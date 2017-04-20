 Не исключено, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции, - Турчинов

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе своего выступления во время открытия программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Особое значение уделяется подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений "Запад-2017" в западном военном округе в Беларуси и Калининградской области в непосредственной близости от Украины с участием 100 тыс. военнослужащих. По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку. При их подготовке к активной фазе "Запад-2017", а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси", - заявил Турчинов.
Напомним, что военные учения "Запад-2017" между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы допускают провокации во время планирующихся осенью военных учений Беларуси и России. Спецслужбы Литвы утверждают, что в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт с НАТО. Как утверждают в Литве, поскольку Россия укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, для нее не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.
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Так что все возможно, прав Турчинов.
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Оно возомнило себя сабирателем земель и сцарем, и для этого оно и начало вторжение в Украину.
Но именно в Украине ботоксная крыса и обосралась, как вы понимаете идея с "срусским миром" накрылась пистой.
Так что не несите чепухи товарищь-троль.
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Пацани властьпаімєвшиє РОБЛЯТЬ ЦЕ КРАЩЕ НЬОГО .
Що брехня ?
А судовий позов З ЗАВІДОМО ВІДБІЛЮЮЩИМ ПУТЬКУ РЕЗУЛЬТАТОМ ЦЕ ЩО ?
Тер путька ЮРИДИЧО - не окупант , не агресор , ба навіть не фінансує сєпарів ......
Ждем відміни санкцій ЗАХОДУ . Ібо бариги дали путьці ЮРИДИЧНУ ОСНОВУ говорити про свою невиність .
Дик НА ЯКОГО ХРЕНА путьці воювать ?
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и ты, и Толя Барклай, и прочие ..
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Продает он Бялорусь йухлу, вернее отдает за дарма, и уже мало кому нужен "такой как у белорусов". Хотя совкодрочероов процентик еще есть.
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"Чому беркутівці тікають, а наші бійці ходять обідраними" - батько Героя Небесної Сотні звернувся до українц
20.04.2017 11:35
larisa890
Турчинов,это понятно,к чему готовится Кремль,а вы к чему готовитесь? Почему у нас до сих пор безвиз с врагом? Почему бегают рос. диверсанты и вооруженные бандиты по всей Украине? Почему вы не закупаете на деньги олигархов современное высокоточное оружие и технику? Вы что под кайфом? Или у вас аутизм? Вы больны?Почему у вас -у власти и депутатов все как в розовых очках? Адекватности ноль и вы во власти.Пора уже вам валить нахер,а то вынесут.
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С Сирией облом, - америкосы одним залпом обосцали всю мосчь рассейськой армии, с планами раскола Украины - жидкий абсирос ...
Так что не ерничайте, этот раненный в спину крысеныш может пойти на что угодно, - прав Турчинов.
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Не "кипишуем". Точим ножи, смазываем оружие и.т.д. Комплекты формы уже есть у 87% Украинцев. Семьи отправляем на Западную Украину ( она под "зонтиком ПРО НАТО").
- Иногда Мужчине приходится и пострелять.
(Джеймс Олдридж)
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А сам факт учений еще ни о чем не говорит. Проводите тоже учения, в три раза больше учений, на своей территории , кто нам мешает.
Пора уже начать поступать с врагами так как велит сердце и разум, а не расчет
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Да и что хитрожепый бульбожер может возразить, что и чем, - он голый король, нищий голый король, ему б свою шкуру спасти...
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