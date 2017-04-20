 "Украина является приоритетом для Европарламента", - Брок

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ГОРДОН".
"Мы в Европарламенте считаем, что это чрезвычайно важная вещь, потому что чем больше Украина будет идти путем демократии и развития верховенства права, тем больше это будет укреплять и показывать перспективу странам Евросоюза. Но, конечно, этого нелегко достигнуть, потому что, как мы знаем, дьявол сидит в деталях", - сказал Брок.
Он заявил, что Украина не нуждается в таком режиме, как в России при президенте Владимире Путине. И что именно демократия и верховенство права станут мощным подтверждением этому.
"Украина является приоритетом для Европарламента, и господин глава Европарламента (Антонио Таяни. - Ред.) желал бы посетить Украину как можно скорее", - сказал Брок.
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине безвизового режима. "За" проголосовал 521 депутат Европарламента, "против" - 75, 36 евродепутатов воздержались. Теперь решение должен рассмотреть Совет ЕС.
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