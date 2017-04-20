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 Политика Украины
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Все про:переговоры (3273) Россия (70072) Франция (1821) Дюмон (20) нормандская четверка (348)

 Переговоры в "нормандском формате" продолжатся после выборов во Франции, - посол Дюмон

Она отметила, что не может говорить за будущее правительство Франции, но в сохранении формата заинтересованы Украина и Россия.

Переговоры в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут сохранены после президентских выборов во Франции. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, пишут " Українські Новини ".

"Скорее всего, да. То, что было сказано в понедельник со стороны и Украины, и России, - обе стороны хотят сохранить этот формат. Естественно, я не могу говорить за будущее правительство Франции, но скорее всего, продолжит", - сказала Дюмон, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что сейчас политически ситуация мало двигается, Украина несет ежедневные потери на востоке страны, поэтому Франция намерена и в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

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Зачем? Роися не выполнила ни одного из ранее оговоренных пунктов, продолжает спонсировать терроризм и поставлять вооружение и личный состав в Донбабве.

Если Роисю за это бить (хоть санкциями, хоть томагавками), то говорить не о чем пока она не пойдет на попятную.
Если вообще ничего не делать, то, тем более, говорить не о чем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереговоры в "нормандском формате" продолжатся после выборов во Франции, - посол Дюмон
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