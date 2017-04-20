 В аэропорту Стамбула задержан украинец с 82 капсулами кокаина в желудке. Ему грозит от 35 до 40 лет тюрьмы, - Hurriyet

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Согласно заметке на сайте издания, 4 апреля около 21:00 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле был задержан гражданин Украины Виктор Шупляк, прибывший из Сан-Паулу (Бразилия).
Сообщается, что наркокурьер привлек внимание полицейский своим необычным поведением, чрезмерной потливостью и покраснением глаз, после чего был задержан правоохранителями. В.Шупляк был доставлен в больницу, где врачи извлекли 82 капсулы с кокаином весом 728 грамм, что подтвердила медицинская проверка.
Кроме того, 18 капсул находились в сумке наркокурьера. Всего у украинца были изъяты 100 капсул общим весом 940 грамм.
По словам В.Шупляка, он согласился перевезти товар в Украину в обмен на $3 тыс., при этом он никогда ранее не употреблял наркотики.
Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном.
Издание отмечает, что украинцу грозит от 30 до 45 лет заключения.
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Как член общества - говно. Как плательщик налогов - ноль. Как мобилизационный резерв - ноль.
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Хотя, думаю, человеку стоит задержаться в Турции. Заказчики будут требовать возмещения стоимости груза - причём любым способом и быстро. Лучше в турецкой тюрьме, чем на дне Днепра.
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А курьер пусть сидит все положенные года.
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как курочка
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