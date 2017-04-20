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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1255) Парубий (1438) Россия (70072) Брок Эльмар (23)

 "Украина является приоритетом для Европарламента", - Брок

Глава комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок передал спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию меморандум о продлении до 2019 года сотрудничества между Европарламентом и украинским парламентом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ГОРДОН".

"Мы в Европарламенте считаем, что это чрезвычайно важная вещь, потому что чем больше Украина будет идти путем демократии и развития верховенства права, тем больше это будет укреплять и показывать перспективу странам Евросоюза. Но, конечно, этого нелегко достигнуть, потому что, как мы знаем, дьявол сидит в деталях", - сказал Брок.

Он заявил, что Украина не нуждается в таком режиме, как в России при президенте Владимире Путине. И что именно демократия и верховенство права станут мощным подтверждением этому.

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"Украина является приоритетом для Европарламента, и господин глава Европарламента (Антонио Таяни. - Ред.) желал бы посетить Украину как можно скорее", - сказал Брок.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал решение о предоставлении Украине безвизового режима. "За" проголосовал 521 депутат Европарламента, "против" - 75, 36 евродепутатов воздержались. Теперь решение должен рассмотреть Совет ЕС.
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Дык они то же самое всем говорят. Каждый любит себя чуствовать важным. Дурак думкою багатіє
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