 Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", закон был опубликован в среду, 19 апреля, в официальной газете Верховной Рады "Голос України" и вступает в силу на следующий после опубликования день.
Реестр ведется в электронной форме с единой централизованной базой данных.
Собственником реестра является Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб Вооруженных сил.
В реестр вносятся и хранятся персональные и служебные данные военнообязанных.
Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей реестра не нужно.
К персональным данным относятся: ФИО; дата и место рождения; пол; место жительства и пребывания; ФИО и дата рождения родителей; реквизиты паспорта; сведения о признании лица недееспособным; сведения о занятости; регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; оцифрованное изображения лица человека; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины; сведения об образовании.
К служебным данным относятся сведения об исполнении призывником воинского долга и военно-учетной специальности, перечень которых определяет Министерство обороны.
Призывник обязан подавать в орган ведения реестра (военкомат) достоверную информацию о своих персональных данных.
Для формирования базы данных ЦИК один раз подает сведения о гражданах Украины от 18 до 60 лет.
Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра.
Финансирование создания и функционирования реестра осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не запрещенных законодательством.
Как сообщалось, 16 марта Рада одобрила создание Единого государственного реестра военнообязанных.
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Законом могут призвать на службу но давать присягу это личное дело каждого
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в основе твоей ошибки лежит твоя слепая самоуверенность, что ты вне государства( типа ты сам по себе и тебе на все похер), и тебе за это ничего не будет.... так вот, ты заблуждаешся и наказание за это заблуждение очень суровое...
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и бандюг капиталы и бизнес, будут нами рулить как рулят нанюхавшись своими тачками, сби-
вая на смерть баб и детей.... халли-галли-луйя......
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Источник: http://censor.net.ua/n437013
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А это как??? В нарушении закона о использовании персональных данных что ли????
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Формируйте профессиональную армию.
Какого хрена я еще кому то чего то там "обязан".
Как уровень жизни поднимать - так крутитесь как можете. А как кипишь какой то - введем учет мяса для защиты наших миллиардов.
Хотя каждая из 450ти свиней ни копейки своей на армию не даст. И вылупков своих туда не отправит.
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дата и место рождения; -" не помню,ггг, ну вобщем до 60-ти, ггг"
пол-"мою регулярно"
место жительства -"Лес",пребывания-"то прибываю, то отбываю,ггг";
ФИО и дата рождения родителей-" батько-Кащик Невмерущий, мати-Василиса Премудрая"; реквизиты паспорта-"СН-ОООООО";
сведения о признании лица недееспособным-"способная, ггг"
сведения о занятости-"шибко занятая,гг";
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов-"не маю, бо верущая,гг";
оцифрованное изображения лица человека-
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сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины-"пару раз летала на метле за пределы леса";
сведения об образовании " Высшая школа лесной нечисти"
ПРИМИТКА-"до военной службы ГОДНАЯ" гггггг.
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Нам нужен другой Президент Украины!
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