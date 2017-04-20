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 Пятеро учеников столичной гимназии попали в больницу из-за неосторожного обращения с огнетушителем, - Нацполиция

В результате неосторожного обращения с огнетушителем пострадали шесть учеников столичной гимназии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, это произошло в Подольском районе Киева. В настоящее время в больнице находятся пятеро школьников.

Сообщается также, что ранее в дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что в гимназии взорвался огнетушитель.

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"Приехав на место происшествия, правоохранители предварительно выяснили: один из учеников во время перерыва играл порошковым огнетушителем: парень вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате такого неосторожного обращения шестеро учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз.

На место происшествия прибыла скорая помощь и пожарные. Детей осматривают медицинские работники и оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении столичной полиции.

Материалы о происшествии зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится проверка.


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Пустил струю порошка.. Пусть проверят, на всякий случай, что за порошок..
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Пятеро учеников столичной гимназии попали в больницу из-за неосторожного обращения с "огнетушителем".

Пятеро учеников столичной гимназии попали в больницу из-за неосторожного обращения с огнетушителем, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 742
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Зато бесценный личный опыт получили.
Теперь им ещё новый покупать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПятеро учеников столичной гимназии попали в больницу из-за неосторожного обращения с огнетушителем, - Нацполиция
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