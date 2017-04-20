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 Политика Украины
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Все про:ВР (22413) выборы (21674) Парубий (1438) ЦИК (2770) Донбасс (14184)

 Вопрос о проведении выборов на оккупированных территориях сегодня не на повестке дня Рады, - Парубий

ЦИК просит комитеты Рады разъяснить возможность проведения местных выборов в ОРДЛО. В Раде заявили, что данный вопрос пока не актуален.

Выборы на оккупированных территориях невозможны, пока там находятся российские войска. Такую позицию высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я считаю, что вопрос о проведении выборов на оккупированных территориях сегодня в целом не находится на повестке дня ВР Украины. Я всегда отмечал и на этой позиции четко стою, что без выполнения предпосылок безопасности не может идти речь о выборах. Пока на территории Украины находятся российские войска, пока границу контролируют российские боевики, мы не можем переходить к каким-либо политическим вопросам", - сказал Парубий.

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а ты попробуй прокартавить его на свою с офшорным жопы
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На поветске дня Рады всегда находится только кокс, недвиж, бляди и машины. Остальное вторично.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос о проведении выборов на оккупированных территориях сегодня не на повестке дня Рады, - Парубий
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