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 Политика Украины
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 Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)

Президент РФ Владимир Путин использует разноречивые заявления США, чтобы тихо закрепить за Россией захват двух мятежных регионов Украины, тем самым похоронив надежды на заключение мирного соглашения, инициированного Европой, и снятие санкций в ближайшее время.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашения, инициированные Германией и Францией в 2015-м, настоящая стратегия Путина в Украине - полностью отделить две приграничные области под названием Донбасс с помощью постепенной интеграции с Россией", - пишет агентство, ссылаясь на три источника, близкие к Кремлю. - "У него нет планов признать или аннексировать эти территории, говорят они".

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Россия продвигается по этому плану постепенно, пишет издание. Она пользуется блокадой, которую проводят украинские активисты, в качестве политического прикрытия для захвата ключевых экономических связей с сепаратистскими зонами. На прошлой неделе, пишет издание, российская железнодорожная компания резко сократила тарифы на перевозку угля и железной руды в зоны действия сепаратистов. Именно там находятся металлургические предприятия, дающие работу людям.

"Это позволит России заменить украинские поставки, приостановленные Киевом, и гарантировать продолжение работы сталелитейных заводов, говорят два источника в данной отрасли", - передает Bloomberg.

"Россия предприняла шаг к отделению Донбасса, это без сомнения", - так прокомментировал эту ситуацию депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Его оценку подтвердил политолог Алексей Чеснаков, советник администрации Путина по вопросам Украины, а также еще один российский чиновник, который просил не называть его имя.

Стратегия Путина включает в себя разработку рычагов, которые Кремль сможет использовать для усиления влияния над Донбассом по первому запросу. Об этом агентству Bloomberg сообщили два западных дипломата в Москве, а также подтвердили бывшие российские чиновники.

Ответные меры "всегда готовы",- говорит Чеснаков. - "Каждый раз, когда Украина дает нам повод, мы их внедряем".

Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев говорит, что Москва прибегает к так называемому "Приднестровскому сценарию" с Украиной. Приднестровье отделилось от Молдовы при поддержке России. Там сейчас стоят войска РФ, но нет договоренностей о гражданстве между Приднестровьем и РФ.
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есть такая книга,выпущенная в СССре дохлом для офицеров дохлой СЦУветской армии называется "марксизм чЛенинизм о войне и армии",год издания 1957,где наперед расписаны все преступления кремлевских ШАКАЛОВ...,сами того не подозревая КРЫСы себя СПАЛИЛИ..
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Настоящая Украина это Донбасс,вся остальная территория, это бандеровцы
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блокада мешает нашим барыгам делать там деньги а раше мешает переложить часть расходов на содержание сепаратистов на Украину.
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Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)
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писаки ваще двинулись башкой. Лугандон сидящий на гуманитарках и без госзакупок или госдотаций не способнного добыть и тонны угля уже умудряются выдавать за Швейцарию, ради которого стоит захватывать те экономические связи. И, шо кроме потребностей в гумпоме Лугандон может предложить? Наверное альтернативу швейцарским банкам (Лугандонбанк) или альтернативный швейцарскому туризму в Альпы - туризм на терриконы Лугандона...?
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Так писаки-то - Ilya Arkhipov, Stepan Kravchenko and Yuliya Fedorinova

Заказуха какая-то, шоб ссылаться можно было не на Васю с водокачки, а на Блумберг.
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там где нет РАБссиянскага БЫДЛА,порядок и процветание даже в Эстонии,не говоря о Финляндии с Германией,которых кремлевсае быдло типа победило
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Всучить этот гнойник Украине у кацапов не получилось.Теперь придется брать ещё одного нахлебника на шею.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)
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