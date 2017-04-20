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 Киевские новости
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Все про:горсовет (338) детсад (150) Киев (16866) конкурс (673) школа (1703) руководство (16)

 Киевгорсовет планирует разрешить конкурсный отбор на должности руководителей столичных детсадов и школ

Киевский городской совет намерен утвердить Положение о конкурсном отборе кандидатур на должности дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений коммунального сектора в Киеве.

За принятие соответствующего проекта решения за основу проголосовали 70 депутатов при минимально необходимом 61, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

Положение призвано ввести действенную и прозрачную процедуру назначения кандидатов на должности руководителей учреждений образования коммунального сектора Киева и исключить коррупционную составляющую в подобных назначениях.

В соответствующем положении прописаны сфера действия, требования к кандидатам на должности, формирование состава конкурсной комиссии, организация работы конкурсной комиссии, ее полномочия, порядок и, собственно, результаты проведения конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос очереди в детсады можно решить за три года, - Гриневич

Обнародование информации о назначении данных руководителей на едином веб-портале местной власти позволит киевлянам, активистам и всем желающим контролировать процесс отбора кандидатов, а также в дальнейшем оценить профессиональные и деловые качествах руководителей при осуществлении ими своих полномочий.

Как сообщалось, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение Киевской городской государственной администрации 525 108 300 гривен медицинской субвенции и 45 807 200гривен - образовательной.



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Во где заруба битва будет! Особенно возле Печерских холмов.....
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а когда будет конкурсный отбор в земельный кадастр, бюджет Киева, БТИ, квартирно-эксплуатационный отдел?
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Бред....... в детских садах директора должны выбрать родители, а в школах - родители с детьми, Иначе это всё выеденного яйца не стоит.
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Ну если выберут родители, тогда-да, не стоит, а вот если назначат, да еще на аукционе , а потом еще бабки выделить для назначенного для распила . то очень даже и стоит.
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Ви почитайте всі сторінки сайтів , що батьки пишуть , коли одних бандитів люстрували - інших Гриневич призначила без конкурсів та без ЗАЯВОК !! Коли новий директор не дві посади влаштував свого "" братка "" і завгоспом і фізкерівником !! столяром та сантехніком - що вся школа шокована від безладу таких майстрів .... школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О . благодійний Фонд школи 272 ..
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В прошлом году официально подал Кличку В. жалобу на директора школы №128 Сайко О.В. за превышение своих полномочий при приеме в школу. Все описал, что почем и как. И толку. Если есть плечо "друга", то все конкурсы и отборы полная профанация!!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевгорсовет планирует разрешить конкурсный отбор на должности руководителей столичных детсадов и школ
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