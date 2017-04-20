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 На Крещатике 24 апреля ограничат движение транспорта

Киевская городская государственная администрация решила ограничить движение транспорта на ул. Крещатик на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных" будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение спортивной части мероприятия запланировано с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул. Трухановской, торжественной части мероприятия (концерта Национальных соревнований "Игры непокоренных") - с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей.

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Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов Организации Североатлантического договора, а также стратегических партнеров Альянса.

Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).
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На Крещатике 24 апреля ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 9306
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