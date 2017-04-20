 РФ на учениях отрабатывает тактические приемы захвата и удержания городов, - Турчинов

Об этом сегодня заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Только на протяжении марта-апреля этого года в Западном военном округе России проведен ряд командно-штабных учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование ударных групп для окружения сил противника", - сказал он.
Турчинов отметил, что Российской Федерацией для переброски на большие расстояния личного состава и вооружения ВС РФ министерство транспорта и предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.
Секретарь СНБО также добавил, что указом российского президента Владимира Путина с 1 июля предусмотрено увеличение численности военнослужащих вооруженных сил РФ, которые составят почти 1,9 млн солдат.
Напомним, что военные учения "Запад-2017" между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы допускают провокации во время планирующихся осенью военных учений Беларуси и России. Спецслужбы Литвы утверждают, что в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт с НАТО. Как утверждают в Литве, поскольку Россия укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, для нее не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.
5810 77
Не исключено, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции, - Турчинов(30)
Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО+ ФОТО(145)
Турчинов провел встречу с Чрезвычайным и полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. ФОТОрепортаж(35)
Я думаю, прозвище Кровавый Пастор значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину, - Турчинов(309)
Яблоко от яблони: чем занимаются дети известных украинских политиков(0)
В 2014 году меня никто не шантажировал. Нервная система у меня тогда была разбалансирована, я мог бы и пристрелить, - Турчинов(81)
"Я давал пограничникам приказы защищать границу, а они говорили: мы не можем стрелять по гражданским лицам", - Турчинов о начале агрессии РФ против Украины в 2014 году(264)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник:http://censor.net.ua/n437040"
300 тысяч Карл))) сколько у кацапов войска?!
Ответить
Ответить
Призов і озброєння резервістів можна однозначно забути, бо влада однозначно бздить повторення 1917р. коли усі були озброєні і навіть білий терор не спас від перевороту.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В 1916 печально знаменитый "брусиловский нарыв" всего было захвачено более 1200 км, за каждых 100 км было положено 100 000 ванек.
Итого :
1200 000 убитыми.
900 000 калеками ( из них более 170 000 слепыми)
130 000 попавшие в плен.
Самое смешное в том что - все ети 1200 км ватники сдадут в течении 1месяца!
Потеряв при етом как всегда сотни тисяч.
Ответить
900 000 калеками ( из них более 170 000 слепыми)
130 000 попавшие в плен.
И что??? Это их хоть как то расстроило ??? Для них только вяличия прибавилось.
Ответить
Потом у них членин с гпу прибавилось.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=========================
Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
Ответить
Ответить
Ну як наслідок за кожним будинком полк маскалів ховається ,а з бульбяндії наступають полчища. :p
Його загребло вже 100 001 раз!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кажіть відразу усе -з чиєю "булавою" теж!
Ответить
Ну да ведь"россия всегда только защищалась"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.
Про це повідомили три близьких до Кремля джерела, пише агентство Bloomberg.
Ответить
В Сибири положим "друг" Си Цзиньпин порядок наведет, а вот европейскую часть будет трясти не по детски. А учитывая как и путиноиды и народ-богоносец кровушки хотят - будет что-то на 1917 похоже...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Понты маленького": Лойко высмеял имперские замашки Путина.
https://www.obozrevatel.com/crime/34785-pontyi-malenkogo-lojko-vyismeyal-imperskie-zamashki-putina.htm
Ответить
Тобто, землероби «от сохі» історії ж не знають, або знають її такою, якою її розповідають або з Кремля , або зі Львова…
Ось , наприклад, що утнув Б. Хмельницький? він забрав СУВЕРЕНІТЕТ України з рук поляків і за 1-2 дні віддав ЙОГО (суверенітет України) до рук Московитів. Ну дуже оригінально!!!!
А, що оригінального зробив Ванько Мазепа? Він у 1709р. навантажив ЗОЛОТОМ два вози і, коли хвіст підсмажили, втік з України в ОФШОР , до Молдавії…
Саме після цього Україна на 300 років опинилася у царстві АЗІАТІВ, а українці стали називатись МАЛОРОСАМИ. При чому з задоволенням самоназиватись, бо таку історію їм написав монгол Кара-Мурза… Хм, мало-роси в неї вірять і досьогодні…. Судячи з усього, що нинішні кажуть: ТРЕТІЙ приклад трагічної історії України може настати не сьогодні-завтра ….
Ти як, готовий?????
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить