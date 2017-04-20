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Все про:взятка (3761) Киевская область (1478) ФГИ (475)

 Суд отстранил от должностей задержанных на взятке руководителей Фонда госимущества в Киевской области

Печерский суд Киева по ходатайству прокуратуры отстранил от должностей руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области и его заместителя, задержанных на взятке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

До 11 июня, по решению суда, отстранен руководитель Фонда госимущества в Киевской области. Также ему выбрана мера пресечения в виде 128 тысяч гривен залога. На него наложено ряд обязательств, среди которых сдать следователю паспорт для выезда за границу, являться в прокуратуру по первому вызову, уведомлять о смене места проживания, возможность покидать г.Киев, где он проживает, только с разрешения следователя, прокурора или суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На взятке в 32 тысячи задержаны два руководителя отделения Фонда госимущества в Киевской области, - Луценко. ФОТОрепортаж

Аналогично до 11 июня отстранен заместитель руководителя Фонда госимущества в Киевской области. Не него наложены те же процессуальные обязательства. Вместе с тем, избрана более суровая мера пресечения в виде ночного домашнего ареста - с 22 часов до 6 утра.

Как известно, прокуратура задержала руководителей Фонда госимущества в Киевской области при получении взятки 32 тысячи гривен.



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Странно, нетипичное поведение. Обычно взятку отнимают, откуп принимают, отпускают, восстанавливают на работе, награждают....
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так для того что бы потом востановить сначало надо отстранить! Так что всё по плану
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и только печерский суд соблюдает старые, добрые традиции!
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