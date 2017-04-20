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Все про:обстрел (6043) штаб (581) Марьинка (409)

 Боевики обстреляли силы АТО в районе Марьинки из 82-мм миномета, - штаб

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Боевики обстреляли силы АТО в районе Марьинки из 82-мм миномета. Потерь среди украинских военнослужащих нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.

"Противник дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Майорского и Каменки с использованием противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, и дважды обстрелял опорные пункты вблизи Новоселовки-2 и Марьинки. Под Новоселовкой враг стрелял по нашим армейцам из стрелкового оружия, по Марьинке - использовал автоматические гранатометы и минометы 82-го калибра", - прокомментировал Чепурной.

Всего на данное время было зафиксировано 4 обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 18 обстрелов, - штаб


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