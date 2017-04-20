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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2400) Минфин (1128) пенсионная реформа (846) пенсия (1584) Данилюк (188)

 Украина не получит очередной транш МВФ без пенсионной реформы, - Данилюк

Министр подчеркнул, что пенсионная реформа является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша", - сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом.

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При этом министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.
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Ну что до 100 лет подымайте пенсионный возрос, терпили стерпят иначе куйло нападет
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Чтобы распилить очередной транш совсем не обязательно думать, что станется вс Украиной.
Эти транши похожи на взятки для наших "деятелей" , реформ не видно,как и результатов от этих денег, поэтому - отрабатывают хорошо.
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ваще нахрен пенсию ликвидировать и перенаправить на панамку !
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Очередной транш? А я что то свою долю и от прошлых треншей ни копейки не получал. Даже наоборот, определил зависимость что с каждым траншем на меня все больше вешают налогов. Так что мне пох. на ваши транши.
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Увы Ксения , не впишемся , надо искать где трудоустроиться после смерти .
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Интересно что будет требовать МВФ после пенсионной реформы ?
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Как что - "одеть всем намордники и радоваться!" (с)
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Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..
К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…





Каши какой торговоймарки выбирает каждая3-я мама Украины?

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А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.

Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
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правильно, сами ж навыбирали в депутаты идиотов. А идиоты не могут богатеть без транша. А для этого нужно избирателей наказать. Чтоб знали кого выбирать.
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Да нет. Почему они идиоты? Они очень неплохо пристроились. Ето как раз идиоты навыбирали.
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это с какой стороны посмотреть. Если со стороны идиотов - то они неплохо устроились, а если со стороны - то на мясорубном конвеере колбасного завода.
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не войдете вы в ЕС. Без мясорубки не войдете. Не возьмут таких кривых.
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да на...... мне ваш транш, уроды ??? Матрасы, твари, скоро ваши выпотрошим и сами будем транши давать!!!
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не это госбыдло, которое по методу Шарикова: "отобрать и поделить", за кредиты предоставленные гос банками (метод отобрать), приватизировало гос собственность (метод поделить). А теперь считает себя не побоюсь этого слова "илитой" и чуть ли не преображенскими, а что с Шариковых взять?))).
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Я одного не пойму - почему наполнение пенсионного фонда привязано к зарплате? Зарплата в Украине составляет небольшую часть стоимости производимого продукта потребления. Барыги, Косюки, Ахметовы, Пинчуки и пр. жируют, а пенсам денег не хватает. Так нет - упорно гнут на повышение или стажа или возраста. А для тех, кто на госслужбе - самые высокие пенсии. А что произвели находясь на госслужбе эти чиновники? Разруху и развал экономики, притом безбожно воруя все, что можно и нельзя.
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Ви краще скажіть , Військові носять Державну символіку на Кокарді , Шевроні , Посвідченню , документах , захищають Державу - а Статусу Держслужбовця не мають - о задачка , то ЗСУ - то є кооператив чи ТРАСТ , чи може ТРЕСТ ?????
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Їм дати два статуси, військового і держслужбовця?
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Так поліція та МНС теж не мають, це робота для обраних.
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НЕ СОРОМНО ??
Як собачку в цирку тримають Уряд , щоб за кожну реформу давати цукерку // транш // ГАНЬБА.
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МВФ - это зарплата. Страна - семья. Вот муж получил зарплату, и проулял на стороне, получил - и прогулял на стороне. А голодной жене за это повысили пенсионный возраст. Жена, разводись, дура.
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никто не верит русакам.......
Инвесторы не хотят спонсировать ЧМ-2018 в России. Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с трудностями при поиске новых спонсоров в преддверии чемпионата мира-2018 в России, пишет Financial Times. Потенциальные коммерческие партнеры опасаются репутационных рисков, отмечает издание: ФИФА пытается оправиться от коррупционного скандала, а Россию многие на Западе считают изгоем после аннексии Крыма в 2014 году. Как пишет FT, федерация потеряла несколько крупных спонсоров, включая Sony и Emirates, - их контракты закончились после чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. В преддверии турнира в России у ФИФА заключены лишь 10 спонсорских контрактов - вдвое меньше, чем перед бразильским чемпионатом. При этом, как отмечает газета, спонсорские соглашения и продажа прав на трансляции покрывают до 2 млрд долларов затрат на проведение мундиаля. Российские компании также неохотно присоединяются к главному футбольному событию ближайших лет: как пишет Financial Times.
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Пенсионная реформа до сраки пока нет денег.

Денег не будет пока не заработает нормально экономика, пополняя бюджет, а не карман пары человек.

Экономика не заработает нормально пока вся страна пашет на то, чтобы компенсировать паре человек потерянную в Донбассе халяву.
Для этого правительнство должно заботиться не об интересах пары человек, а о стране в целом.
А для этого нужно совсем другое правительство (включая президента и ВР).
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На одного работающего в Украине приходится один пенс ...при стареющем населении нормальные пенсии - это иллюзия , не вывезет один работяга больше одного пенса , без нормальной экономики и хороших зарплат
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Правильно. Поэтому страна должна производить продукцию, которая имеет высокую дополнительную стоимость (грубо говоря, не металлопрокат, а машины), а не сырье, бабло от которого уходит только Ахметову и Фирташу. А для этого бабло надо вкладывать в модернизацию производства, а не в Ахметова и Фирташа.

Вырисовывается 2 варианта действий:
1. Нахер ахметовых с их интересами.
2. Нахер пенсионеров (в буквально-физическом смысле, как лишние рты).

