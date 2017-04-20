 Украина имеет альтернативу российскому углю, - Кропачев

Украинские ТЭС смогут отказаться от антрацитового угля из Российской Федерации, когда будут подписаны контракты с поставщиками угля в США и ЮАР. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по энергетическим вопросам Виталий Кропачев, передает РБК-Украина.
По его словам, Украина имеет альтернативу российскому антрациту - сейчас энергогенерирующие компании проводят тендеры и переговоры относительно диверсификации поставок. Новые поставки позволят накопить необходимые объемы антрацитового угля для прохождения осенне-зимнего периода 2017/2018.
Эксперт поддержал инициативу Минэнергоугля Украины относительно отказа от энергетического угля из России и закупки его в США.
"Инициатива Министерства энергетики по диверсификации поставок угля абсолютно правильная и необходимая. Уже сейчас нам надо понимать, в какие сроки мы подпишем соответствующие контракты с поставщиками. Я знаю, что предложение от США уже существует, есть конкретные цифры - как по объемам, так и по цене этого угля. Но на все процедуры потребуется время - два-три месяца, чтобы заключить контракты и перейти на эти поставки", - сообщил Кропачев.
По мнению эксперта, поставщики из США смогут предложить украинцам лучшую цену, которая будет на мировом рынке угля. "На сегодня нет никаких логистических преград с заходом кораблей и доставкой антрацитового угля из США и Южной Африки на склады украинских ТЭС. В течение месяца после подписания контракта корабли с американским углем пойдут в Украину", - убежден Виталий Кропачев.
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Но темнеменее время от времени местные эксперДы порываются что то закупать в Польше.Я вот не очень в этом.Но то,что может продать польша,будет стоить 89 евро.
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США закупают через третьи лица тот же лугандонский уголь, а потом Украина официально закупает уже уголь из США.
Так же нам впихивали и африканский уголь морским путем через фирмы Медведчука.
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Україна може повністю відмовитися від використання антрацитного вугілля в роботі ТЕС і закупівлі його за кордоном для спалювання на ТЕС!!
1) Для цього необхідно за період з травня по жовтень 2017 року виконати переобладнання (заміну) одного, двох котлів на кожній із 6 (шести) ТЕС, які працюють на антрациті марок А і Т, на котли, які працюють на газовому вугіллі марки Г...
Статті: http://news.finance.ua/ru/news/-/345771/ukrainskie-uchenye-nashli-tehnicheskoe-reshenie-dlya-zameshheniya-antratsita-na-gazovyj-ugol
https://delo.ua/business/antracit-protiv-toschaka-nuzhna-li-rekonstrukcija-energoblokov-n-325520/
2) Замість того, щоб фінансувати свою вугільну галузь, для проведення заходів по збільшенню об'ємів добуванню вугілля, нам пропонують фінансувати економіки інших країн РФ, США, ПАР, а також окупованих територій ОРДЛО... Пан Гройсман декларував, що для проходження зимового періоду нам необхідно 24 млн. тон вугілля з 29 млн. тон, яке було добуто в 2016 році на шахтах, що розташовані на території підконтрольній Україні... Постає питання, так навіщо нам закуповувати вугілля за кордоном??? В 2013 році в Україні було добуто 84,5 млн. тон вугілля (44% в Луганській області, 24% в Донецькій області, 6% у Львівській і Волиньській областях і 26% в Дніпропетровській області). Так де ж вугілля, коли на сьогодні більше 40% вугілля повинно добуватися на шахтах, що працювали і працюють на українській території... Попахує саботажем, починаючи від власників шахт, аж до кабінетів Міністерства палива і енергетики на чолі з доларовим 100 мільйонним міністром Насаликом...
Так навіщо нам пропонують закуповувати антрацитне вугілля за кордоном???
Тільки з однією метою: щоб за нього заплатило населення України по ціні Роттердам+, а потім частину вугілля відправити, замість спалювання на ТЕС і ТЕЦ, на потреби металургійних комбінатів, власниками яких є одні і тіж самі фінансові групи....
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