 Суд отстранил от должностей задержанных на взятке руководителей Фонда госимущества в Киевской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
До 11 июня, по решению суда, отстранен руководитель Фонда госимущества в Киевской области. Также ему выбрана мера пресечения в виде 128 тысяч гривен залога. На него наложено ряд обязательств, среди которых сдать следователю паспорт для выезда за границу, являться в прокуратуру по первому вызову, уведомлять о смене места проживания, возможность покидать г.Киев, где он проживает, только с разрешения следователя, прокурора или суда.
Аналогично до 11 июня отстранен заместитель руководителя Фонда госимущества в Киевской области. Не него наложены те же процессуальные обязательства. Вместе с тем, избрана более суровая мера пресечения в виде ночного домашнего ареста - с 22 часов до 6 утра.
Как известно, прокуратура задержала руководителей Фонда госимущества в Киевской области при получении взятки 32 тысячи гривен.
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