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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (16872) Киевсовет (1125) магазин (167) рестораны (161) украинский язык (627) Сиротюк (68) Прокопив (27)

 Киевсовет принял за основу проект решения, обязывающий официантов и продавцов использовать в общении с клиентами украинский язык "по умолчанию"

Киевский городской совет в четверг принял за основу проект решения, согласно которому украинский язык станет языком "по умолчанию" в кафе и ресторанах.

Проект был предложен фракцией "Свободы", но был признан недоработанным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Инициатор решения Юрий Сиротюк заявил, что официанты и продавцы должны будут сначала обращаться к клиенту на украинском языке. Потом, если клиент захочет, можно будет перейти на русский или любой другой.

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Во время обсуждения секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что "такие решения должны объединять, а не разъединять", и предложил всем фракциям принять участие в доработке проекта, чтобы это не была инициатива одного человека и одной фракции.

"Это решение не должно иметь только декларативный характер и не может ограничивать или дискриминировать. Поэтому мне кажется, что будет целесообразным проголосовать его за основу, а дальше присоединиться к его разработке главам всех фракций, небезразличным депутатам, чтобы в конце этот проект решения довел к сведению предпринимателей, что это политическая воля не одного депутата, не одной фракции, а политическая воля всего Киевского городского совета", - сказал он.

За принятие проекта за основу проголосовал 91 депутат.

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"Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык - украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", - цитируют проект решения "Украинские новости".

Также предлагается обратить внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере обслуживания потребителей на территории Киева, на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 10 Конституции (государственным языком в Украине является украинский).

Кроме того, проектом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.

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Помимо прочего, предлагается установить, что на территории Киева рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламы, ценники должны выполняться на украинском языке.

В случае, если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отражением зарегистрированного товарного знака на иностранном языке, установление такой вывески возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом.
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Как дела с парковками? В чей карман идёт бабло? Просто интересно
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Борись с собой и не выдаивай информацию!
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Они сейчас с вывесок, рекламных щитов и тд хорошие деньги снимут
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Коли буваю в Києві, то майже всюди офіціанти звертаються українською, продавці десь 50/50
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А летом будет жарко, а осенью мокро.

То, что в нормальной утепленной квартире с хорошими окнами сейчас меньше 20 быть не может. И обогреватели никто не отменял.
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Если за окном от нуля до 5 то 20 может быть только если жители квартиры метан вырабатывают и спичками балуются ))))
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Тада. Расскажи мне, какая у меня в квартире температура.
20 без обогрева, 24 при включенном обогревателе. Квартира в обчном бетонном доме совковой постройки. Но пару лет назад озаботился утеплением.

По дому хожу в шортах и футболке. Вчера правда пришлось на пару часов обгогреватель включить.

Стоит 2 аквариума общим объемом 300 литров без обогревателей. Рыбки б давно кони двинули, если б температура ниже 20 опустилась.
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Значит соседи топят или твоя квартира обошла законы физики и вырабатывает энергию для поддержания температуры из пустоты ))))
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Для общего развития - взрослый человек выделяет примерно 100 Ватт тепла в час в состоянии покоя...
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Значит если построить собачью будку как предлагал Петро Алексеевич то в ней можно жить без отопления ))) но для квартиры в 50 квадратов даже 1000 ватт ничего не решат - для общего развития !
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то в ней можно жить без отопления

Вы не поверите...

но для квартиры в 50 квадратов даже 1000 ватт ничего не решат

Ну если щели в окнах и неутеплённая панелька - то и 10КВт мало будет.
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а Вам никто не говорил, что стены тоже остывают, не?
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ну рыбки, положим, разные бывают. золотым и +2℃ ништяк...
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Скалярии Манакапуру. Им нифига не ништяк при темпах ниже 20.
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Я правильно понял, меньше +20℃ в квартире без подогрева быть не должно?
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Ну у меня в обычной квартире не опускается ниже 20 без допобогрева.
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Теоретически такое возможно, если резко замедлить газообмен... Бздом дышать, если по простому...
Значит источники тепла есть...
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Конечно источники тепла есть - квартиры вокруг, плита, полотенцесушитель, люди...
Дом не мождет остыть за пару дней до уличной температуры. Если квартиру утепляли и вокруг тоже не совсем нищеброды живут, то кватира будет остывать гораздо дольше, чем дырявый сарай с старыми окнами.

У меня летом за счет кондера не бывает жарче 25, зимой за счет отопления и утепления не бывает ниже 25, сейчас около 20.
В период, когда не отключили отопление, а на улице было 18-20, приходилось открывать окна бо реально жарко было.
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Или вентиляция с рекуператором стоит, вместе с двумя тепловыми насосами воздух-воздух можно забыть о проблемах с отоплением и проветриванием, главное что б 2кВт электрики в квартиру заходило.
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Представь себе важнее. Даже несравнимо важнее! И если ты этого не понимаешь, тогда тебе в кацапстан.
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Сначала научитесь свою Родину любить, если вы в Украине живёте, и язык украинский выучить. И разговаривать на нём. Более детально вам объяснять нет смысла, исходя из ваших комментов.
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Я знаю i вмiю розмовляти але мова це лише засiб спiлкування i нiчого бiльшого !
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Мова для України зараз - це ознака і символ державності.

