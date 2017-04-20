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 В Черном море возобновили поиск экипажа затонувшего сухогруза

Вчера удалось спасти одного члена экипажа, спасатели также извлекли из воды трех погибших моряков.

На месте крушения судна "Герои Арсенала" в Керченском проливе утром возобновились поисково-спасательные работы, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

"Утром поисково-спасательные работы возобновились, на месте работают шесть спасательных судов. 19 оперативных групп в составе 72 человек и 20 единиц техники проводят мониторинг береговой зоны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для участия в операции в готовности находится водолазная группа из семи человек, имеющих опыт работы на больших глубинах. Они оснащены мобильным водолазным комплексом с барокамерой, малогабаритным телеуправляемым подводным аппаратом "Фалькон" и гидролокатором бокового обзора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЧС РФ опубликовало список экипажа затонувшего в районе Керченского пролива сухогруза

Напомним, утром 19 апреля экипаж сухогруза, который следовал из Азова в Турцию с грузом зерна, подал сигнал бедствия, после чего связь с ним была утеряна. К месту, откуда был подан сигнал бедствия, выдвинулось несколько судов. К поисково-спасательной операции в Чёрном море, где потерпел крушение сухогруз GEROI ARSENALA, привлекли вертолёт Ка-32 Минобороны РФ. Еще один вертолет Ми-8 МЧС РФ привлечен к поискам.

Ранее стало известно, что Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения грузового судна GEROI ARSENALA вблизи Керченского пролива.











Источник: /n436946




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