В феврале азотные минеральные удобрения из РФ импортировали 11 украинских компаний, - "Українські новини"
В феврале российские азотные минеральные удобрения (карбамид, аммиачную селитру, и карбамидо-аммиачную смесь) импортировали 11 украинских компаний.
Об этом свидетельствует таможенная статистика, которой располагают Українські Новини.
Всего за этот период было импортировано 124 тыс. тонн минудобренний указанных наименований на 27,452 млн долларов.
Первое места по стоимости ввезенных удобрений занимают украинские "дочки" крупных российских производителей минудобрений "Еврохим-Украина", "ФосАгро-Украина".
Они поставили около 62% минудобрений от общего объема экспорта за указанный период.
Также в пятерку крупнейших импортеров вошли - трейдеры "Агротрейд НД" и "Агротрейд Украина ЛТД" (поставляют продукцию компании "Уралхим")."Агроимпорт ЛТД" (поставляет продукцию "КуйбышевАзота").
Доля первой пятерки в объеме поставок составляет 93%.
Как сообщалось, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов считает недостаточно существенным влияние ввозных пошлин на карбамид и КАС в размере 20,51-30,03% на карбамид и КАС на импорт российских удобрений в Украину.
По данным украинской таможенной статистики, за годы конфликта с Российской Федерацией Украина заплатила за российские азотные удобрения 550,605 млн долларов.
3 февраля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России.
27 декабря МКМТ ввела антидемпинговые пошлины в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС из России с марта 2017 года на 5 лет до марта 2022 года.
МКМТ 23 июня 2015 года начала антидемпинговое расследование импорта некоторых азотных удобрений из России.
Это расследование дважды продлевалось до 23 сентября и до 23 декабря.
В июле 2014 года Украина увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из России с 9,76-11,91% до 20,51-36,03%.
Комиссия приняла решение установить ставку антидемпинговой пошлины для компании "Дорогобуж" (Смоленская область, Россия) в размере 20,51% (ранее ставка составляла 9,76%), для компании "МХК "Еврохим" (Москва, Россия) в размере 36,03% (ранее ставка составляла 0%), для остальных российских экспортеров - 36,03% (ранее ставка составляла 11,91%).
По мнению экспертов, российские производители удобрений намерены захватить украинский рынок.
Импорт карбамида, КАС и аммиачной селитры из России в феврале:
оні жє тарговиє партньори , которих імєєт запад санкціями....
а тагових пагньогов надо подєржівать.....
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Экспорт из Украины в РФ в январе-феврале вырос на 54,4%, импорт - на 78,8%, - Госстат http://censor.net.ua/news/436969/eksport_iz_ukrainy_v_rf_v_yanvarefevrale_vyros_na_544_import_na_788_gosstat …
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Они всегда купят там, где дешевле. Это законодательно разрешено. Все вопросы к кабмину и ВР.
У нас намного выше налоги и стоимость газа. Потому там и дешевле.
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