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 Возможность возвращения военнослужащих в воинскую часть в Балаклее рассматривается, но окончательного решения пока нет, - Минобороны

Министерство обороны рассматривает возможность возвращения военнослужащих в воинскую часть в Балаклее (Харьковская область) после разминирования территории.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник департамента экологической безопасности Минобороны Максим Комиссаров, передает Цензор.НЕТ.

"Такая возможность рассматривается", - сказал он.

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Комиссаров отметил, что окончательного решения пока нет.

По его словам, для полного разминирования территории военной базы необходимо 2 месяца.

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Он также сообщил, что угрозы экологической безопасности для жителей Балаклеи нет.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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все одно треба вертати, охорона того що лишилось потрібна!
чи вони хочуть ще георйську ліквідацію наслідків вибухів???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозможность возвращения военнослужащих в воинскую часть в Балаклее рассматривается, но окончательного решения пока нет, - Минобороны
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