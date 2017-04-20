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Все про:назначение (1321) прокуратура (2822) Лутковская (313)

 Лутковская назначила 3 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, - председатель Совета прокуроров Брянцев

Председатель Совета прокуроров Валентин Брянцев заявляет о том, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская 19 апреля подписала указы о назначении 3 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры (КДК).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом он сообщил на пресс-конференции.

"На сегодняшний день у меня есть информация, что вчера, 19 апреля, госпожа Лутковская подписала указы о назначении трех членов, и у меня есть надежда, что этот орган в ближайшие дни или недели заработает", - сказал он.

Брянцев напомнил, что всего в КДК прокуратуры должны входить 5 представителей от органов прокуратуры, 3 - от уполномоченного Верховной Рады по правам человека и еще 3 - от других органов.

По его словам, Лутковская не успела назначить 3 членов в 2016 году, поэтому комиссия не смогла начать работу, так как было избрано 8 из 9 минимально необходимых членов.

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===Лутковская не успела назначить 3 членов в 2016 году, поэтому комиссия не смогла начать работу, так как было избрано 8 из 9 минимально необходимых членов==
И целый год набиралась смелости чтобы еще 3 человек добрать?? И чья работа неудовлетворительна???
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В принципе работа прокуратуры неудовлетворительна и затратна по содержанию балласта, от которогог нет ни пользы а только вред.УПК надо отменять и вернуть старый, доработав с полезными нормами.Убрать надсмотрщиков над следователями ОВД и не только и установить личную ответственность каждого за его участок работы,лишив возможности перекладывания ответственности друг на друга. Дошло до пистеца-следак с 20 годами стажа у вчерашнего выпускника правит постанову о подозрении.....Это даже не бред...а похуже....В разговоре со светилой 25 лет от роду выясняю, что он ничего не соображает не только в УПК но и в уголовном праве...На вопрос об объективной стороне состава -напрягает моск и морщит лоб....а право преюдиции вааще воспринимает как нецензурную брань...Не знаю, как там проходила аттестация, но надо их просто разогнать, оставив процентов 20, которые что то соображают...Надо также не за жопу или яйца хватать друг друга депутатам а срочно надо принимать закон о уголовных проступках,тем самым разгрузив следователей от никчемной работы и также провести их аттестацию....Такое количество подносил бумажек прокурорским умникам не нужно...УПК- преступен и его надо убирать равно как и закон Савченко который БЮТ притянуло и приняло под Лозинского. Это уроддство...Надо убирать голосование по закрытым спискам, а то видим в парламенте таких личностей-что мама не горюй..А во всем виновны Порошенко и Гройсман....Они то как раз и делают что то в отличие от этой всей когорты дармоедов...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛутковская назначила 3 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, - председатель Совета прокуроров Брянцев
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