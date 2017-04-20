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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12740) Донбасс (14184)

 На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война, - Порошенко в интервью Sky News

порошенко

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News отметил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе, - ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны ", - подчеркнул Глава государства. Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.
"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия ", - подчеркнул Президент. Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Петр Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев. Президент еще раз подчеркнул важность мировой солидарности с Украиной. "Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", - отметил Глава государства. Он поблагодарил США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку Украины.

Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации. "Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она хочет разъединения, провоцирования конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил Петр Порошенко.
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ответ банален: им главное деньги и роскошный образ жизни, все остальное вторично. Мне тяжело представить, что "порох" в лихую годину предпочтет страну в пользу богатства.
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Ватный лапоть , самолётик " стрелял" исключительно по таким мудакам , как ты только вооруженным !
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эти лозунги без законодательства, судам не интересны!
западу может это и подходит ,быстрее сдыхатся от этой проблемы_
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ну..ему если надо торговать -то АТО,а если кого посадить из конкурентов надо- то война
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Война. Когда выгодно. А где Рада? На закородонных округах с семьями или любовницами(типа помощницами).
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Критикувати мають право тільки українці, всі інші - нах. Займайтесь краще КНДР.
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юридически у нас войны с кацапами и близко нету... только лапша... печально, что у нас любителей лапши много...
На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война, - Порошенко в интервью Sky News - Цензор.НЕТ 8184
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Это он чё, в Лондоне до сих пор зависает? За наш счет всей семье каникулы устроил и мелет языком на каждом углу? А слабо в Украине проблемы решать, которых полно? Балабол-путешественник.
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завравшийся по всему миру воришка продолжает жалкие потуги делать из себя важную политическую фигуру)))
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ну так сами выбрали, надо все же за выбор нести отвевенность
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Определился бы уже, война, АТО или торговые партнеры.
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или "тамжинашилюди" и газ с электрикой-нахаляву..
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И слил суд? Молодец, чувствую украинский род в центре, на юге, на востоке канет в не бытие. Серьезные реформы, а народ пока хи хи ха ха, а потом куда уехать. Цирк ебаный
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И когда будет указ президента о переименовании АТО в войну ? Президент лицо публичное и не имеет права трендеть что попало.
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Ну для начала эти территории надо признать оккупированными , а потом признать ДНР и ЛНР террористическими организациями и добиться такого же признания от наших партнеров .А все что может Петя это на камеру трендеть то что людям нравится слушать , хотя как президент страны он не имеет права говорить о том что он физически сделать не может.
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ЛЫРЫДЫРЫ вже визнані тер. організаціями два роки тому.

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Для чого тобі макітра, їсти туди?
Є закон, який є імперативною нормою, тобто обв`язковою для виконання! Закон треба виконувати, а не крутити ним як кистенем!
Оголошення воєнного стану ЩЕ НЕ ОЗНАЧАЄ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ!!!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України
Стаття 4 Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування ЗбройнихСил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України...
Є ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ? Є НАПАД НА УКРАЇНУ?
Отож бо!!!
Воєнний стан це сигнал для всього суспільства мобізуватися- все для фронту, все для перемоги! А не так що війна є тільки для воїнів і волонтерів, а решта країни відпочивають по кабаках і влаштовують своє життя. ВС це - захистний рефлекс усього організму для того щоб вижити у скрутну, для захисту від агресії і антидержавницької діяльності корупціонерів і мародерів.
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Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе, - ред.) замороженным конфликтом.Источник:http://censor.net.ua/n437052

Некоторые называют АТО.
Он вообще понимает,что мелет?
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«Арик, царь Израиля»-Ариэль Шарон-осужден резолюцией ООН за бойню в Киббии,подобную устроенной Гитлером в Лидице./Разве был осуждён каратель Шарон в Израиле?
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решениесуда,бля,ООН:"Ukraine hasn't presented "evidence which affords a sufficient basis to find it plausible" that Russia is financing terrorism in rebel-held areas with "intention and knowledge," the court in The Hague said in a ruling published Wednesday.

The International Court of Justice rejected
a Ukrainian request for an order labeling Russia a sponsor of terrorism for its support of separatists in eastern Ukraine.
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Ещё год , и наша война (АТО) станет продолжительнее ВОВ .
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Я думаю, у нас все будет по палестино-израильскому сценарию. Есть у конфликта начало, но нет у этого конфликта конца.
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Для этого надо стать самодостаточным государством и всех послать в жопу . Не с нашими правителями и ватными бабушками .
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То війна, то АТО. То ворог, то торговий партнер. І ще як тут хтось написав, зрада - це перемога.
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хоча би назвав війну - війною, так може й в світі більша довіра була!
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"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия ", - подчеркнул Президент. СОГЛАСЕН, но вопросы:

1. Где военное положение?
2. Где фронт? Где "все для фронта, все для победы"?
3. Почему торгуем с агрессором?
4. Почему из страны-агрессора к нам свободно!!! заезжают граждане страны-агрессора?
5. где обращение Украины в ООН о факте агрессии и войне?
Дальше продолжать? Таких вопросов - десятки!!! Но ведь ответа - нет!!! Ну, кроме "там же наши люди"...
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Ахах шикарне визначення бариги - балабол мандрівник звичайний "піздоболікус ідукус нахус")))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война, - Порошенко в интервью Sky News
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