 Украина не получит очередной транш МВФ без пенсионной реформы, - Данилюк

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша", - сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом.
При этом министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.
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Минфин рассчитывает на получение четырех траншей от МВФ в текущем году, - Данилюк(53)
"Это недешевое удовольствие", - Данилюк намерен просить НАБУ и НАПК расследовать поездку Насирова на инаугурацию Трампа(41)
Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года из-за технической ошибки, - Данилюк(51)
В бюджете заложены важные реформы, которых ожидают люди, - Данилюк(64)
"Гройсман и Данилюк использовали дело Насирова, чтобы назначить лояльного человека на руководство ГФС", — Бутусов(0)
"Думаю, "Приватбанк" будет иметь стоимость, и его можно будет продать", - Гонтарева(176)
Служба финансовых расследований будет создана не позднее 2017 года. Самый важный вопрос - кадры, - Данилюк(56)
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Эти транши похожи на взятки для наших "деятелей" , реформ не видно,как и результатов от этих денег, поэтому - отрабатывают хорошо.
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Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..
К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…
Каши какой торговоймарки выбирает каждая3-я мама Украины?
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А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
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Як собачку в цирку тримають Уряд , щоб за кожну реформу давати цукерку // транш // ГАНЬБА.
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Инвесторы не хотят спонсировать ЧМ-2018 в России. Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с трудностями при поиске новых спонсоров в преддверии чемпионата мира-2018 в России, пишет Financial Times. Потенциальные коммерческие партнеры опасаются репутационных рисков, отмечает издание: ФИФА пытается оправиться от коррупционного скандала, а Россию многие на Западе считают изгоем после аннексии Крыма в 2014 году. Как пишет FT, федерация потеряла несколько крупных спонсоров, включая Sony и Emirates, - их контракты закончились после чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. В преддверии турнира в России у ФИФА заключены лишь 10 спонсорских контрактов - вдвое меньше, чем перед бразильским чемпионатом. При этом, как отмечает газета, спонсорские соглашения и продажа прав на трансляции покрывают до 2 млрд долларов затрат на проведение мундиаля. Российские компании также неохотно присоединяются к главному футбольному событию ближайших лет: как пишет Financial Times.
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Денег не будет пока не заработает нормально экономика, пополняя бюджет, а не карман пары человек.
Экономика не заработает нормально пока вся страна пашет на то, чтобы компенсировать паре человек потерянную в Донбассе халяву.
Для этого правительнство должно заботиться не об интересах пары человек, а о стране в целом.
А для этого нужно совсем другое правительство (включая президента и ВР).
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Вырисовывается 2 варианта действий:
1. Нахер ахметовых с их интересами.
2. Нахер пенсионеров (в буквально-физическом смысле, как лишние рты).
И шото мне подсказывает, что этот ребус не в пользу пенсионеров решится.
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Если вы без траншей не можете - ПНХ из кабинетов, недоумки.
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Предлагаю открыть новую службу - мобильный морг,с ежедневным патрулированием улиц, чтобы собирать тех столетних пенсионеров, которые не дойдут до работы.
А если серьезно, это настоящий геноцид народа, 40- 50 летних вряд ли возьмут уже на работу, безработица, плюс увеличение пенсионного возраста обрекут эту прослойку украинцев на голодную смерть.
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Проблемка...
Что Петя и его кагал будут пионерить???
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Проблема в том, что такая цель ведет к краху всего государства.
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ну вориши, хотите посадить на и г о л к у МВФ всех Граждан Украины ?
Тогда
отдавать проценты по краткосрочным кредитам ростовщиков из МВФ - и раскраденные Вами ...
НАШИ Граждане скоро заставят вас -
согласно деклараций с мешками долларов USA под кроватями.
Своими действиями Вы заставите население Украины -
сделать это .
Вспомните , что было ровно 100 лет назад .Правильно - Апрельские тезисы - Февральская революция и
октябрьский переворот, но теперь только Украинцев !
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как лишнюю обузу для хозяёв Украины - ахметова с пинчуком и порошенко с медведчуком
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жить то хочется ...
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они ведь представляют нашу страну за поребриком,
должны показывать, что значит шик и модерн,
как то так
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***Вот такой сценарий сейчас воплощается
Порошенко и когорта под руководством МВФ доводят до полной деморализации население Украины новыми тарифами и налогами.
Геноцид как при Сталине, реально нечего жрать, поля проданы и обтянуты колючкой, попытаешься наломать качанов - расстреляют.
Российская армия(как на параде) входит в Киев (арсеналы подожгли украинские прапорщики, партизанам нечем вооружаться, правый сектор и прочие патриоты давно уничтожены в так называемом АТО,
молодые уехали батрачить в ЕС после без виза) под приветствие немногих голодных жителей столицы.
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