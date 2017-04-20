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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2544) Россия (70072) Турчинов (3176) учения (1674)

 Не исключено, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции, - Турчинов

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе своего выступления во время открытия программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Особое значение уделяется подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений "Запад-2017" в западном военном округе в Беларуси и Калининградской области в непосредственной близости от Украины с участием 100 тыс. военнослужащих. По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных до широкомасштабных ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку. При их подготовке к активной фазе "Запад-2017", а они должны состояться в сентябре этого года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции. Есть серьезные основания полагать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Беларуси", - заявил Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне. Войска РФ способны вторгнуться в Украину в течение 2-3 часов, - Турчинов

Напомним, что военные учения "Запад-2017" между Россией и Беларусью пройдут с 14 по 20 сентября. Они станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем учебном году.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Литвы допускают провокации во время планирующихся осенью военных учений Беларуси и России. Спецслужбы Литвы утверждают, что в сценарий таких учений может быть заложен вооруженный конфликт с НАТО. Как утверждают в Литве, поскольку Россия укрепляет военные мощности в западной части страны и в Калининградской области, для нее не составит труда начать боевые действия против Балтийских стран в течение 24-48 часов.
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Ботоксная крыса загнана в угол, ЗВР на исходе, доступ к кредитным ресурсам обрезан, экномика педерациив жопе, - пистец вяличию, скрепам, и всрусскаму миру.
Так что все возможно, прав Турчинов.
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та да ...и поэтому он нападе на нищую , ограбленную олигархами страну ... тут и кредиты и ресурсы ...не смешите людей
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Он уже напал дорогой товарищ троль, и напал в момент скажем так максимальной нищеты, раздробленности и слабости Украины.
Оно возомнило себя сабирателем земель и сцарем, и для этого оно и начало вторжение в Украину.
Но именно в Украине ботоксная крыса и обосралась, как вы понимаете идея с "срусским миром" накрылась пистой.
Так что не несите чепухи товарищь-троль.
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Доя вас кто не пишет по вашему все троли ? Или такая установка ? Платят хоть норм , больше чем 30 серебренников?
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та менше ..... у ІУДИ , на фоні цих пахолків ЧЕСТІ набагато більше . Та й продав він одного , а ці цілу ДЕРЖАВУ допомогають продать ..... Вони служки ІУД ....
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А ДЛЯ ЧОГО ЙОМУ НАПАДАТЬ ?
Пацани властьпаімєвшиє РОБЛЯТЬ ЦЕ КРАЩЕ НЬОГО .
Що брехня ?
А судовий позов З ЗАВІДОМО ВІДБІЛЮЮЩИМ ПУТЬКУ РЕЗУЛЬТАТОМ ЦЕ ЩО ?
Тер путька ЮРИДИЧО - не окупант , не агресор , ба навіть не фінансує сєпарів ......
Ждем відміни санкцій ЗАХОДУ . Ібо бариги дали путьці ЮРИДИЧНУ ОСНОВУ говорити про свою невиність .
Дик НА ЯКОГО ХРЕНА путьці воювать ?
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посмотри как консервы повскрывались, а !
и ты, и Толя Барклай, и прочие ..
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хотел вытащить из спама, но видать соевые так боятся правды, что спамили всем хором. иуды.
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О ЗВР поподробнее, и о рейтинге экономики Мудис. А то глупости получается пишешь
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Да они хотят расейские военные базы по всей Беларуси наставить на границе с Литвой, Латвией и Эстонией. Сама расея с Прибалтикой не граничит, вот и приходится Лукашенке газ дешевле грибов продавать! А бяларус, совсем дурак, заключил договор до 2019 года, а что потом не подумал! А потом Бяларусь расейской территорией станет! Логично! Кто же откажется от страны, которая сама в руки лезет?!
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Радуєт то, что 99% украинцев поняли, ху из ху єтот лука.
Продает он Бялорусь йухлу, вернее отдает за дарма, и уже мало кому нужен "такой как у белорусов". Хотя совкодрочероов процентик еще есть.
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https://gazeta.ua/articles/donbas/_comu-berkutivci-tikayut-a-nashi-bijci-hodyat-obidranimi-batko-geroya-nebesnoyi-sotni-zvernuvsya-do-ukrayinciv/767293

"Чому беркутівці тікають, а наші бійці ходять обідраними" - батько Героя Небесної Сотні звернувся до українц
20.04.2017 11:35
larisa890

