EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  3838  24
Все про:Путин (23653) Донбасс (14184)

 Путин не собирается аннексировать или признавать ОРДЛО, а только отделить от Украины, - Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин использует разноречивые заявления США, чтобы тихо закрепить за Россией захват двух мятежных регионов Украины, тем самым похоронив надежды на заключение мирного соглашения, инициированного Европой, и снятие санкций в ближайшее время.

Об этом пишет издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"В то время как Кремль продолжает публично поддерживать соглашения, инициированные Германией и Францией в 2015-м, настоящая стратегия Путина в Украине - полностью отделить две приграничные области под названием Донбасс с помощью постепенной интеграции с Россией", - пишет агентство, ссылаясь на три источника, близкие к Кремлю. - "У него нет планов признать или аннексировать эти территории, говорят они".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о последнем разговоре с Путиным, Меркель и Олландом: "Россия не заинтересована в мире. Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы"

Россия продвигается по этому плану постепенно, пишет издание. Она пользуется блокадой, которую проводят украинские активисты, в качестве политического прикрытия для захвата ключевых экономических связей с сепаратистскими зонами. На прошлой неделе, пишет издание, российская железнодорожная компания резко сократила тарифы на перевозку угля и железной руды в зоны действия сепаратистов. Именно там находятся металлургические предприятия, дающие работу людям.

"Это позволит России заменить украинские поставки, приостановленные Киевом, и гарантировать продолжение работы сталелитейных заводов, говорят два источника в данной отрасли", - передает Bloomberg.

"Россия предприняла шаг к отделению Донбасса, это без сомнения", - так прокомментировал эту ситуацию депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Его оценку подтвердил политолог Алексей Чеснаков, советник администрации Путина по вопросам Украины, а также еще один российский чиновник, который просил не называть его имя.

Стратегия Путина включает в себя разработку рычагов, которые Кремль сможет использовать для усиления влияния над Донбассом по первому запросу. Об этом агентству Bloomberg сообщили два западных дипломата в Москве, а также подтвердили бывшие российские чиновники.

Ответные меры "всегда готовы", говорит Чеснаков. - "Каждый раз, когда Украина дает нам повод, мы их внедряем".

Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев говорит, что Москва прибегает к так называемому "Приднестровскому сценарию" с Украиной. Приднестровье отделилось от Молдовы при поддержке России. Там сейчас стоят войска РФ, но нет договоренностей о гражданстве между Приднестровьем и РФ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ето "дитя" Хуйловское - мертворожденное !!! И с признаками синдрома Дауна ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да тут, собственно, всё на поверхности лежит, так что и экспертом быть не надо. аннексировать не собирается, возвращать - тем более, признавать - пока тоже нет, ибо очень санкций не хочется.
Другое дело, что регион превратится в Абхазию, только ещё более унылую и без мандарин. Хоть вози руду из параши, хоть не вози.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://gazeta.ua/articles/history/_pozbaviti-prava-na-vischu-osvitu-j-prava-rozmnozhuvatis-gitler-pro-ukrayinciv/767069#comment_3647441 - "Позбавити права на вищу освіту й права розмножуватись" - Гітлер про українців. Как будто передо мной кремлёвская методичка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ожидаемый итог..."Ukraine hasn't presented "evidence which affords a sufficient basis to find it plausible" that Russia is financing terrorism in rebel-held areas with "intention and knowledge," the court in The Hague said in a ruling published Wednesday.The International Court of Justice rejected
a Ukrainian request for an order labeling Russia a sponsor of terrorism for its support of separatists in eastern Ukraine.http://www.rferl.org/a/ukraine-icj-rejects-call-russian-support-separatists/28439362.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да пусть быстрее обносит этих даунбассов забором и кормит их . Нам главное сей час экономику поднять , и армию реформировать ,что бы к ее командованию пришли офицеры выросшие в АТО на передке , а не маразматики с совой головного мозга . А потом лет через 5-7 чей там Крым и Донбасс с Кубанью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой-то бред. что значит отделить? это образование никак не сможет быть самодостаточным и независимым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для того и сделают так..чтоб выкачивать ресурсы из Украины..вон,воду,газ и электричество бесплатно гонят туда..сами признались..а народ-плати и молчи,атопутиннападет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где раша,там разруха,вонь и брехня. "Миссия" у них быть такими,чтобы мировому сообществу было понятно,что такое зло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А, то ми не знаємо???
пссс, цей Bloomberg сидить і вкотре бредятину вигадує для слабонєрвніх....
Розсія - то страна унаслєдованного коммунізма, т.є. ізначального рабства. Там за 800 лєт коммуністічєской "цівілізації" ні у кого нє біло і щас нєт нікакой собствєнності.
ВСЬО, ВСЄ і ВСЄГДА - прінадлєжалі одному сущєству - ХАНУ.... Мєнялісь только іх клічкі (Долгорукий, Тішайшій, Вєликій, Красній, Удатной, Тіран і прочая).
Для ніх, ВСЄХ, включая нинєшніх данєцкіх і луганськіх, которіє реально ещьо 70 лет назад білі московітамі - єто біл смисл і устройство жізні: рабство в прінадлєжность ОДНОМУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отделение Донбасса от Украины: появилась реакция Кремля
Россия не пытается интегрировать в свой состав непризнанные Донецкую и Луганскую "народные республики", а публикации о подобном плане Кремля "наивны и примитивны".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Владимир Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал он.
По словам Пескова у Кремля "есть лишь один план" - добиться выполнения минских договоренностей.
"Оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад", - сказал он.
Песков также добавил, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является "внутриукраинской проблемой".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Общался с "переселенцами" . Рвало , после того , когда они мне рассказали , что они плакали , когда хоронили моторолу .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во дончане попали... И смех и грех! Может быть и получили "по грехам своим", но все равно мне их жаль. Разве, что кроме самых упоротых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вы нажмите ссылку на блумберг и почитайте,кто статью нашкарябал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока Петручио кормит За наш счет евстевствено Отапливаеи дает електрику и газ Короче все пучком Воюй себе в радость с \биндеровцами\ А че клас И у Петручио трастьы хорошо пополняются Особливо слепые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Россия пользуется блокадой, которую проводят украинские активисты, в качестве политического прикрытия для захвата ключевых экономических связей с сепаратистскими зонами."

Только идиоты думают, что Семенченко и прочие парасюки - патриоты, не купленные хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин не собирается аннексировать или признавать ОРДЛО, а только отделить от Украины, - Bloomberg
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти