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Все про:грипп (351) смертность (103) ОРВИ (114)

 137 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ 10-16 апреля, один - умер, - Центр гриппа МОЗ

36,961 тыс. человек заболели гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией 10-16 апреля, один человек умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Министерства здравоохранения в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, 70,5% заболевших составляют дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составлял 321,6 на 100 тыс. населения.

За указанный период с диагнозом грипп и ОРВИ госпитализирован 5 441 человек (4% от общего количества заболевших).

Ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен.

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