 Пятеро учеников столичной гимназии попали в больницу из-за неосторожного обращения с огнетушителем, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.
По ее словам, это произошло в Подольском районе Киева. В настоящее время в больнице находятся пятеро школьников.
Сообщается также, что ранее в дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что в гимназии взорвался огнетушитель.
"Приехав на место происшествия, правоохранители предварительно выяснили: один из учеников во время перерыва играл порошковым огнетушителем: парень вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате такого неосторожного обращения шестеро учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз.
На место происшествия прибыла скорая помощь и пожарные. Детей осматривают медицинские работники и оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении столичной полиции.
Материалы о происшествии зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Проводится проверка.
1097 10
Материалы по теме: Будни полиции
В реке на Харьковщине обнаружен труп мужчины с привязанным к ногам фрагментом шлакоблока, - Нацполиция(37)
"Еще в доме кто есть!? Слава, передавай - двое спасенных!", - херсонские патрульные и пожарные спасли от огня четырех человек. ВИДЕО(0)
Сотрудники полиции задержали на Киевщине россиянина с оружием и взрывчаткой. ФОТОрепортаж(75)
"Це моя малявка, і я дивлюсь за нею кожну ніч. Я можу бухати, але я бухаю дньом", - пьяный львовянин забыл семимесячного ребенка в магазине. ВИДЕО(24)
Трамп ненавидит детей? ВИДЕО(0)
"Я его привез и посадил на цепь", - запорожский фермер удерживал супружескую пару в заложниках из-за надуманного долга. ВИДЕО(19)
Полиция задержала 16 участников потасовки в Одессе. ФОТОрепортаж(83)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь им ещё новый покупать.
Ответить
Ответить