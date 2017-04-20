 Кличко: Чиновники, которые игнорируют обращения киевлян, будут уволены

Об этом сегодня заявил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
"Киевляне недовольны работой ЖЭКов. И я уже говорил: только за последний месяц на горячую линию 1551 поступило почти 300 обращений по поводу непрофессиональной работы сотрудников ЖЭКов", - заявил Виталий Кличко.
Мэр Киева также напомнил, что уже уволили 12 руководителей ЖЭКов за игнорирование обращений от киевлян и что все должностные лица, которые не реагируют на обращения людей и не работают должным образом, будут уволены со своих должностей.
"Я предупредил профильных заместителей и руководителей районов и коммунальных предприятий, они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне. Мы получаем многочисленные обращения от людей о том, что, к примеру, во дворе выроют яму, закончат ремонтные работы, а траншеи так и остаются", - заявил Виталий Кличко, подчеркнув, что считает такую ситуацию неприемлемой, и добавив: "Я поручил главам районов проверить все места разрытия, где "Киевэнерго" осуществляло ремонтные работы теплосетей, и проконтролировать, ликвидировало ли их предприятие, положен ли там асфальт и обустроена ли территория".
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1) Глухие чиновники не подпадают под этот приказ, а там многие глухие.
2) Не глухие чиновники перестанут болеть хроническими инфарктами с выделениями в памперс, а все перейдут под кабинет ЛОРа.
3) Сам Кличко слышит хорошо, но не понимает вопросов, с какими к нему обращаются Люди, хотя язык обращения различает.
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КГГА уже выполняет роль отдела кадров в ЖЕКах ?
Крутонах ! растем !
Виталя,надо не уволнять! а обучать новыхпраивльно! панимаешь ? ты панимаешь что нужны кажры умные молодые амбиционзные которые делать будут для себя,потому что они тут живут!
панимаешь ?
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