Турчинов,это понятно,к чему готовится Кремль,а вы к чему готовитесь? Почему у нас до сих пор безвиз с врагом? Почему бегают рос. диверсанты и вооруженные бандиты по всей Украине? Почему вы не закупаете на деньги олигархов современное высокоточное оружие и технику? Вы что под кайфом? Или у вас аутизм? Вы больны?Почему у вас -у власти и депутатов все как в розовых очках? Адекватности ноль и вы во власти.Пора уже вам валить нахер,а то вынесут.
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да не будет вторжения, это называется изматывание противника постоянной угрозой.
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Після провалу у далбасі ,моль може страшити тільки турчинова!
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Опять страшилки? Кто-то еще эти пластинки заезженные слушает?
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да все правильно он говорит, когда мы не верили страшилкам - мы потеряли территорию, теперь такие страшилки должны быть постоянными, пока рядом такой шизонутый сосед, как расея
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в кацапию ездит на работу около двух миллионов украинцев, если фсб завербует каждого сотого это 20 тысяч диверсантов,МП имеет приходы по всей Украине это полноценный армейский вражеский корпус в нашем тылу, вот куда стоит смотреть.
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Ну это вряд ли. После заявления Турчинова про то как бы в пылу атаки не проскочить границу... учения проводят по укреплению рубежей , а то мало ли чего.
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У ботоксной крысы последние денечки, вот она из своего угла и примеривается кук бы кого укусить.
С Сирией облом, - америкосы одним залпом обосцали всю мосчь рассейськой армии, с планами раскола Украины - жидкий абсирос ...
Так что не ерничайте, этот раненный в спину крысеныш может пойти на что угодно, - прав Турчинов.
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Последние денечки - не думаю. С Сирией облом- ну тут в какой то степени-да. Крысеныш не пойдет на прямое вторжение. ему выгодна та ситуация -которая есть. Турчинов прав лишь в том, что держит народ в постоянном напряжении, что бы не требовали от него кушать
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Народ!
Не "кипишуем". Точим ножи, смазываем оружие и.т.д. Комплекты формы уже есть у 87% Украинцев. Семьи отправляем на Западную Украину ( она под "зонтиком ПРО НАТО").
- Иногда Мужчине приходится и пострелять.
(Джеймс Олдридж)
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Вполне может быть. Потому, пока есть немного времени, укрепляйте белорусское направление путем размещения дополнительных воинских контингентов, усиления имеющихся соединений, частей и подразделений личным составом, вооружением и техникой, проводите необходимые мероприятия оборонного характера и прочие "прибамбасы", а не "стращайте народ" и "гоните волну" в различных СМИ! Были бы вы, власть предержащие, Патриотами Украины, а не пи@олами, то давно назвали все "вещи" своими именами и укрепляли страну в военном отношении всеми возможными (и невозможными) средствами и методами для победы (а не поражения) над агрессором! А так... Я "кукарекнул", - а там хоть "трава не расти"...
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Ну это вы загнули о наступлении рассеи через Беларусь. Лукашенко же еще не совсем выжил из ума, с него только санкции сняли и он так полюбил роль миротворца, что никакой путен не заставит его это позволить.
А сам факт учений еще ни о чем не говорит. Проводите тоже учения, в три раза больше учений, на своей территории , кто нам мешает.
Пора уже начать поступать с врагами так как велит сердце и разум, а не расчет
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лаканище - это раб путлера, а за рф ные кредиты он мать родную продаст.
Да и что хитрожепый бульбожер может возразить, что и чем, - он голый король, нищий голый король, ему б свою шкуру спасти...
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Раб то он раб, но я не думаю, что он тупо впишется в проблемы путена.
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Да врядли. Иначе наша власть начала бы выделять деньги на оборонку, а пока что *наша* власть ведет себя так как будто с врагами уже обо всем договорились... осталось только как то украинскому народу поосторожнее и рассказать...
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Время и средства есть, готовьтесь, а не болтайте.
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Всі ці навчання,польоти літаків біля Аляски,підводні човни біля берегів Прибалтики та Скандінавії і т.д.і т.п.-все це жалка спроба виглядати великою імперською державою. І всі в цивілізованому світі бачать ці жалкі намагання. Пастор же все правильно говорить,потрібно постійно нагадувати світу про цю дику,непередбачувану та безглузду країну.
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Опять что ли обстановка накаляется, раз пошли страшилки про "путиннападёт".
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Ахаха)) ну фсе, начались ужосы, ждите повышения коммуналочки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе исключено, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут быть подготовкой к наступательной операции, - Турчинов
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