Донецкой области "Фантом" задержал партию наличности, которую пытались провезти через линию разграничения
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