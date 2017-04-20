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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:армия РФ (6386) Россия (70072) Турчинов (3176) учения (1674)

 РФ на учениях отрабатывает тактические приемы захвата и удержания городов, - Турчинов

Россия на военных учениях отрабатывает приемы захвата и удержания городов, а также формирования ударных групп для окружения сил противника.

Об этом сегодня заявил секретарь СНБО Александр Турчинов на презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Только на протяжении марта-апреля этого года в Западном военном округе России проведен ряд командно-штабных учений с задействованием до 45 тысяч военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удержания городов, формирование ударных групп для окружения сил противника", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключено, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции, - Турчинов

Турчинов отметил, что Российской Федерацией для переброски на большие расстояния личного состава и вооружения ВС РФ министерство транспорта и предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.

Секретарь СНБО также добавил, что указом российского президента Владимира Путина с 1 июля предусмотрено увеличение численности военнослужащих вооруженных сил РФ, которые составят почти 1,9 млн солдат.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов. ВИДЕО

Напомним, что военные учения "Запад-2017" между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы допускают провокации во время планирующихся осенью военных учений Беларуси и России. Спецслужбы Литвы утверждают, что в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт с НАТО. Как утверждают в Литве, поскольку Россия укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, для нее не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.
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Пусть лучше отрабатывают захват и удержание во рту большого украинского ч. а не городов
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Возможно нужен асимметричный ответ - при захвате Харькова идти освобождать Донбасс, бомбя там все имеющиеся вооружения.
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Как будто кацапам жалко будет. Если что и бомбить - то Москву, или Питер. Все остальное кацапы с удовольствием превратят в сакральную жертву.
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Туда только томагавки долетят. Но если США скажут, что если что, будут томагавки, Украину больше никто трогать не будет.
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Все може бути, тому підтримуємо нашу армію і готуємось самі.
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"предприятие "Российские железные дороги" дополнительно закупают 300 тысяч универсальных вагонов.
Источник:http://censor.net.ua/n437040"

300 тысяч Карл))) сколько у кацапов войска?!
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Десь під міліон! Але якщо відкинути усіх штабс-щуриків то 300 000 наберться!
Призов і озброєння резервістів можна однозначно забути, бо влада однозначно бздить повторення 1917р. коли усі були озброєні і навіть білий терор не спас від перевороту.
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Это же кацапы , у них производство вагонов 36 тыс в год , а тут 300 тыс закупают , понты и семечки .
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та ні навіть 36 тис. в рік, не вірю, може помилка, або надувні вагони рососінці будуть купувати в китайців!
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Нет у них такой армии, чтобы Украину победить. И не будет. Нам бы только главнокомандующего поменять.
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Умоются юшкой!
В 1916 печально знаменитый "брусиловский нарыв" всего было захвачено более 1200 км, за каждых 100 км было положено 100 000 ванек.
Итого :
1200 000 убитыми.
900 000 калеками ( из них более 170 000 слепыми)
130 000 попавшие в плен.
Самое смешное в том что - все ети 1200 км ватники сдадут в течении 1месяца!
Потеряв при етом как всегда сотни тисяч.
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1200 000 убитыми.
900 000 калеками ( из них более 170 000 слепыми)
130 000 попавшие в плен.

