 Лутковская назначила 3 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры, - председатель Совета прокуроров Брянцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом он сообщил на пресс-конференции.
"На сегодняшний день у меня есть информация, что вчера, 19 апреля, госпожа Лутковская подписала указы о назначении трех членов, и у меня есть надежда, что этот орган в ближайшие дни или недели заработает", - сказал он.
Брянцев напомнил, что всего в КДК прокуратуры должны входить 5 представителей от органов прокуратуры, 3 - от уполномоченного Верховной Рады по правам человека и еще 3 - от других органов.
По его словам, Лутковская не успела назначить 3 членов в 2016 году, поэтому комиссия не смогла начать работу, так как было избрано 8 из 9 минимально необходимых членов.
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И целый год набиралась смелости чтобы еще 3 человек добрать?? И чья работа неудовлетворительна???
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