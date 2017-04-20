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 Политика Украины
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Все про:Беркут (10374) Нацполиция (6981) суд (20652) Харьков (4177) евромайдан (8006)

 Экс-"беркутовцы" действительно работают в батальоне спецназначения Харьковской полиции, - пресс-служба

Отстранять от службы "беркутовцев", которые проходят по делу Майдана, не намерены до решения суда.

Как сообщила Цензор.НЕ пресс-секретарь Харьковского управления Нацполиции Елена Баранник, Андрей Хандрикин и Владимир Рияко - экс-работники харьковского спецподразделения "Беркут", действительно, до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции.

- А почему они должны быть отстранены? Конституцию никто не отменял, - сказала Баранник.

По ее словам, до решения суда бывшие сотрудники "Беркута" могут продолжать работу в правоохранительных органах, даже находясь в статусе обвиняемых, исходя из того, что в Украине действует презумпция невиновности.

Баранник не смогла подробно рассказать, что входит в функциональные обязанности Хандрикина и Рияко,однако сообщила, что служат они в батальоне спецназначения Нацполиции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое экс-"беркутовцев" в статусе обвиняемых продолжают работать в Нацполиции, - ГПУ

Напомним, ранее, в Генеральной прокуратуре сообщили, что бывшие бойцы спецотряда "Беркут" остаются на службе, несмотря на то, что уже пребывают в статусе обвиняемых.

Дело против Андрея Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (статья 127, часть 2). Наказание по этой статье может составлять от 5 до 10 лет.

Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 г. на улице Грушевского, где на колоннаде на входе в стадион Лобановского избили двух участников Майдана. "Беркутовцы" сняли их с этой колоннады, раздели, издевались, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел. Суд пострадавших к уголовной ответственности решил не привлекать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказал экс-"беркутовцам" в участии в следственном эксперименте по Евромайдану

Также в этом деле в статусе обвиняемых проходят еще двое экс-сотрудников харьковского "Беркута" - Владислав Мастега и Артем Войлоков. Оба, уже будучи в статусе обвиняемых, выехали в Россию 11 апреля через пограничный пункт пропуска Гоптовка, что в Харьковский области.

14 апреля появилось видео, на котором они еще с двумя обвиняемыми экс-беркутовцами харьковского управления утверждали, что в Украине им находиться опасно.

Дело против Владимира Рияко тоже уже передано в суд. Он единственный остался в Украине из трех фигурантов дела об избиении журналистов Громадського 28 января 2015 г. в милицейском пункте "Песочин" в Харьковской области. Тогда трое милиционеров остановили журналистов, когда те возвращались из зоны боевых действий. Оператору Константину Реуцкому заломили руки, бросили его на землю и украли у него флешку от камеры, на которую он пытался снимать действия правоохранителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-"беркутовцы" заявили отвод прокурору, который не пустил их на следственный эксперимент. ФОТО

Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, а нанесение повреждений, как препятствование деятельности журналистов, а также злоупотребление полномочиями, что наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет лишения свободы. Для Рияко избрана мера пресечения в виде личного обязательства и он продолжает работать в харьковской полиции. На содержании имеет младшего несовершеннолетнего брата.

Еще двое фигурантов этого дела Александр Костюк и Виталий Гончаренко выехали из Украины. Костюк 11 апреля, а Гончаренко 9 апреля через пункт пропуска Гоптовка. Они двое тоже фигурируют на видео вместе с Войлоковым и Мастегой.


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ВИПАЛНЯЙ . а патом абжалуй.... Авяков .
Тер яник РОЗУМІЄ якого він ціного КАДРУ упустив.......
Суки соєві , ТРИ РОКИ минуло..... На руках цих виродків кров МАЙДАНУ .....
Но оні жє ПГАВЄРЄНИЄ - спуску цинічним бандерам НЕ ДАДУТЬ.
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Конституція....Якби хотіли, то вже давно би звільнили.
Для чогось тих псів тримають.
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И главное что никто в этом государстве нипричем к этому знаменательному событию
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дик....
Правильно НА МІСЦЯХ.. і в АП , і в кабміні , і в ВР , і в судах і в пгакугатугє....
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Ну так не)(ер было кричать майдановцам, которые стояли на Крещатике : собирайте палатки и все идите на фронт, майдан закончился... Теперь барыги отбили все свои позиции.
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они герои сначала стояли с гейОргиевскими ленточками и убивали людей на майдане, а потом на блокпостах зоны АТО стирали пальцы в мозоли пересчитуя бабки которые брали за проезд через блок пост. Да да в то время как вы диванные эксперты зраду гнали. Путин нападэ.
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Власть устала ломать комедию о торжестве справедливости в этой стране , теперь уже даже не скрывают того , что её новые полисмены - это старые мусора
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От і все що треба знати про "рехформу" МВС по-аваковськи.
Не здивуюсь, якщо і набої на Майдані "беркуту" підносив авякян та порощенко!
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ШО ЗА ЮСТИЦИЯ, ШО ЗА "ПОЛИЦИЯ", ШО ЗА ГРАНИЦА С ДЫРЯВЫМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ?
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Меня на Паску на границе чуть не арестовали за 2 десятка яиц, а тут бандюганы шастают туда-сюда хоть бы хны! Аж злоба берет, как лихо линяют от ответственности те, кто наворовал миллиарды и убийцы всяких мастей.
Зато курочку домашнюю от бабушки привезти в Харьков невозможно! У каZапов карантин. Притом "карантин" случается поочередно то от наших, то от оккупантов. Хер к ним пристроишься.
ЗАТО БАНДИТЫ И ПРЕСТУПНИКИ, ХАПУГИ И ВОРЫ, КАТАЮТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
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Без повалення злочинного режиму Хряка ІІ-го ніхто цю беркутаську мерзоту не зачепить.
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Майдана. "Беркутовцы" сняли их с этой колоннады, раздели, издевались, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел. Суд пострадавших к уголовной ответственности решил не привлекать.===

Так перед непревлечением нужно было раздеть в морозы и поиздеваться а потом отправить в райотдел ждать приговора
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-"беркутовцы" действительно работают в батальоне спецназначения Харьковской полиции, - пресс-служба
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