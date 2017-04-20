EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины, Экономика
  1257  17
Материалы по теме:
Все про:нефть (1457) санкции (6034) Роснефть (8) Exxon Mobil (1) Тиллерсон (68)

 ExxonMobil просит Минфин США позволить возобновить на Черном море проекты с "Роснефтью", которая попала под санкции после оккупации Крыма

Американский нефтяной концерн ExxonMobil просит министерство финансов США позволить ему возобновить совместные проекты с "Роснефтью" на Черном море, которые были заморожены после того, как "Роснефть" в числе других российских компаний стала объектом американских санкций, введенных за оккупацию Россией Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно санкциям, американские компании не имеют права передавать "Роснефти" современные технологии бурения и использовать их для разработки месторождений в Арктическом регионе, Сибири, на Черноморском шельфе.

С просьбами сделать исключение из режима санкций компания обращается к правительству с конца 2015 года, сообщает газета Wall Street Journal. Осенью 2014 года администрация Обамы позволила ExxonMobil довести до конца работы с "Роснефтью" по разведке месторождений в Арктике. Как утверждает Exxon Mobil, компания потеряет права на нефтеразведку на Черном море, если для нее не будет сделано исключений, ибо ее иностранные конкуренты не обременены такими же ограничениями своими правительствами. Потенциальный урон, который она может понести, ExxonMobil оценивает примерно в миллиард долларов.

Читайте также: Американские налогоплательщики должны интересоваться Украиной, но не по экономическим причинам, - ответ журналистки Энн Эплбаум госсекретарю США Тиллерсону

Запрос ExxonMobil привлек внимание Конгресса, где сильны настроения в пользу расширения санкций в отношении России за вмешательство в избирательную кампанию в США. Среди служб, которые должны выдать рекомендации по этому запросу, - госдепартамент. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, руководивший ExxonMobil во время заключения договора с "Роснефтью", самоустранился на два года от участия в любых государственных решениях, касающихся его прежней компании. Не сообщается, поступило ли последнее ходатайство министерству финансов от Exxon Mobil до или после прихода Тиллерсона на гослужбу.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тогда нужно освободить Крым и вернуть его Украине. И проблем в Черном море нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да из Донасса убраться! и оплатить все ИЗДЕРЖКИ за свою АФЕРУ. А семьям погибших платить пенсии до седьмого колена!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я думаю, что надо спросить сенатора Маккейна по данному вопросу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С десантного корабля в Балтийске украли 15 бронзовых иллюминаторов


 18 апреля, 13:36
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рузге мир. А чё? Нельзя. чё ли? Да и.вообще, бронза за поребрик не выносили.Вторсырьё просило- всё одно в рассее останется и послужит исчо скрепной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотят на Балтике мироточащий бюст николая поставить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) США никогда не признают Крым или скоро всё же признают,ничего личного,просто бизнесс (Тиллерсон)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это вряяядли... В США очень не любят создавать прецеденты исключения из правил, грозящие репутационными потерями на долгую перспективу ради сиюминутного барыша.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трампу в ответ нужно опять йопнуть по какой-то кацапской авиабазе,...иначе кранты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учитывая связи Хуйла не только с Тилерсоном , а и с Еснон то за ультиматум ему тривиально тупую подставу организовали .При чем это все на столько шито белыми нитками , что работа аж через чур топорная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ух а круто ,,, разрешить им военную компанию можно , остальное низяяяяяя , червей пора вернуть туда где они были ,,, в навоз , бабочками им не стать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Попросити ExxonMobil може і попросить,та ніхто їй не дозволить. Так що не треба панікувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальная бизнес практика. Попросили точно зная что откажут. Главное озвучить недополученное..Не заработанное но уже посчитанное. Зато потом лоббистам шо нить на Аляске легче торговать будет, раз там сухарь не дали - дайте тут кусочек торта...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Американский нефтяной концерн ExxonMobilИсточник: http://censor.net.ua/f913557 получается бабло отмывает на финансировании у кооператива *Озеро* ???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныExxonMobil просит Минфин США позволить возобновить на Черном море проекты с "Роснефтью", которая попала под санкции после оккупации Крыма
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти