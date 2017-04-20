 На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война, - Порошенко в интервью Sky News

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента.
"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе, - ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны ", - подчеркнул Глава государства. Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.
"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия ", - подчеркнул Президент. Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.
Петр Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев. Президент еще раз подчеркнул важность мировой солидарности с Украиной. "Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", - отметил Глава государства. Он поблагодарил США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку Украины.
Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации. "Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она хочет разъединения, провоцирования конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил Петр Порошенко.
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западу может это и подходит ,быстрее сдыхатся от этой проблемы_
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Є закон, який є імперативною нормою, тобто обв`язковою для виконання! Закон треба виконувати, а не крутити ним як кистенем!
Оголошення воєнного стану ЩЕ НЕ ОЗНАЧАЄ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ!!!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборону України
Стаття 4 Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування ЗбройнихСил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України...
Є ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ? Є НАПАД НА УКРАЇНУ?
Отож бо!!!
Воєнний стан це сигнал для всього суспільства мобізуватися- все для фронту, все для перемоги! А не так що війна є тільки для воїнів і волонтерів, а решта країни відпочивають по кабаках і влаштовують своє життя. ВС це - захистний рефлекс усього організму для того щоб вижити у скрутну, для захисту від агресії і антидержавницької діяльності корупціонерів і мародерів.
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Некоторые называют АТО.
Он вообще понимает,что мелет?
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The International Court of Justice rejected
a Ukrainian request for an order labeling Russia a sponsor of terrorism for its support of separatists in eastern Ukraine.
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1. Где военное положение?
2. Где фронт? Где "все для фронта, все для победы"?
3. Почему торгуем с агрессором?
4. Почему из страны-агрессора к нам свободно!!! заезжают граждане страны-агрессора?
5. где обращение Украины в ООН о факте агрессии и войне?
Дальше продолжать? Таких вопросов - десятки!!! Но ведь ответа - нет!!! Ну, кроме "там же наши люди"...
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