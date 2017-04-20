 "Тайные наслаждения" и "танцы с варежкой": в библиотеку Марьинки хотели закупить изданные в РФ книги эротического содержания, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook."Из указанных в тендерной документации 125 наименований книг - всего 7 (семь!!!) книг на украинском языке: Ольга Кузьменко "Моя дорога птахо"; "Коні і поні. 50 найвідоміших видів", "Комахи. 50 найвідоміших видів", "Собаки. 50 найвідоміших видів", "Метелики. 50 найвідоміших видів", "Дикі квіти. 50 найвідоміших видів", "Динозаври.50 навідоміших видів".Это какое-то безумие! Я не понимаю, кто тут динозавры и для чего нам тогда библиотеки!? В Украине сотни хороших издательств, достойных авторов и ценных книг. Это недопустимо, чтобы за государственные средства (70 000 грн) для прифронтового города во времени российской агрессии покупали такую, извините, "печатную продукцию". Большинство книг издано в России, а о тематике книг даже не хочется говорить - сплошные "тайные наслаждения", "супружеские игры", "брачные ночи" и "танцы с варежкой"... Кого мы воспитываем на такой литературе?!", - написал он.Жебривский также отметил, что 13 апреля втихаря выставили на Prozorro объявления, 20 апреля должны уже были состояться допороговые торги.

"Торги остановлены. Человек, отвечавший за формирование перечня литературы на закупку, уже не работает в администрации. Дал указание еще раз разъяснить работникам культуры в органах власти, для чего существуют библиотеки, книгоиздательство и какова роль культуры в нашей жизни", - добавил он.