 На Крещатике 24 апреля ограничат движение транспорта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В связи с проведением в Киеве Национальных спортивных соревнований "Игры непокоренных" будет запрещено движение всех видов транспорта в местах проведения мероприятий на ул. Трухановской с 00:00 до 17:00 22 апреля и на ул. Крещатик (от ул. Б. Хмельницкого до Майдана Незалежности) с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение спортивной части мероприятия запланировано с 00:00 до 17:00 22 апреля на ул. Трухановской, торжественной части мероприятия (концерта Национальных соревнований "Игры непокоренных") - с 00:00 до 22:00 23 апреля на ул. Крещатик.
"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов с ограниченными физическими возможностями, полученными при исполнении служебных обязанностей.
Участие в соревнованиях принимают команды от стран-членов Организации Североатлантического договора, а также стратегических партнеров Альянса.
Впервые указанные соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне (Великобритания).
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