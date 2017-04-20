 Боевики обстреляли силы АТО в районе Марьинки из 82-мм миномета, - штаб

Боевики обстреляли силы АТО в районе Марьинки из 82-мм миномета. Потерь среди украинских военнослужащих нет, передает Цензор.НЕТ. Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурной.
"Противник дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Майорского и Каменки с использованием противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра, и дважды обстрелял опорные пункты вблизи Новоселовки-2 и Марьинки. Под Новоселовкой враг стрелял по нашим армейцам из стрелкового оружия, по Марьинке - использовал автоматические гранатометы и минометы 82-го калибра", - прокомментировал Чепурной.
Всего на данное время было зафиксировано 4 обстрела.
122 1
За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО(5)
Боевики обстреливают позиции ВСУ по всей линии разграничения, пренебрегая договоренностями о режиме тишины, - СЦКК(7)
С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии вблизи Красногоровки, Павлополя, Широкино и Луганского, - пресс-центр штаба АТО(9)
18 обстрелов со стороны террористов зафиксировано сегодня на Донбассе: ранены двое бойцов(8)
Боевики тщательно скрывают провокационные обстрелы от мониторинговой миссии ОБСЕ - разведка(0)
"Сегодня по-любому включим. Один дом останется без света. Провода в нем побиты", - коммунальщики восстанавливают электроснабжение Авдеевки. ВИДЕО(9)
Аварийно-восстановительные работы начались в Авдеевке: энергетики пытаются восстановить электроснабжение, - пресс-центр штаба АТО. ФОТОрепортаж(5)
Ответить