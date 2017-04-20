EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  154  4
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1583) Крым (19538) оккупация (6851) Порошенко (12740) США (12405) Франция (1821) Трамп (1011)

 "Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко

Порошенко напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News отметил, что США никогда не признают незаконной аннексии Крыма.

"Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - отметил Глава государства. Он напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Президент отметил, что в течение длительного времени обе американские партии - демократов и республиканцев - поддерживали Украину. "Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины", - подчеркнул Глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война, - Порошенко в интервью Sky News

Он напомнил, что имел несколько телефонных разговоров с Президентом Дональдом Трампом, встречу с Вице-президентом Майком Пенсом, эффективные разговоры с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном. "Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров ", - рассказал глава государства.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тошнотворный мужик
Ладно сам обещаниями разбрасываешься (путыми в большинстве), так еще и за всех американских президентов решил держать мазу
 показать весь комментарий
Ответить
 
луквая постановка вопроса: одно дело просто не признает, а другое - будут что-то делать, давить санкциями... США когда-то не признали Прибалтику в составе совка. От этого Прибалтам было 70 лет не легче
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконную аннексию Крыма", - Порошенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти