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 Политика Украины
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Все про:вступительная кампания (92) вуз (557) образование (1504) школа (1701) Донбасс (14177) абитуриент (45) ВНО (142) студенты (511) Министерство по вопросам оккупированных територий (116)

 Абитуриенты из зоны АТО могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без сдачи ВНО и аттестатов об окончании школы, - МинВОТ

Абитуриенты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в 2017 году также имеют возможность поступить в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

На сегодня существует 2 процедуры поступления в украинские вузы для абитуриентов с оккупированных боевиками районов Донбасса: стандартная процедуры путем сдачи ВНО, а также упрощенная через бразовательные центры "Донбасс-Украина".

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В случае поступления через образовательные центры "Донбасс-Украина" не требуется сертификат ВНО и аттестаты об окончании 9-ти или 11-ти классов. Эти центры будут действовать с 19 июня на базе вузов-переселенцев в Виннице, Киеве, Днепре, Бахмуте, Краматорске, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобельске, Сумах, Славянске, Харькове, Торецке.

В образовательных центрах ученики из ОРДЛО сдадут экзамены по украинскому языку, истории Украины и по дисциплине, выбранной вузом. При поступлении учащиеся из образовательных центров будут участвовать в общем конкурсе наравне с остальными абитуриентами.

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Абитуриенты из зоны АТО могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без сдачи ВНО и аттестатов об окончании школы, - МинВОТ 01

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Надо же поднимать народное хозяйство народных республик
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Цукерки "Красний мак" - це в смислє Красівий мак пєрєводітся?
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Полегшений вступ до інститутів дітей з АТО це антиконституційна норма. Закон для всіх один і влада не має права на дискримінацію людей за місцем проживання. Можливо дітям з карпатських районів теж навчатись тяжко, бо далеко добиратись до школи і погода постійно заважає, то повені, то сніги, то дощі, але їм ніхто не робить таких послаблень для вступу в інститути! Саме те що діти з АТО мають закінчувати школу і отримувати український атестат має бути потужним інструментом для переселення мешканців окупованих території в Україну! А влада навпаки робить все щоб люди жили на непідконтрольних територіях! Це робота проти України! Влада працює в інтересах терористів та путіна і рішення Міжнародного суду це лише зайвий доказ антиукраїнських дій влади порошенка!
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о да...
клева, у всех детей равные права...
ОТЛИЧНО ! нам надо развести тут войну чтобы наши дети без экзаменов поступали ?
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Стоит задача тупую быдломассу наградить дипломами ВУЗОВ для дальнейшей деградации Украины?
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Это полный звиздец. товарищи! Не ну привилегии, как беженцам должны быть конечно, но не до такой же степени.
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а это как без аттестатов об образовании? Может достаточно уже фейковых офицеров, а теперь и фейковых студентов. Льготы должны быть, но не такие.
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Батькам безкоштовну воду і світло, дітям пільговий вступ до ВНЗ, здавшімся бойовикам роботу і прощення, влада України по суті є рідною мамою для терористів, по ним не стріляє і всіляко їх догоджає, тепер ось вирішила їх дітей в вузах вивчити, щоб потім вони повернувшись назад в свій анклав грамотно розповідали, як побудувати в Україні русскій мір.
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Ну хоть азбуку и таблицу умножения для поступления знать надо?
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ты что! это дискриминация!
ты б еще додумался попросить их гимн Украины пропеть!
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То есть детям патриотов воевавших в АТО льгот не каких , за то деткам родителей люто ненавидящим Украину и убивающим наших граждан , все привилегии. Я очень сильно начинаю задумываться , на чьей стороне наши так называемые руками водители. Я не вижу проблем , они могут идти в ВУЗы и даже на шару учится , но только после службы по контракту в ВСУ , пусть там отхерячат и все заработают , за одно и научатся там Украину любить.
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Сепарское гавно без проблем в вузы ! Это пи\здец!
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Замечательно!! Наши дети должны подвинуться ради детей тех,кто воюет с Украиной.Сепарам-почет!
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Это начало репараций? Или как это еще можно понимать?
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Кстати,я может пропустила? А есть льготы для детей наших бойцов АТО?Принимают ли вне конкурса детей,отцы которых отдали свою жизнь за Украину?
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готовят новую элиту лугандонии, иначе Украина просто пропадет.
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І довго ще будуть превілеювати сепарів за рахуноу наших дітей ? У 2014 році віджали університети , наших студентів повикидали і вселили Донецькі вузи , з гуртожитків дітей виселили не давши змоги навіть спокійно захиститися і отримати дипломи , засепливши туди сепаратюг ! Сволота !!!
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Якась херня.Всі ці пільги в результаті обернуться пустоголовими спеціалістами.
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Слов нет, одни маты(((( Хотелось бы знать, какой уебан это все придумал?? Уверена, что какой-то сепарский обмылок затесался в Министерстве образования.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАбитуриенты из зоны АТО могут поступить в украинские вузы по упрощенной процедуре без сдачи ВНО и аттестатов об окончании школы, - МинВОТ
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