 Путин не собирается аннексировать или признавать ОРДЛО, а только отделить от Украины, - Bloomberg

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"В то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашения, инициированные Германией и Францией в 2015-м, настоящая стратегия Путина в Украине - полностью отделить две приграничные области под названием Донбасс с помощью постепенной интеграции с Россией", - пишет агентство, ссылаясь на три источника, близкие к Кремлю. - "У него нет планов признать или аннексировать эти территории, говорят они".
Россия продвигается по этому плану постепенно, пишет издание. Она пользуется блокадой, которую проводят украинские активисты, в качестве политического прикрытия для захвата ключевых экономических связей с сепаратистскими зонами. На прошлой неделе, пишет издание, российская железнодорожная компания резко сократила тарифы на перевозку угля и железной руды в зоны действия сепаратистов. Именно там находятся металлургические предприятия, дающие работу людям.
"Это позволит России заменить украинские поставки, приостановленные Киевом, и гарантировать продолжение работы сталелитейных заводов, говорят два источника в данной отрасли", - передает Bloomberg.
"Россия предприняла шаг к отделению Донбасса, это без сомнения", - так прокомментировал эту ситуацию депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Его оценку подтвердил политолог Алексей Чеснаков, советник администрации Путина по вопросам Украины, а также еще один российский чиновник, который просил не называть его имя.
Стратегия Путина включает в себя разработку рычагов, которые Кремль сможет использовать для усиления влияния над Донбассом по первому запросу. Об этом агентству Bloomberg сообщили два западных дипломата в Москве, а также подтвердили бывшие российские чиновники.
Ответные меры "всегда готовы", говорит Чеснаков. - "Каждый раз, когда Украина дает нам повод, мы их внедряем".
Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев говорит, что Москва прибегает к так называемому "Приднестровскому сценарию" с Украиной. Приднестровье отделилось от Молдовы при поддержке России. Там сейчас стоят войска РФ, но нет договоренностей о гражданстве между Приднестровьем и РФ.
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Другое дело, что регион превратится в Абхазию, только ещё более унылую и без мандарин. Хоть вози руду из параши, хоть не вози.
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a Ukrainian request for an order labeling Russia a sponsor of terrorism for its support of separatists in eastern Ukraine.http://www.rferl.org/a/ukraine-icj-rejects-call-russian-support-separatists/28439362.html
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пссс, цей Bloomberg сидить і вкотре бредятину вигадує для слабонєрвніх....
Розсія - то страна унаслєдованного коммунізма, т.є. ізначального рабства. Там за 800 лєт коммуністічєской "цівілізації" ні у кого нє біло і щас нєт нікакой собствєнності.
ВСЬО, ВСЄ і ВСЄГДА - прінадлєжалі одному сущєству - ХАНУ.... Мєнялісь только іх клічкі (Долгорукий, Тішайшій, Вєликій, Красній, Удатной, Тіран і прочая).
Для ніх, ВСЄХ, включая нинєшніх данєцкіх і луганськіх, которіє реально ещьо 70 лет назад білі московітамі - єто біл смисл і устройство жізні: рабство в прінадлєжность ОДНОМУ.
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Россия не пытается интегрировать в свой состав непризнанные Донецкую и Луганскую "народные республики", а публикации о подобном плане Кремля "наивны и примитивны".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Владимир Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал он.
По словам Пескова у Кремля "есть лишь один план" - добиться выполнения минских договоренностей.
"Оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад", - сказал он.
Песков также добавил, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является "внутриукраинской проблемой".
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В детских домах Беларуси обнаружены дети на грани голодной смерти
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/20/children-discovered-on-brink-of-starvation-in-belarusian-orphanages#img-1
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Только идиоты думают, что Семенченко и прочие парасюки - патриоты, не купленные хуйлом.
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