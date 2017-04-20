 Киевсовет принял за основу проект решения, обязывающий официантов и продавцов использовать в общении с клиентами украинский язык "по умолчанию"

Проект был предложен фракцией "Свободы", но был признан недоработанным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
Инициатор решения Юрий Сиротюк заявил, что официанты и продавцы должны будут сначала обращаться к клиенту на украинском языке. Потом, если клиент захочет, можно будет перейти на русский или любой другой.
Во время обсуждения секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что "такие решения должны объединять, а не разъединять", и предложил всем фракциям принять участие в доработке проекта, чтобы это не была инициатива одного человека и одной фракции.
"Это решение не должно иметь только декларативный характер и не может ограничивать или дискриминировать. Поэтому мне кажется, что будет целесообразным проголосовать его за основу, а дальше присоединиться к его разработке главам всех фракций, небезразличным депутатам, чтобы в конце этот проект решения довел к сведению предпринимателей, что это политическая воля не одного депутата, не одной фракции, а политическая воля всего Киевского городского совета", - сказал он.
За принятие проекта за основу проголосовал 91 депутат.
"Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык - украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", - цитируют проект решения "Украинские новости".
Также предлагается обратить внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере обслуживания потребителей на территории Киева, на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 10 Конституции (государственным языком в Украине является украинский).
Кроме того, проектом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.
Помимо прочего, предлагается установить, что на территории Киева рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламы, ценники должны выполняться на украинском языке.
В случае, если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отражением зарегистрированного товарного знака на иностранном языке, установление такой вывески возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом.
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То, что в нормальной утепленной квартире с хорошими окнами сейчас меньше 20 быть не может. И обогреватели никто не отменял.
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20 без обогрева, 24 при включенном обогревателе. Квартира в обчном бетонном доме совковой постройки. Но пару лет назад озаботился утеплением.
По дому хожу в шортах и футболке. Вчера правда пришлось на пару часов обгогреватель включить.
Стоит 2 аквариума общим объемом 300 литров без обогревателей. Рыбки б давно кони двинули, если б температура ниже 20 опустилась.
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Вы не поверите...
но для квартиры в 50 квадратов даже 1000 ватт ничего не решат
Ну если щели в окнах и неутеплённая панелька - то и 10КВт мало будет.
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Значит источники тепла есть...
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Дом не мождет остыть за пару дней до уличной температуры. Если квартиру утепляли и вокруг тоже не совсем нищеброды живут, то кватира будет остывать гораздо дольше, чем дырявый сарай с старыми окнами.
У меня летом за счет кондера не бывает жарче 25, зимой за счет отопления и утепления не бывает ниже 25, сейчас около 20.
В период, когда не отключили отопление, а на улице было 18-20, приходилось открывать окна бо реально жарко было.
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"МОВА ЦЕ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАЦІЇ !
Якщо у нації відбирають територію -це поправимо , її можна повернути , але коли вмирає мова - зникає нація !!!"
Це не мої слова, а творчої групи нашої молоді, які, як видно, краще розуміють значення мови для нації, ніж ви.
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внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития". Это же
касается и языка...
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А внутри - продавец и официант по умолчанию по возможности должен переходить на язык на котором к нему обращаются, без гримас на морде
Меню - на каком посетитель попросит
Кроме желаемого надо осознавать реальность, двуязычную
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Плюсую!!
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В Квебеку державна мова - французька. Тому - так само за умовчанням - спочатку вона, а потім - англійська і будь-яка інша (крім хіба що федеральних міністерств).
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