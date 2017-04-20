 "Тайные наслаждения" и "танцы с варежкой": в библиотеку Марьинки хотели закупить изданные в РФ книги эротического содержания, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.
"Из указанных в тендерной документации 125 наименований книг - всего 7 (семь!!!) книг на украинском языке: Ольга Кузьменко "Моя дорога птахо"; "Коні і поні. 50 найвідоміших видів", "Комахи. 50 найвідоміших видів", "Собаки. 50 найвідоміших видів", "Метелики. 50 найвідоміших видів", "Дикі квіти. 50 найвідоміших видів", "Динозаври.50 навідоміших видів".
Это какое-то безумие! Я не понимаю, кто тут динозавры и для чего нам тогда библиотеки!? В Украине сотни хороших издательств, достойных авторов и ценных книг. Это недопустимо, чтобы за государственные средства (70 000 грн) для прифронтового города во времени российской агрессии покупали такую, извините, "печатную продукцию". Большинство книг издано в России, а о тематике книг даже не хочется говорить - сплошные "тайные наслаждения", "супружеские игры", "брачные ночи" и "танцы с варежкой"... Кого мы воспитываем на такой литературе?!", - написал он.
Жебривский также отметил, что 13 апреля втихаря выставили на Prozorro объявления, 20 апреля должны уже были состояться допороговые торги.
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Военные действия возле предприятий у линии разграничения несут серьезную экологическую угрозу, - Жебривский(22)
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Восстановить электроснабжение Авдеевки не удалось, - Жебривский(22)
В ближайшие часы планируется начать ремонт линий электропередач в Авдеевке, но обстрелы со стороны боевиков не прекращаются, - Жебривский(10)
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але ж населення вміє/може читати Українською?!
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Перечитую і знов плачу ...
Підбірка книг українською, звичайно, "шикарна".
Так то Ольга Кузьменко їх всі написала, чи що ?
Добре, що хоч побачили.
Фух, аж живіт од сміху болить...
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блокада контрабас перекрила і довелось експортувати вже легально.
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Привет Совок.
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Книжками про динозавров и
секслюбовь я лично интресовался примерно в восьмом классе
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