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 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала вооружение и большой грузовик военного типа для перевозки боевиков на блокпосте "ЛНР"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпосту боевиков террористической организации "ЛНР" зафиксировала крупнокалиберный пулемет, два пулемета меньшего калибра, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Находясь на блокпосту "ЛНР" к югу от моста в пгт Станица Луганская (16 км к северо-востоку от оккупированного Луганска, - ред.), команда миссии видела белую сигнальную ракету, выпущенную в воздух боевиком. Эту ракету также видели наблюдатели в подконтрольных Украине районах на том же участке разведения", - отметили в пресс-службе.

Пророссийский наемник сказал наблюдателям, что ракета обозначала их готовность к осуществлению разведения сил и средств.

"С этого же места СММ видела, что на блокпосте "ЛНР" к югу от моста находились 10-15 террористов, а также зафиксировала крупнокалиберный пулемет, два пулемета меньшего калибра, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) и большой грузовик военного типа, используемый для перевозки боевиков", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ в течение нескольких часов зафиксировала в оккупированной Ясиноватой 170 взрывов

Во время патрулирования на участках разведения сил и средств в районах Золотого и Петровского миссия констатировала спокойную обстановку.

19 апреля сообщалось, что украинская сторона СЦКК в течение суток зафиксировала два раза нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков с применением стрелкового оружия на участках разведения сил и средств в Станице Луганской.
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ці підерасті на наші гроші там нічого не роблять! стурбовані падли!
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Там каждый наблюдатель получает (от ЕС) как наш батальон ВСУ
Игра стОит свеч
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Для двухсотых или живых, смотря какой увидели
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большой грузовик военного типа, используемый для перевозки боевиков", - отметили в пресс-службе. Источник: http://censor.net.ua/n437021 ?? Их что с аулов понабирали , тяжело марку грузовика установить ?
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ага а еще человекоподобные существа с четырьмя конечностями прямоходячие . ......в одеждах зеленого цвета было замечено сходство с приматами!
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газэл- не военный, если болсой и военный, то это Урал , а маленький военный- Газ. там школьники отчёты пишут
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Срочные «народные гуляния»: В «днр» сорвали митинг шахтеров против Захарченко

В среду, 19 апреля, на площади Ленина в центре Донецка шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях.
Планировалось, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации «днр» выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 человек собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое «министерство угольной промышленности днр».ВИДЕО https://inforesist.org/srochnyie-narodnyie-gulyaniya-v-dnr-sorvali-miting-shahterov-protiv-zaharchenko/
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палатки с развлечениями для школьников и студентов
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и почем девочки?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецмиссия ОБСЕ зафиксировала вооружение и большой грузовик военного типа для перевозки боевиков на блокпосте "ЛНР"
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