"МОВА ЦЕ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД НАЦІЇ !
Якщо у нації відбирають територію -це поправимо , її можна повернути , але коли вмирає мова - зникає нація !!!"
Це не мої слова, а творчої групи нашої молоді, які, як видно, краще розуміють значення мови для нації, ніж ви.
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Во бля Рехфомы! И Булгаков не наш писатель? Про них же писал! О шариковых....пардон с окончанием на Ко, ну если не из Карпат, там с фамилиями чёрт ногу сломит.
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Ну, слава Богу! В Киеве все проблеммы решены, дошли до официЯнтов)
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У Кличко и шоблы праздник. Снегопад стороной прошёл.....
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"Кто снег набросал, тот пусть его и убирает"
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Если не выполнят - расстрелять! Это ж не беркутовцы...
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ишь как интернет на мозги киевсовету действует. Вы бы еще в кинотеатрах таперов усадили, чтобы перед сеансами гимн исполняли по умолчанию.
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малыш Бакинский не подсказывайте, а то наши керманичи внесут законопроект об исполнении гимна не только в кинотеатре, а и перед открытием магазинов
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Там, говорят, по Киеву бродит какая-то тетка, выдающая себя за писательницу, и бросается на всех русскоязычных...
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То Фарион никак не придет в себя после пролёта на выборах.
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все службы уже выучили английский, теперь переходят на украинский.
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Как говаривал незабвенный Салтыков-Щедрин: "Ученье
внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития". Это же
касается и языка...
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Какое он имеет право командовать в чужом доме (ресторане)? Вывески - наверное, правильно

А внутри - продавец и официант по умолчанию по возможности должен переходить на язык на котором к нему обращаются, без гримас на морде
Меню - на каком посетитель попросит

Кроме желаемого надо осознавать реальность, двуязычную
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Скоро будут доносить "куда следует" на тех, кто что-то сказал по-русски... Маразм крепчал...
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ну і непутін сказівать... час вже розмовляти
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Українізація України. Що діється, ой, що діється.
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Українця не треба зобов'язувати розмовляти рідною мовою. Він нею говорить всюди, а на російську має алергію.
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Ну, официанты и продавци в Киеве тренироные, даже на рынках. Издалека понимают на каком языке надо говорить.
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Отличное, очень важное решение.Это нужно сделать во всех регионах Украины.
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И самое главное, нужно ввести ответственность в виде штрафов и вплоть до увольнения за невыполнение, иначе все на бумаге так и останется.
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Наконец, кто то начинает по человечески решатъ проблеммы а не создавать конфликтные ситуации. Это должны были плавно ввести в силу еще при Кравчуке ... также перевести все учебные и государственные заведения на держaвну мову Укрaіни. А так наши барыги позволили засрашить Украину московитским суржиком по самые уши.
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На 27-м году Независимости Украины - разродились. Эти постановления нужно было принимать еще 24 августа 1991 года. И не только в Киеве, а и по ВСЕЙ УКРАИНЕ! И нехрен тут выдумывать всякую херню типа: не время, у нас других забот полно, раскол Украины случится, дороги надо строить, а не мовой разговаривать и т. д. Я, как внук шахтера, сын шахтера и сам шахтер Донбасса с 27-ми летним подземным стажем, считаю что все вывески на торговых точках, объявления рекламы, новости ТВ и радио должны быть на ДЕРЖАВНІЙ МОВІ! Граждане, которые считают себя УКРАИНЦАМИ, должны своих детей определять в дет. сады и школы з українською мовою навчання. У нас УКРАИНА а не филиал орды кацапской, і мені гидко чути, коли ведучий(а) радіо або ТБ переходить з Державної Мови на кацапську тільки тому, що їм телефонують на мові меншин. У мене є сусідами і цигани, і волохи, і євреї, і болгари і т. д. Якщо вони почнуть звертатися до тих горе ведучих своєю рідною мовою, якою мовою їм відповідати? Російською? ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ треба відповідати, це АКСІОМА!!!
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Нарешті дотумкали.Не знали з якого боку в Україні українську мову приліпити.А все просто-"по умолчанію".І не треба тепер думати українцю,якою відповідати.А руцкоговорящіє нехай тепер говорять як їм зручно.
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Правильно.
В Квебеку державна мова - французька. Тому - так само за умовчанням - спочатку вона, а потім - англійська і будь-яка інша (крім хіба що федеральних міністерств).
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Ще класна ініціатива була, коли реклама іноземними мовами підлягала вищому оподаткуванню ніж реклама державною.
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Ворье лохов разводит на ура. Лохов распирает гордость. Мы ж не турки какие нибудь с гостями на их языке разговаривать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевсовет принял за основу проект решения, обязывающий официантов и продавцов использовать в общении с клиентами украинский язык "по умолчанию"
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