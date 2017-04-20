 Военных РФ на Донбассе обязали сдавать деньги на "оборону", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины в Facebook.
В соединениях и частях 1 (Донецк) та 2 (Луганск) АК ВС РФ на Донбассе продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава вследствие пренебрежительного отношения российских командиров к подчиненным и принуждения их сдавать деньги на "оборону", которые потом разворовываются.
"На ремонт запасного командного пункта 1 АК каждому военнослужащему было приказано сдать 5000 российских рублей, независимо от размера его денежного обеспечения", - сказано в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в ходе проверки командованием 1 АК состояния передовых позиций 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, оборудованием которых занимались местные предприниматели за деньги вонных, было выявлено, что работы выполнены неудовлетворительно, личный состав проживает в гражданском здании, а выделенные на проведение работ средства присвоены командованием полка.
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