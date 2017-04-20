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 Происшествия
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 Военных РФ на Донбассе обязали сдавать деньги на "оборону", - ГУР

Военных РФ на Донбассе обязали сдать по 5 тысяч рублей на ремонт запасного командного пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины в Facebook.

В соединениях и частях 1 (Донецк) та 2 (Луганск) АК ВС РФ на Донбассе продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава вследствие пренебрежительного отношения российских командиров к подчиненным и принуждения их сдавать деньги на "оборону", которые потом разворовываются.

"На ремонт запасного командного пункта 1 АК каждому военнослужащему было приказано сдать 5000 российских рублей, независимо от размера его денежного обеспечения", - сказано в сообщении.

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Кроме того, сообщается, что в ходе проверки командованием 1 АК состояния передовых позиций 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, оборудованием которых занимались местные предприниматели за деньги вонных, было выявлено, что работы выполнены неудовлетворительно, личный состав проживает в гражданском здании, а выделенные на проведение работ средства присвоены командованием полка.



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"Военных РФ на Донбассе обязали сдавать деньги на "оборону"

Денег нет, но вы держитесь! Хороших похорон и теплых, глубоких могил вам!
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Пушшай айфончик продаст дом для уточки - хватит на несколько командных пунктов.
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У хуйла напряг з баблом, тому армія переходить на самообслуговування.
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как вы дегенераты можете с кацапами судиться? вы же сами заявляете, что они на самообеспечении... сказочники гребаные...
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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А кто-то скажет,какие Минские соглашения?....орки и не собираются мирно жить
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Та нічого,не обідніють. Як казав Попандопуло: "Да бери усе,я себе еще нарисую".
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Пффф, у нас з пенсіонерів гроші вираховують на оборону, кацапам ще працювати, та працювати в данному напрямкові.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенных РФ на Донбассе обязали сдавать деньги на "оборону", - ГУР
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