И что??? Это их хоть как то расстроило ??? Для них только вяличия прибавилось.
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Ну, хорошо хоть 170 000 слепых этого не увидели...
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Був я на місці Брусиловського прориву в районі "Стожідської м"ясорубки". Російська кавалерія в аксельбантах вирішила атакувати австріяк в лісі (!!!). Втрати 60% вбитими після першої атаки. Послали піхоту, результати аналогічні. Виявляється у тому лісі стоїть вода висотою 20 см. Окопатись не можна, залягти також. Стояли за деревцям, аж поки їх австріяки не перестріляли. Ось так воюють московиті. Класика.
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так ведь тогда Жукова не было? кто же их послал, какой предшественник?
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мої два прадіди тоді воювали за Австро-Угорську імперію...
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Как буд-то на Донбассе это отрабатывать нельзя.
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Конечно нельзя , это любому сержанту понятно , на Донбассе эшелонированная оборона а со стороны Беларуси разве что области антироссийские .
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Россия то готовится.И правильно делает.А вот что Украина творит?Уму не постижимо.Власть не имеет поддержки в Украинцев...доверие на уровне статистической погрешности.Власть держится только потому что Украинци мудрие и во время Войни не меняют ее так как ето очень опасно.Как можна отпускать БЕРКУТОВЦЕВ? Как можна не возвращать 1.5 миллиарда денег Януковича в казну целих 3 года? Как можна НИКОГО не наказать за УБИЙСТВА на МАЙДАНЕ?...Янтарная мафия - ето че такое? Где патронний завод? А Арсенал боеприпасов ВЗОРВАН 1 МИЛЛИАДР ДОЛЛАРОВ убитка? Кто наказан?..........Целую страницу можна написать о БЕЗДАРНОСТИ нашей власти..........А что У них осталось как не пугать Украицев ВОЙНОЙ.....больше крить нечим....БЕЗДАРИ,
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По тому что Петя и Ко пришли набить карманы по полной , а там хоть трава не расти. Я бы на его месте Рошен продал , а то ж не ровен час в КАМАЗ не запакуешь.
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Все правильно, могу еще добавить полный поигрыш на международной арене, потерю доверия из за липовых реформ,не признание терроризма и оккупации на уровне страны, и фактически проигранный суд в Гааге.
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это не бездарность власти, это враги народа во власти
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Страшно как прям расплачусь . Да пусть приходят , ну закопаем еще 20-30 тыс кацаподебилов.
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В кои веки согласен с ватаном , почему то всем лень подумать откуда возьмутся 300 000 вагонов .
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По тому что Петя и Ко пришли набить карманы по полной

