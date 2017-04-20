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 Происшествия, За рубежом
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Все про:задержание (5530) наркотики (1433) Турция (1934)

 В аэропорту Стамбула задержан украинец с 82 капсулами кокаина в желудке. Ему грозит от 35 до 40 лет тюрьмы, - Hurriyet

В Стамбуле (Турция) местные правоохранительные органы задержали гражданина Украины с 82 капсулами кокаина в желудке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Согласно заметке на сайте издания, 4 апреля около 21:00 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле был задержан гражданин Украины Виктор Шупляк, прибывший из Сан-Паулу (Бразилия).

Сообщается, что наркокурьер привлек внимание полицейский своим необычным поведением, чрезмерной потливостью и покраснением глаз, после чего был задержан правоохранителями. В.Шупляк был доставлен в больницу, где врачи извлекли 82 капсулы с кокаином весом 728 грамм, что подтвердила медицинская проверка.

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Кроме того, 18 капсул находились в сумке наркокурьера. Всего у украинца были изъяты 100 капсул общим весом 940 грамм.

По словам В.Шупляка, он согласился перевезти товар в Украину в обмен на $3 тыс., при этом он никогда ранее не употреблял наркотики.

Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном.

Издание отмечает, что украинцу грозит от 30 до 45 лет заключения.
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оспади... да хай его хоть казнят прям на месте.
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В дупу треба було капсули ховати може собака не нанюхала б.
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ежели ему все капсулы через жопу вынимали я думаю он молил о смерти))))
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А если он не натурал?Во! Тогда только одно удовольствие
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Ой, ну какой ты, eй богу! Позтавили клизму литровую, потом заставили хорошо промыть то, что старательно проглотил и все дела😊
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А кому и зачем он тут нужен?

Как член общества - говно. Как плательщик налогов - ноль. Как мобилизационный резерв - ноль.
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а нельзя ли было заставить съесть содержимое прямо на месте задержания? Делов то...
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У кого-то из нардепов каникулы не удались...) Добкин отдыхать ехал, не? ))
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На 100 дней? Многовато будет, на 4депутата хватит, как минимум.
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Дискриминация, считаю.. Может у чувака такая диета..
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35-40 лет? Серьезно...У нас бы дали 5 условно и отпустили.
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у нас бы об этих полезных ампулах никто бы и не узнал
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Скормить ему весь кокаин и отпустить.

Хотя, думаю, человеку стоит задержаться в Турции. Заказчики будут требовать возмещения стоимости груза - причём любым способом и быстро. Лучше в турецкой тюрьме, чем на дне Днепра.
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Чувака мощно накормили,наверное шо то пошло не так,или громко перднул,или отрьіжка
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Ему в дипломатической почте привезет любой депутат.
А курьер пусть сидит все положенные года.
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ТИжОлыИ врИмИна наступают у любителей марафета в ВР....
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Чувак видимо не смотрел сериал Бангкок-Хилтон с Николь Кидман
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А у нас його відразу взяли б на поруки,внесли заставу,відправили під домашній арешт,та і то не цілодобовій, ну або ж відправили в Феофанію.(потрібне підкреслити). Один з прикладів-хворий на всю голову насіров. Зараз очолює якусь спортивну асоціацію і каже,що ні в чем нє віноват...
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Какой смысл глотать 82 капсулы и при этом везти 18 в ручной клади? Уникальный курьер...
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18 он выкакал за время полета
как курочка
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Вот это я понимаю сроки за наркоту. В Саудовской Аравии такого "бизнесмена" укоротили б на голову а у нас возьмут на поруки, перевоспитание и т.д.
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СА, Эмираты, Таиланд, Сингапур - под топор или пулемет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аэропорту Стамбула задержан украинец с 82 капсулами кокаина в желудке. Ему грозит от 35 до 40 лет тюрьмы, - Hurriyet
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