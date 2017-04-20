 Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"В то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашения, инициированные Германией и Францией в 2015-м, настоящая стратегия Путина в Украине - полностью отделить две приграничные области под названием Донбасс с помощью постепенной интеграции с Россией", - пишет агентство, ссылаясь на три источника, близкие к Кремлю. - "У него нет планов признать или аннексировать эти территории, говорят они".
Россия продвигается по этому плану постепенно, пишет издание. Она пользуется блокадой, которую проводят украинские активисты, в качестве политического прикрытия для захвата ключевых экономических связей с сепаратистскими зонами. На прошлой неделе, пишет издание, российская железнодорожная компания резко сократила тарифы на перевозку угля и железной руды в зоны действия сепаратистов. Именно там находятся металлургические предприятия, дающие работу людям.
"Это позволит России заменить украинские поставки, приостановленные Киевом, и гарантировать продолжение работы сталелитейных заводов, говорят два источника в данной отрасли", - передает Bloomberg.
"Россия предприняла шаг к отделению Донбасса, это без сомнения", - так прокомментировал эту ситуацию депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Его оценку подтвердил политолог Алексей Чеснаков, советник администрации Путина по вопросам Украины, а также еще один российский чиновник, который просил не называть его имя.
Стратегия Путина включает в себя разработку рычагов, которые Кремль сможет использовать для усиления влияния над Донбассом по первому запросу. Об этом агентству Bloomberg сообщили два западных дипломата в Москве, а также подтвердили бывшие российские чиновники.
Ответные меры "всегда готовы",- говорит Чеснаков. - "Каждый раз, когда Украина дает нам повод, мы их внедряем".
Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев говорит, что Москва прибегает к так называемому "Приднестровскому сценарию" с Украиной. Приднестровье отделилось от Молдовы при поддержке России. Там сейчас стоят войска РФ, но нет договоренностей о гражданстве между Приднестровьем и РФ.
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писаки ваще двинулись башкой. Лугандон сидящий на гуманитарках и без госзакупок или госдотаций не способнного добыть и тонны угля уже умудряются выдавать за Швейцарию, ради которого стоит захватывать те экономические связи. И, шо кроме потребностей в гумпоме Лугандон может предложить? Наверное альтернативу швейцарским банкам (Лугандонбанк) или альтернативный швейцарскому туризму в Альпы - туризм на терриконы Лугандона...?
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Заказуха какая-то, шоб ссылаться можно было не на Васю с водокачки, а на Блумберг.
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