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 Политика Украины
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Все про:Гаага (139) ООН (2063) Россия (70072) суд (20652) Турчинов (3176) Международный суд ООН (28)

 Турчинов о решении Международного суда ООН: "Я лично недоволен"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов недоволен решением Международного суда Организации Объединенных Наций по делу Украины против России.

Об этом он сообщил Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть это решение МИД комментирует. Я лично недоволен", - заявил Турчинов.

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Более детально раскрыть свое мнение он отказался.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН огласил промежуточное решение по иску "Украина против РФ". В частности, суд признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России". Однако, отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма. Вместе с тем, Международный суд обязал Украину и Россию полностью выполнять "минские договоренности", а также обязал РФ обеспечить работу Меджлиса и предоставить доступ к обучению на украинском языке в оккупированном Крыму.

Президент Порошенко, комментируя данные решения суда, заявил: "Мы на правильном пути". В МИД Украины заявили, что позитивно оценивают вынесенное Международным судом ООН решение, а также призвали международное сообщество следить за выполнением Россией решения суда ООН. Глава МИД Климкин заявил, что Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму. А представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил: "На данном этапе со счетом 3:1 победила Украина".

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко заявила: "Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия". А нардеп (НФ) Антон Геращенко отметил, что механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет.

В МИД РФ также прокомментировали решение Международного суда ООН по иску Украины.

Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество ". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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Суд в Гааге не нашел причинно-следственной связи между поставками Кремлем вооружения "ополченцам ЛДНР" и финансированием терроризма (где и кто террористы?). Ведь даже Украина на законодательном уровне не признала "ЛДНР" террористическими организациями, ведет с ними переговоры (минские соглашения) и торгует с так называемым "спонсором терроризма".
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а даже если бы и случилось подобное чудо - суд признал бы россию спонсором террористических организаций и постановил бы все временные меры к исполнению, то ничего бы это не дало. для вступления решения международного суда ООН в действие нужна резолюция Совбеза ООН, а россия там имеет право вето. вот как-то так.
ООН полностью изжила себя.
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АТО есть, а террористов нет! Война есть, а агрессора и оккупанта нет! С террористами воюют регулярные войска, а сбу, нацгвардия и полиция заняты охраной воров от своего же народа. Нонсенс. Абсурд. Лицемерие!
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Украина не ведет с ними переговоров, ольгинский олух. На переговоры ездят неофициальные лица. Де-факто ДЛНР - террористические организации.
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абсолютно вірно. ще хай МЗС подякує що суд ООН не зобовязав Україну вжити заходів для припинення фінансування ЛДНР, тобто "торговельних партнерів"...
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А что тут комментировать? ОБОСРАЛИСЬ по полной программе, пособники кремлевской мрази.
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Вот как раз "пособники кремлевской мрази" не обосрались - а отработали на отлично.
Теперь за полной амнистией, проведением выборов, особым статусом Дамбаса, изменением конституции Украины и т.п. будет следить Гаагский суд...
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Турчинов - ЕДИНСТВЕННЫЙ нормальный мужик в правительстве.
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они все там нормальные)) будут, когда отдыхать на фонари отправятся!
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Турчинов секретарь СНБО. А голова там порошок
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Умный очень? Ну РАССКАЖИ нам КАК надо было Крым защитить БЕЗ армии?
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Да запросто можно было защищать Крым, сидя на диване. Диванные патриоты у нас такие стратеги. Ну и тактики заодно. Можно сказать "гении" государственного масштаба.
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Надо снабжать оккупированные территории до тех пор за наш счет, пока им плохо не станет.
Турчинова этот момент, смотрю, не беспокоит совершенно.
С врагом борется народ, а они только озабоченности высказывают и бабки прячут.
Посмотрите на декларацию Турчинова и разговаривать об этом "деятеле" нечего.
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Во всяком случае всегда имеет своё мнение и очень даже созвучное народному. Жаль, что привык ко вторым ролям. Хороший исполнитель, толковый и порядочный мужик. Лидерских качеств ему бы побольше.
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Обосрался МИД, имел ввиду Кровавый Пастор. Способствовали признанию судом, что ихтамнет. Разогнать всех пороговно и в первую очередь картавого недомерка.
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Не знаю, что конкретно подразумевал Турчинов, а лично я была бы очень рада, если бы на международном уровне"обдроченцев" признали террористами, а Захарченко и Плотницкого - главарями международных террористических формирований. У них ведь там чечены воюют? Куда уж "международнее".
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Зато пэтя считает это решение очередной своей перемогой. Вы там определитесь с определениями.
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Так Пэтя любую свою лажу за перемогу считает.
Народ то не выходит на Майдан, значит все нормально...
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Суд, не увидев очевидного (финансирование терроризма), намекнул: украинские юристы никуда не годятся, нужны профессионалы из Великобритании, США, и т.д..
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Дело ведет юркомпания из США Турчинов о решении Международного суда ООН: "Я лично недоволен" - Цензор.НЕТ 2942 И суд только начался...
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войны у нас нет, с врагом торгуем, сепаратистов не только не лишаем гражданства но и ставим на должности в полиции и администрации. так что вы придурки ждали от суда????
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В Международном суде ООН собрались дремучие непрофессионалы,примерно это хотел сказать Турчинов ,да и собачей будки они не одной не построили и само собой агенты Кремля.
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Это такая же истеричная скулеха как и по поводу 3 мировой при конфликте с КНДР. Да заманали вы с "третьей мировой"! Бегство от реальности . Какое бы ни приняли в Суде ООН там решение без вооруженной борьбы халявы не будет
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ти ба, а петя - доволен. турчинов - агент кремля? розхитувач лодки? а будку побудував?
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Это решение суда может устраивать только тех , кто к нему стремился.
Конечно, если делать все для спасения "торгового партнера", то решение устроит, оно соответствует стараниям наших кремлевских оборотней.
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Правильно Турчинов говорит! Совершенно неподготовленный иск в суд! Доказательств того, что Московия финансирует террористов на востоке Украины, предлостаточно, но эти бездари даже такого не смогли сделать! Они думают только о том, чтобы карманы набить! В свое время весь юридический мир говорил, что Украина, имеющая очень сильную юридическую школу, выиграет иск к Румынии за террводы остова Змеиный, но Ющенко прогавал это дело, и Украина потеряла огромную часть этих вод. Сволочи!
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Откровенно говоря, этого ожидали. Бездарная ли власть или продажная рано или поздно выяснится.Да и чего выяснять, вы на их довольные хари посмотрите.
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так суд ничего полезного не решил (чего и следовало ожидать). Поэтому Пэтро доволен.
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Ах недоволен значит?! А найти в Штатах юристов должного уровня, а не доверить дело жизни всей Украины климкинским колхозникам ума не хватило?!
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моя мася, вона недовольна, ой ти боже ж мой
ну так зроби хоч шось! нє? ну то йди нах..й!
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Я даже не знаю что сказать. *Наша* власть подала в суд на Рашку не за нападение на Украину, не за окупацию, не за убийства украинцев а всего лишь за помощь террористам. Так большинство *наших* политиков и барыг тоже можно посадить за помощь и финансирование террористов...
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хоть кто то сказал правду, а не орет что это перемога.
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https://t.co/cbesGyrxV3

