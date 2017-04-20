 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала вооружение и большой грузовик военного типа для перевозки боевиков на блокпосте "ЛНР"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.
"Находясь на блокпосту "ЛНР" к югу от моста в пгт Станица Луганская (16 км к северо-востоку от оккупированного Луганска, - ред.), команда миссии видела белую сигнальную ракету, выпущенную в воздух боевиком. Эту ракету также видели наблюдатели в подконтрольных Украине районах на том же участке разведения", - отметили в пресс-службе.
Пророссийский наемник сказал наблюдателям, что ракета обозначала их готовность к осуществлению разведения сил и средств.
"С этого же места СММ видела, что на блокпосте "ЛНР" к югу от моста находились 10-15 террористов, а также зафиксировала крупнокалиберный пулемет, два пулемета меньшего калибра, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) и большой грузовик военного типа, используемый для перевозки боевиков", - отметили в пресс-службе.
Во время патрулирования на участках разведения сил и средств в районах Золотого и Петровского миссия констатировала спокойную обстановку.
19 апреля сообщалось, что украинская сторона СЦКК в течение суток зафиксировала два раза нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков с применением стрелкового оружия на участках разведения сил и средств в Станице Луганской.
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В среду, 19 апреля, на площади Ленина в центре Донецка шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях.
Планировалось, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации «днр» выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 человек собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое «министерство угольной промышленности днр».ВИДЕО https://inforesist.org/srochnyie-narodnyie-gulyaniya-v-dnr-sorvali-miting-shahterov-protiv-zaharchenko/
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и почем девочки?
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