 137 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ 10-16 апреля, один - умер, - Центр гриппа МОЗ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook.
Согласно сообщению, 70,5% заболевших составляют дети до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составлял 321,6 на 100 тыс. населения.
За указанный период с диагнозом грипп и ОРВИ госпитализирован 5 441 человек (4% от общего количества заболевших).
Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.
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