В МИД РФ довольны решением Гаагского суда по иску Украины

Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации», или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства.

Турчинов о решении Международного суда ООН: "Я лично недоволен" - Цензор.НЕТ 7481





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Как мне говорил один знакомый мусор, в неадекватном решении суда виноват не только судья, а и прокурор и даже адвокат который в сговоре с судьей делает специально на первый взгляд незначительные ошибки уже с помощью который судья принимает решение которое ему захочется. То же самое и здесь. Барыга в сговоре с Хуйлом для отвода глаз и видимости подал на Рашку иск который сильно не ударит ни по Рашке ни по ее репутации. Вспомните как еще в 2014 году наши барыги не скрывали, что подыскивают план дл Хуйла чтобы тот красиво не ударя в грязь лицом перед своими рашистами и мировой общественностью разрулил ситуацию. Ну ето вам и пример, что замажут всем глаза каким то нелепым ничего не значащим решением суда Хуйло выйдет победителем, а нам всунут Лугандонию на тех правах которые кремль хотел изначально. Про крым уже и забудьте, еще и за поставки воды в окупированный крым договорятся...
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ой пан Турчинов,зря свою кандидатуру,на пост президента не поставил на выборах,но с другой стороны,если посмотреть,хитрый, как лис(год этот по славянскому календарю:год крадущегося лиса).
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доволен-не доволен...а что это меняет?даже если бы был полностью доволен-кто будет обеспечивать решения суда?
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турчинову надо было не Музычко устранять, а ахметова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов о решении Международного суда ООН: "Я лично недоволен"
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