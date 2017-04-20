 Абитуриенты из зоны АТО могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без сдачи ВНО и аттестатов об окончании школы, - МинВОТ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
На сегодня существует 2 процедуры поступления в украинские вузы для абитуриентов с оккупированных боевиками районов Донбасса: стандартная процедуры путем сдачи ВНО, а также упрощенная через бразовательные центры "Донбасс-Украина".
В случае поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" не требуется сертификат ВНО и аттестаты об окончании 9-ти или 11-ти классов. Эти центры будут действовать с 19 июня на базе вузов-переселенцев в Виннице, Киеве, Днепре, Бахмуте, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове, Торецке.
В образовательных центрах ученики из ОРДЛО сдадут экзамены по украинскому языку, истории Украины и по дисциплине, выбранной вузом. При поступлении учащиеся из образовательных центров будут участвовать в общем конкурсе наравне с остальными абитуриентами.
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клева, у всех детей равные права...
ОТЛИЧНО ! нам надо развести тут войну чтобы наши дети без экзаменов поступали ?
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ты б еще додумался попросить их гимн Украины пропеть!
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