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 Политика Украины
  1992  21
Все про:Жебривский (505) книги (392) Марьинка (409)

 "Тайные наслаждения" и "танцы с варежкой": в библиотеку Марьинки хотели закупить изданные в РФ книги эротического содержания, - Жебривский

Торги на Prozorro, которые выставил Отдел культуры и туризма Марьинского РГА, остановлены. Это должна быть закупка книг для пополнения библиотечного фонда Марьинки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Из указанных в тендерной документации 125 наименований книг - всего 7 (семь!!!) книг на украинском языке: Ольга Кузьменко "Моя дорога птахо"; "Коні і поні. 50 найвідоміших видів", "Комахи. 50 найвідоміших видів", "Собаки. 50 найвідоміших видів", "Метелики. 50 найвідоміших видів", "Дикі квіти. 50 найвідоміших видів", "Динозаври.50 навідоміших видів".

Это какое-то безумие! Я не понимаю, кто тут динозавры и для чего нам тогда библиотеки!? В Украине сотни хороших издательств, достойных авторов и ценных книг. Это недопустимо, чтобы за государственные средства (70 000 грн) для прифронтового города во времени российской агрессии покупали такую, извините, "печатную продукцию". Большинство книг издано в России, а о тематике книг даже не хочется говорить - сплошные "тайные наслаждения", "супружеские игры", "брачные ночи" и "танцы с варежкой"... Кого мы воспитываем на такой литературе?!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничение импорта книг из России может сказаться на исторической литературе, - Госкомтелерадио

Жебривский также отметил, что 13 апреля втихаря выставили на Prozorro объявления, 20 апреля должны уже были состояться допороговые торги.

Тайные наслаждения и танцы с варежкой: в библиотеку Марьинки хотели закупить изданные в РФ книги эротического содержания, - Жебривский 01

"Торги остановлены. Человек, отвечавший за формирование перечня литературы на закупку, уже не работает в администрации. Дал указание еще раз разъяснить работникам культуры в органах власти, для чего существуют библиотеки, книгоиздательство и какова роль культуры в нашей жизни", - добавил он.
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вірно зробив, що відмінив закупи! )))
але ж населення вміє/може читати Українською?!
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ну можеть у чела кторый составлял список растройство психики...
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Я ридаю ...
Перечитую і знов плачу ...
Підбірка книг українською, звичайно, "шикарна".
Так то Ольга Кузьменко їх всі написала, чи що ?
Добре, що хоч побачили.
Фух, аж живіт од сміху болить...
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Ні, Жебрівський, безумство це коли експорт з росії зріс на 78,8%, а ти чомусь то про це скромно мовчиш. Шукаєш смітинки, на яких попіаритися вирішив, а колоди в очах влади не помічаєш.
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а що Жебрівський відповідає за експортно-імпортну політику ?
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Ні, Жебрівський ні за що не відповідає, у нього відмінна робота яка дозволяє йому уникати будь-якої відповідальності.
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а здогадайся - чому він так різко зріс за два місяці?
блокада контрабас перекрила і довелось експортувати вже легально.
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нічого дивного, зазначену літературу читають продвинуті (які вміють читати) ватники
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Наверное библиотекари из Марьинки и давали заявку. Такие люди и работают библиотекарями, будут там они пропагандировать украинскую литературу?
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Закупать не то, что хочет читатель.
Привет Совок.
.
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коли гроші на книги бюджетні, то ватний чітатєль може йти нах.
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Это - в детскую библиотеку?
Книжками про динозавров и секс любовь я лично интресовался примерно в восьмом классе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Тайные наслаждения" и "танцы с варежкой": в библиотеку Марьинки хотели закупить изданные в РФ книги эротического содержания, - Жебривский
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