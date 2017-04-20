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Все про:компания (76) удобрения (14)

 В феврале азотные минеральные удобрения из РФ импортировали 11 украинских компаний, - "Українські новини"

В феврале российские азотные минеральные удобрения (карбамид, аммиачную селитру, и карбамидо-аммиачную смесь) импортировали 11 украинских компаний.


Об этом свидетельствует таможенная статистика, которой располагают Українські Новини.

Всего за этот период было импортировано 124 тыс. тонн минудобренний указанных наименований на 27,452 млн долларов.

Первое места по стоимости ввезенных удобрений занимают украинские "дочки" крупных российских производителей минудобрений "Еврохим-Украина", "ФосАгро-Украина".

Они поставили около 62% минудобрений от общего объема экспорта за указанный период.

Также в пятерку крупнейших импортеров вошли - трейдеры "Агротрейд НД" и "Агротрейд Украина ЛТД" (поставляют продукцию компании "Уралхим")."Агроимпорт ЛТД" (поставляет продукцию "КуйбышевАзота").

Доля первой пятерки в объеме поставок составляет 93%.

Как сообщалось, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов считает недостаточно существенным влияние ввозных пошлин на карбамид и КАС в размере 20,51-30,03% на карбамид и КАС на импорт российских удобрений в Украину.

По данным украинской таможенной статистики, за годы конфликта с Российской Федерацией Украина заплатила за российские азотные удобрения 550,605 млн долларов.

3 февраля Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России.

27 декабря МКМТ ввела антидемпинговые пошлины в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС из России с марта 2017 года на 5 лет до марта 2022 года.

МКМТ 23 июня 2015 года начала антидемпинговое расследование импорта некоторых азотных удобрений из России.

Это расследование дважды продлевалось до 23 сентября и до 23 декабря.

В июле 2014 года Украина увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из России с 9,76-11,91% до 20,51-36,03%.

Комиссия приняла решение установить ставку антидемпинговой пошлины для компании "Дорогобуж" (Смоленская область, Россия) в размере 20,51% (ранее ставка составляла 9,76%), для компании "МХК "Еврохим" (Москва, Россия) в размере 36,03% (ранее ставка составляла 0%), для остальных российских экспортеров - 36,03% (ранее ставка составляла 11,91%).

По мнению экспертов, российские производители удобрений намерены захватить украинский рынок.

Импорт карбамида, КАС и аммиачной селитры из России в феврале:

В феврале азотные минеральные удобрения из РФ импортировали 11 украинских компаний, - Українські новини 01



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а шо все вірно ......
оні жє тарговиє партньори , которих імєєт запад санкціями....
а тагових пагньогов надо подєржівать.....
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Ну тогда работники этих предприятий тоже тарговиє партньори.
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Украина не только импортирует, а и экспортирует в расею свою продукцию, причём в этом году экспорт, только, возрос!
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И работники этих предприятий не морщатся там работать и получать зарплату. А потом идут на форум и пишут про барыг.
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Это трейдеры. Там только офис и склад.
Они всегда купят там, где дешевле. Это законодательно разрешено. Все вопросы к кабмину и ВР.

У нас намного выше налоги и стоимость газа. Потому там и дешевле.
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И ещё что то там не нравится , по решению суда в Гаага ... Для начала торговать прекратите , если рашка это агрессор и оккупант , а потом и рот открывайте
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Исходное сырье для производства азотных удобрений - аммиак. Для производства аммиака нужен природный газ. Внутренние цены на природный газ в России позволяют производить азотные удобрения по низким ценам. Наши производители не могут конкурировать с российскими производителями на этом рынке.
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дороже на 20-30% ( возможно на них есть налоги у нас).
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С чего вы взяли ? "Наши производители "- Фирташ .Где наш газ по 70-100 баксов за 1000 кубометров ? Населению он не идет , значит идет в экономику . Львиная доля рынка азотных удобрений принадлежит Фирташу. Сейчас речь идет о сверхприбылях для него ( весной всегда не хватает азотных удобрений, всегда они дорожают на 25 -30 % против того что стоят летом и своими силами мы не в состоянии закрыть их потребность в этот период , сроки короткие для внесения ) . Весь этот кипишь заказной .
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С россией сотрудничество НАКРЫТЬ пусть сама жрет свои нитраты.
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Фирташ пропустит один весенний сезон... и летом начнет банкротится... и минус один олигарх!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ феврале азотные минеральные удобрения из РФ импортировали 11 украинских компаний, - "Українські новини"
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