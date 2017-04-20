 Киевгорсовет планирует разрешить конкурсный отбор на должности руководителей столичных детсадов и школ

За принятие соответствующего проекта решения за основу проголосовали 70 депутатов при минимально необходимом 61, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
Положение призвано ввести действенную и прозрачную процедуру назначения кандидатов на должности руководителей учреждений образования коммунального сектора Киева и исключить коррупционную составляющую в подобных назначениях.
В соответствующем положении прописаны сфера действия, требования к кандидатам на должности, формирование состава конкурсной комиссии, организация работы конкурсной комиссии, ее полномочия, порядок и, собственно, результаты проведения конкурса.
Обнародование информации о назначении данных руководителей на едином веб-портале местной власти позволит киевлянам, активистам и всем желающим контролировать процесс отбора кандидатов, а также в дальнейшем оценить профессиональные и деловые качествах руководителей при осуществлении ими своих полномочий.
Как сообщалось, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение Киевской городской государственной администрации 525 108 300 гривен медицинской субвенции и 45 807 200гривен - образовательной.
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