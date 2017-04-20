 Переговоры в "нормандском формате" продолжатся после выборов во Франции, - посол Дюмон

Переговоры в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут сохранены после президентских выборов во Франции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, пишут " Українські Новини ".

"Скорее всего, да. То, что было сказано в понедельник со стороны и Украины, и России, - обе стороны хотят сохранить этот формат. Естественно, я не могу говорить за будущее правительство Франции, но скорее всего, продолжит", - сказала Дюмон, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что сейчас политически ситуация мало двигается, Украина несет ежедневные потери на востоке страны, поэтому Франция намерена и в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.