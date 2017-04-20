 "Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News отметил, что США никогда не признают незаконной аннексии Крыма.
"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - отметил Глава государства. Он напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Президент отметил, что в течение длительного времени обе американские партии - демократов и республиканцев - поддерживали Украину. "Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - подчеркнул Глава государства.
Он напомнил, что имел несколько телефонных разговоров с Президентом Дональдом Трампом, встречу с Вице-президентом Майком Пенсом, эффективные разговоры с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном. "Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров ", - рассказал глава государства.
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Ладно сам обещаниями разбрасываешься (путыми в большинстве), так еще и за всех американских президентов решил держать мазу
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