 ExxonMobil просит Минфин США позволить возобновить на Черном море проекты с "Роснефтью", которая попала под санкции после оккупации Крыма

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно санкциям, американские компании не имеют права передавать "Роснефти" современные технологии бурения и использовать их для разработки месторождений в Арктическом регионе, Сибири, на Черноморском шельфе.
С просьбами сделать исключение из режима санкций компания обращается к правительству с конца 2015 года, сообщает газета Wall Street Journal. Осенью 2014 года администрация Обамы позволила ExxonMobil довести до конца работы с "Роснефтью" по разведке месторождений в Арктике. Как утверждает Exxon Mobil, компания потеряет права на нефтеразведку на Черном море, если для нее не будет сделано исключений, ибо ее иностранные конкуренты не обременены такими же ограничениями своими правительствами. Потенциальный урон, который она может понести, ExxonMobil оценивает примерно в миллиард долларов.
Запрос ExxonMobil привлек внимание Конгресса, где сильны настроения в пользу расширения санкций в отношении России за вмешательство в избирательную кампанию в США. Среди служб, которые должны выдать рекомендации по этому запросу, - госдепартамент. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, руководивший ExxonMobil во время заключения договора с "Роснефтью", самоустранился на два года от участия в любых государственных решениях, касающихся его прежней компании. Не сообщается, поступило ли последнее ходатайство министерству финансов от Exxon Mobil до или после прихода Тиллерсона на гослужбу.
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18 апреля, 13:36
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бабло отмываетна финансировании у кооператива *Озеро* ???
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