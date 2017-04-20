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 Экономика
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Все про:Россия (70072) уголь (660)

 Украина имеет альтернативу российскому углю, - Кропачев

Нужно диверсифицировать поставки за счет закупки угля в США и ЮАР.

Украинские ТЭС смогут отказаться от антрацитового угля из Российской Федерации, когда будут подписаны контракты с поставщиками угля в США и ЮАР. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по энергетическим вопросам Виталий Кропачев, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина имеет альтернативу российскому антрациту - сейчас энергогенерирующие компании проводят тендеры и переговоры относительно диверсификации поставок. Новые поставки позволят накопить необходимые объемы антрацитового угля для прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018.

Эксперт поддержал инициативу Минэнергоугля Украины относительно отказа от энергетического угля из России и закупки его в США.

"Инициатива Министерства энергетики по диверсификации поставок угля абсолютно правильная и необходимая. Уже сейчас нам надо понимать, в какие сроки мы подпишем соответствующие контракты с поставщиками. Я знаю, что предложение от США уже существует, есть конкретные цифры - как по объемам, так и по цене этого угля. Но на все процедуры потребуется время - два-три месяца, чтобы заключить контракты и перейти на эти поставки", - сообщил Кропачев.

По мнению эксперта, поставщики из США смогут предложить украинцам лучшую цену, которая будет на мировом рынке угля. "На сегодня нет никаких логистических преград с заходом кораблей и доставкой антрацитового угля из США и Южной Африки на склады украинских ТЭС. В течение месяца после подписания контракта корабли с американским углем пойдут в Украину", - убежден Виталий Кропачев.



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хоч і повільно - тільки завдяки активістам
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И всегда имела,но почему то не пользовалась возможностями...
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Инициатива Министерства энергетики по диверсификации..? Вон оно чё!
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Уголь будет идти из шахт ДТЭК в Ростове (три шахты) и Донбасса (прихватизированные), морем в Бердянск, держите уголь из ЮАР и США+++. Неужели не понятно?
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углю да , беда в том что чоколадная власть не имеет альтернативы ахметки
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Хто ще не писав про вугілля з ПАР? Всього три року пройшло від першого речення, так, що часа обміркувати і прийняти рішення ще багато.
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Ето типа как , имею возможность но не имею желания, имею желание но не имею возможности...
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Что за бред. Перевести ТЭС на уголь наших марок, и все дела. Зачем валюту тратить и своих шахтеров без работы оставлять?
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Соломой можно топить еще. С дровишками тут потяжелей будет. Карпаты то лысыми стали. "Скоро так все выпилят, что и "москаля" не будет где повесить". Героям Слава!
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Жаль, что эксперт не в курсе, что обычного угля полно и у нас и в соседней Польше, а антрацита, мало того что немного по миру, но он ещё и законтрактован на годы вперед.......
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Я где про антрацит написал?
Но темнеменее время от времени местные эксперДы порываются что то закупать в Польше.Я вот не очень в этом.Но то,что может продать польша,будет стоить 89 евро.
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Схема обмана простая и уже 3 года работающая.
США закупают через третьи лица тот же лугандонский уголь, а потом Украина официально закупает уже уголь из США.
Так же нам впихивали и африканский уголь морским путем через фирмы Медведчука.
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Как Медведчук и Ко «впаривают» уголь Украине. Статью убирают где только можно, так что смотрите документы, пока есть возможность.

Украина имеет альтернативу российскому углю, - Кропачев - Цензор.НЕТ 2670
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В Укра]ні 50% і більше електроенергії виробляеться на державних атомних електростанціях (АЕС) і близько 5...7 % на державних гідроелектростанціяї (ГЕС), а інші об'єми електроенергі], що необхідні, на теплоелектростанціях (ТЕС і ТЕЦ). 14 (чотирнадцять) ТЕС і ТЕЦ працюють на вугіллі, 6 (шість) із них на антрацитному вугіллі... якого нам пропонують закупити за кордоном до 3...4 млн. тон...
Україна може повністю відмовитися від використання антрацитного вугілля в роботі ТЕС і закупівлі його за кордоном для спалювання на ТЕС!!
1) Для цього необхідно за період з травня по жовтень 2017 року виконати переобладнання (заміну) одного, двох котлів на кожній із 6 (шести) ТЕС, які працюють на антрациті марок А і Т, на котли, які працюють на газовому вугіллі марки Г...
Статті: http://news.finance.ua/ru/news/-/345771/ukrainskie-uchenye-nashli-tehnicheskoe-reshenie-dlya-zameshheniya-antratsita-na-gazovyj-ugol
https://delo.ua/business/antracit-protiv-toschaka-nuzhna-li-rekonstrukcija-energoblokov-n-325520/

2) Замість того, щоб фінансувати свою вугільну галузь, для проведення заходів по збільшенню об'ємів добуванню вугілля, нам пропонують фінансувати економіки інших країн РФ, США, ПАР, а також окупованих територій ОРДЛО... Пан Гройсман декларував, що для проходження зимового періоду нам необхідно 24 млн. тон вугілля з 29 млн. тон, яке було добуто в 2016 році на шахтах, що розташовані на території підконтрольній Україні... Постає питання, так навіщо нам закуповувати вугілля за кордоном??? В 2013 році в Україні було добуто 84,5 млн. тон вугілля (44% в Луганській області, 24% в Донецькій області, 6% у Львівській і Волиньській областях і 26% в Дніпропетровській області). Так де ж вугілля, коли на сьогодні більше 40% вугілля повинно добуватися на шахтах, що працювали і працюють на українській території... Попахує саботажем, починаючи від власників шахт, аж до кабінетів Міністерства палива і енергетики на чолі з доларовим 100 мільйонним міністром Насаликом...
Так навіщо нам пропонують закуповувати антрацитне вугілля за кордоном???
Тільки з однією метою: щоб за нього заплатило населення України по ціні Роттердам+, а потім частину вугілля відправити, замість спалювання на ТЕС і ТЕЦ, на потреби металургійних комбінатів, власниками яких є одні і тіж самі фінансові групи....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина имеет альтернативу российскому углю, - Кропачев
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