И шото мне подсказывает, что этот ребус не в пользу пенсионеров решится.
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Ну вот и стало все понятно - почему последние дни такой ажиотаж вокруг этого вопроса))))
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Интересная получается вещь, каждый новый транш требует содрать еще денег с народа, собственно эти деньги, плюс ничтожное ввп и есть наши доходы, куда деваются эти транши -простор для фантазии.
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Как куда В слепые и зрячие трасты Я даже доволен что етим алчным аферистам перестают давать бабки Буржуины хоть и упортые Хоть и повелись первоначально на некие \реформы\ Но даже их дурить у Петручио Не получится За три годка они прозрели сколко етот иудей со своей бандой бабла спионерили Вы думаете финансовые разведки штатов и западных стран Не знают о их делишках Знают Просто дают в надежде что половину етих бабок отметут При их бегстве с Украины Да еще мы лохи им отдадим Вот и весь расклад
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так как с реформами у вас туговато, т.е ваще никак, а деньги нужны, то повысят возраст.
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а предыдущий транш шоколадные уже раздербанили...
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..было бы интересно почитать,где есть это требование от МВФ,нам уже столько лапши понавесили, уши отваливаются ,правительство укатало нас всех в "асфальт",а мы все еще дышим...
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МВФ не виноват, что от траншей МВФ экономика Украины не растет. Виноваты 500 обранцев и 30 миллионов избирателей, которых эти обранци крутят вокруг пальца.
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крутить конечно крутят...но судя по ощущениям дааалеко не на пальце и уж тем более не вокруг.
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Не нужны Украине никакие транши.

Если вы без траншей не можете - ПНХ из кабинетов, недоумки.
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Мвф требует , чтобы наша долговая яма стала еще глубже и никто из нее не выбрался.
Предлагаю открыть новую службу - мобильный морг,с ежедневным патрулированием улиц, чтобы собирать тех столетних пенсионеров, которые не дойдут до работы.
А если серьезно, это настоящий геноцид народа, 40- 50 летних вряд ли возьмут уже на работу, безработица, плюс увеличение пенсионного возраста обрекут эту прослойку украинцев на голодную смерть.
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Не получит?
Проблемка...
Что Петя и его кагал будут пионерить???
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Шот мне кажется, шо Петя в этом процессе не более, чем курьер и крыша, который себе за услуги отслюнявливает.
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А какая цель существования нашего государства? Если посмотреть на еблачи и речи наших кэрманычей, то вырисовыается одна единственная цель - взять кредит у мвф и рассовать его по тумбочкам.
Проблема в том, что такая цель ведет к краху всего государства.
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у избирателей порошенко праздник, скоро, после рехвормы, он с ахметовым много бабла получит, готовимся к покращенню
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А смысл в этих траншах если их тупо пи..дят , в них был бы смысл если бы они шли на реальное строительство новых заводов по переработке сельхоз продукции , мебельных фабрик и т д.
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Ну врёшь ты ворище , из коррупции не дадут.
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ВЫ -
ну вориши, хотите посадить на и г о л к у МВФ всех Граждан Украины ?
Тогда
отдавать проценты по краткосрочным кредитам ростовщиков из МВФ - и раскраденные Вами ...

НАШИ Граждане скоро заставят вас -

согласно деклараций с мешками долларов USA под кроватями.
Своими действиями Вы заставите население Украины -
сделать это .
Вспомните , что было ровно 100 лет назад .Правильно - Апрельские тезисы - Февральская революция и

октябрьский переворот, но теперь только Украинцев !
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Стабілізувати Пенсійний фонд можна двома способами: або зменшити кількість пенсіонерів або збільшити надходження (збільшення податків, ліквідація тіньової економіки). Бандовлада вибрала перший спосіб - оголосила пенсіонерів ворогами України і веде їх постійне знищення.
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Варианты? Может раскуркулить депутатьё, министров, прокуроров, судей, таможню, ментов...?
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После этого мы сможем одалживать деньги не у МВФ, а МВФ. Только не раскуркуливать, а купить заводы у владельцев по 1 грн., президент говорил, что это хорошая цена госсобственности, или же национализировать, как Приватбанк.
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предлагаю усыплять граждан достигших пенсионного возраста,
как лишнюю обузу для хозяёв Украины - ахметова с пинчуком и порошенко с медведчуком
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тогда быдло будет радоваться увеличению пенс.возраста,
жить то хочется ...
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и да, имущество усыплённых передавать в пользу детей олигархов,
они ведь представляют нашу страну за поребриком,
должны показывать, что значит шик и модерн,
как то так
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Stog

***Вот такой сценарий сейчас воплощается
Порошенко и когорта под руководством МВФ доводят до полной деморализации население Украины новыми тарифами и налогами.
Геноцид как при Сталине, реально нечего жрать, поля проданы и обтянуты колючкой, попытаешься наломать качанов - расстреляют.
Российская армия(как на параде) входит в Киев (арсеналы подожгли украинские прапорщики, партизанам нечем вооружаться, правый сектор и прочие патриоты давно уничтожены в так называемом АТО,

молодые уехали батрачить в ЕС после без виза) под приветствие немногих голодных жителей столицы.
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Прикольно и информативно в инете. О детках прокурорах Голомши и Баганца!.....
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Вот для кого был Майдан! А папашка бегает по ТВ каналам и рассказывает как честно работают прокуроры.....Но он же был защитником картавого комсомольца приспособленца Луценко. Теперь получил индульгенцию на коррупцию.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не получит очередной транш МВФ без пенсионной реформы, - Данилюк
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