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Петр Порошенко- маладэц! Он войдет в историю, как политический лидер, изменивший историю взаимоотношения власти с народом. Революция Достоинства вышла на Правительственный уровень. По требованию патриотов Украины Правительство приняло решение прекратить торговлю на крови с оккупированной пророссийскими бандитами и наркоманами частью украинского Донбасса.
Главе государства в трудное время российской военной агрессии на Донбассе удалось объединить самых разных людей ради достижения общей цели. При его каденции было создано НАБУ во главе с некоррумпированным и принципиальным руководителем - Артемом Сытником.
Испытывая сильнейшее противостояние со стороны украинских олигархов-миллионеров, депутатов-коррупционеров и партии «Матькивщина» он сумел провести тотальное Е-декларирование, которое высветило, что Украина - самая богатая страна в Европе, в которой проживают тысячи «Корейко», никогда не переступавших порогов Налоговых инспекций.
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Знову починається стара пісня "Сидіть тихо бо нападе".
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Нє! просто пастор після свят ,щоб зняти симптоми ,вирішив веселої травички потягнути .
Ну як наслідок за кожним будинком полк маскалів ховається ,а з бульбяндії наступають полчища. :p
Його загребло вже 100 001 раз!
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Не нападут , минский договорняк вполне устраивает и путлера и нашу шоблу, деньги в карманы сыплются, патриоты гибнут, население грабиться с остервенением, от полномасштабной войны проиграют все , минские ж е договоренности это рай для кремлевской банды и их прихвостней из Украины, не напрягаясь качать бабки и брать измором ,фактически осада страны, учитывая, что и наших международных партнеров устраивает такое положение дел- менять что то и воевать в открытую никто не будет.
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Лучше пускай изучают молебны для отпевания
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Ну Путин готовится к войне. Историю как всегда перепишут и Порошенко войдет в историю как великий гидрант-интегратор рассейского и украинского народа. Поставят памятник на месте ленина, на коне и с болавой.
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"Поставят памятник на месте ленина, на коне и с болавой."- в дупі чи в роті?
Кажіть відразу усе -з чиєю "булавою" теж!
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РФ на учениях отрабатывает тактические приемы захвата и удержания городов
Ну да ведь"россия всегда только защищалась"
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чем больше захватываешь-тем больше приходится защищать
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Войны идут как какой то сценарий в начале века и в середине ... почему в роССии главенствуют в основном маньяки ??? они что кроме как маньяков ни кого воспитывать не могут ???
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Логично было бы подготовить ракетные удары по всем прилегающим территориям РФ, на которых дислоцируется хоть шото вооруженное.
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Козляндія приходить туди, де кричать "хуйлопамагі!"
РФ на учениях отрабатывает тактические приемы захвата и удержания городов, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4664
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Справжній план Путіна: відділити Донбас і забрати собі - Bloomberg
Незважаючи на удаване замороження конфлікту на Донбасі, реальна стратегія президента РФ Володимира Путіна - повністю відокремити регіон від України й поступово ввести до складу Росії.
Про це повідомили три близьких до Кремля джерела, пише агентство Bloomberg.
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У путена золотой запас кончается - скоро города и целые регионы начнут отваливаться
В Сибири положим "друг" Си Цзиньпин порядок наведет, а вот европейскую часть будет трясти не по детски. А учитывая как и путиноиды и народ-богоносец кровушки хотят - будет что-то на 1917 похоже...
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Че там у Путина кончается? 400 миллиардов долларов в центробанке в резерве? В Украини 15...к сравнению. Нефть уже по 55 .Золота Россия добивает около 200 тон в год.Алмази , Газ и еще много чего.Например Уран ,уголь - Украина у России еще покупает....Зерна Россия виращивает в 3 раза больше чем Украина....Я б не ожидал что Россия скоро развалится.
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Не 400 млрд а 397 на апрель но важно другое - доходы в валюте быстро растут.
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Они еще и сыров много из-под земли добывают...
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Что ж от такого изобилия дальбойщики вдруг засуетились? Видимо зажрались...
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Харашо расейцам , наверное теперь зарплаты и пенсии поднимут , пусть хохлы завидуют , представляю радостные заголовки " минимальная зарплата в россии догнала румынскую " .
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Де наша територіальна оборона ? Чому в містах, селах, райцентрах не відпрацьовують елементарні прийоми сомооборони. Чечени показали, що добровольці можуть чинити стійкій опір регулярним військам. У нас існують військові кафедри при університетах, воєнкомати, правий сектор, ДОСААФ, добровольці. До підходу основних сил вони здатні зупинити агресора на деякій час. Турчинов, чому не розвиваємо цей сектор оборони ?
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Кацапью так воевать хоцца?Так х..ли на нас,или других соседей?Покажите свою "крутизну":нападите на "пиндосов-америкосов" отберите назад Аляску-"исконно расейская зямля"!Или нападите на "косоглазых",отбярите Даолянь.Т.е.Порт-Артур,тоже "исконно расейский горд"ещё политый "Священной"кровью!А так как расея "вяликая",и самая-самая,то можно сразу напасть на обоих!Вот это уже будет крутизна!Да нет,там можно отсосать,и могут так въе..ть,что мало не покажется!
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Это ....45 тысч хотят захватывать и удерживать города???????
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Як ТОЙ казав : "нічєво новаво под Луной...".
Тобто, землероби «от сохі» історії ж не знають, або знають її такою, якою її розповідають або з Кремля , або зі Львова…
Ось , наприклад, що утнув Б. Хмельницький? він забрав СУВЕРЕНІТЕТ України з рук поляків і за 1-2 дні віддав ЙОГО (суверенітет України) до рук Московитів. Ну дуже оригінально!!!!
А, що оригінального зробив Ванько Мазепа? Він у 1709р. навантажив ЗОЛОТОМ два вози і, коли хвіст підсмажили, втік з України в ОФШОР , до Молдавії…
Саме після цього Україна на 300 років опинилася у царстві АЗІАТІВ, а українці стали називатись МАЛОРОСАМИ. При чому з задоволенням самоназиватись, бо таку історію їм написав монгол Кара-Мурза… Хм, мало-роси в неї вірять і досьогодні…. Судячи з усього, що нинішні кажуть: ТРЕТІЙ приклад трагічної історії України може настати не сьогодні-завтра ….

Ти як, готовий?????
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Кожен українець готовий задушити хоч одного дурашиста! Де взяти таку армію, щоб завоювати Україну!?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ на учениях отрабатывает тактические приемы захвата и удержания городов, - Турчинов
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