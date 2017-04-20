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 Политика Украины
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 Двое экс-"беркутовцев" в статусе обвиняемых продолжают работать в Нацполиции, - ГПУ

Андрей Хандрикин и Владимир Рияко - экс-работники харьковского спецподразделения "Беркут" до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции.

Об этом Громадскому сообщили в Генеральной прокуратуре.

Бойцы остаются на службе, несмотря на то, что уже находятся в статусе обвиняемых.

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Дело против Андрея Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (статья 127, часть 2). Наказание по этой статье может составлять от 5 до 10 лет.

Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 г. на улице Грушевского, где на колоннаде на входе в стадион Лобановского избили двух участников Майдана. "Беркутовцы" сняли их с этой колоннады, раздели, издевались, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел. Суд пострадавших к уголовной ответственности решил не привлекать.

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Также в этом деле в статусе обвиняемых проходят еще двое экс-сотрудников харьковского "Беркута" - Владислав Мастега и Артем Войлоков. Оба, уже будучи в статусе обвиняемых, выехали в России 11 апреля через пограничный пункт пропуска Гоптовка, что в харьковский области.

14 апреля появилось видео, на котором они еще с двумя обвиняемыми экс-беркутовцами харьковского управления утверждали, что в Украине им находиться опасно.

Дело против Владимира Рияко тоже уже передано в суд. Он единственный остался в Украине из трех фигурантов дела об избиении журналистов Громадського 28 января 2015 г. в милицейском пункте "Песочин" в Харьковской области. Тогда трое милиционеров остановили журналистов, когда те возвращались из зоны боевых действий. Оператору Константину Реуцкому заломили руки, бросили его на землю и украли у него флешку от камеры, на которую он пытался снимать действия правоохранителей.

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Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, а нанесение повреждений, как препятствование деятельности журналистов, а также злоупотребление полномочиями, что наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет лишения свободы. Для Рияко избрана мера пресечения в виде личного обязательства и он продолжает работать в харьковской полиции. На содержание имеет младшего несовершеннолетнего брата.

Еще двое фигурантов этого дела Александр Костюк и Виталий Гончаренко выехали из Украины. Костюк 11 апреля, а Гончренко 9 апреля через пункт пропуска Гоптовка. Они двое тоже фигурируют на видео вместе с Войлоковым и Мастегою.

Кроме эпизода с журналистами Громадського, Гончаренко также проходит обвиняемым по делу об убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке в Киеве. 6 апреля суд изменил ему меру пресечения с ареста на личное обязательство. Поэтому пограничники не имели права его даже задержать.

Еще один фигурант дела об убийстве трех майдановцев, харьковский экс-"беркутовец" Александр Белов, находится под круглосуточным домашним арестом в Харькове. От службы он отстранен.

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Адвокат Гончаренко, Рияко и Костюка, Валентин Рыбин, утверждает, что на суд его подзащитные, двое из которых выехали из Украины, появятся. И предполагает, что заседание суда, по сути, начнется через несколько недель. Также Рыбин уверен, что суды будут проходить независимо от того, вернутся обвиняемые беглецы, или нет, потому что в каждом эпизоде ​​остается хотя бы один фигурант дела.

В Генпрокуратуре же утверждают, что сделали все от них зависящее, чтобы привлечь "беркутовцев" к ответственности: следствие завершили против них, в суд передали, аргументы судьям, почему подсудимые могут скрыться, если не избрать им надлежащую меру пресечения - привели.

"Это уже вопрос к суду, как они решили выпустить под личное обязательство человека, который имеет 115 статью - убийство", - сказал следователь управления спецрасследований.

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Напомним, одного из четырех задержанных в июне 2016 года сотрудников экс-подразделения харьковского "Беркута", Артема Войлокова выпустили из-под стражи в октябре 2016 года. В декабря 2016 года суд продлил Войлокову и Мастеге меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 2 месяца.
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Це вони порушували закони за часів злочинної влади Януковіща, а зараз, коли країну очолив законослухняний Порошенко і поборник виконання законів усіма громадянами незалежно від посади Аваков, вони злочинцями вже не є, оскільки за часів Януковича у них велосипедів не було.
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баригу за Небесну Сотню тільки садити треба не говорячи про тотальний грабунок України!
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Их вообще-то больше 50% "работают" так сказать несут покой гражданам победившей революции Гидности
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Тут про це вже говорено-переговорено. Так що повторюватись не будемо.
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Причина банальна и проста как мир.Если посадить тех ,кто защищал тех воров папередников,то нынешние не будут защищать приемников тех воров папередников, точно таких же как и предыдущие,если не хуже на порядок.
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пока у власти барыга и его шобла, изменений в стране не будет. так что делайте выводы. судя по теркам во власти, они не за горами.))))))
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при сегодняшней власти в Украине не стоит удивляться этому уродству
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А у на и президент экс-министр финансов в уряди азирова
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так це ж нова і єдина успішна реформа нашого шоколадного кодла!
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Це велична перемога.Ми прагнули і здобули.Ми знову зробили неможливе.У нас краща в світі поліція.З яким ентузіазмом вона діяла в Кривому Озері!Такій поліції навіть врадіївська хода не потрібна.Тільки ситуація під Княжичами здатна зробити чистку рядів нашої суперполіції, котрої не домігся зробити навіть Поліграф Поліграфович Шариков.
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...є "новости" покруче ..."НАБУ нашло следы" ...за два роки ...Национальное антикоррупционное бюро Украины направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства, больше всего - в Латвию, Великобританию, Австрию, Швейцарию и Кипр. География обращений охватывает почти все континенты, сообщает пресс-служба НАБУ.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.В бюро отметили, что иностранные банки и компании причастны к принесению более трети всех убытков от преступлений, которые расследует НАБУ.«Сейчас детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины были выведены более 2,27 млрд гривен, 428 млн долларов, 4,3 млн евро и 825 тысяч фунтов стерлингов», - говорится в сообщении. Так, следствием была установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованным в ряде украинских государственных компаний: Укргаздобыча, Электротяжмаш, Объединенная горно-химическая компания, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Администрация морских портов Украины, Одесский припортовый завод и другие.По данным НАБУ, конечными бенефициарами иностранных компаний-участниц коррупционных схем чаще всего являются граждане Украины, а сами компании, как правило, выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот - поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам.«При этом доходы, полученные преступным путем, выводятся за границу и используются как с целью создания в Украине новых коррупционных схем, так и для финансирования частных потребностей их организаторов (покупка недвижимости, оплата за обучение детей, медицинское обслуживание и тому подобное)», - сказано в сообщении.«Прописаны» такие компании чаще всего в Великобритании и на Кипре, где низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

В НАБУ добавили, что его детективы осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах (по состоянию на 31 марта 2017 года). Совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд гривен.http://antikor.com.ua/articles/163592-masshtaby_ukrainskoj_korruptsii_shokirujut_voobrahenie_nabu_nashlo_sledy_v_41_strane_po_vsemu_miru
...
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Это называется прикрыть ж"пу бумажкой. Делаем все возможное..... кроме реального задержания и посадки уе"анов! Он скока запросов нафигачили!((((
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Чему тут удивляться. У нас Аброськин с российским паспортом зам Авакова и начальник областной полиции......
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Аваков, Геращенко разом з Зоряном і Шкіряком по любому поводу своїх 5 копійок вставляли, а ту всі дружно язик в задницю запхали...
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В армії є таке негласне правило - ніколи не карати вартового за постріли на посту. Це для того, щоб солдат не вагався застосовувати зброю. Я розумію, що МВС це не армія, просто хочу щоб ви усвідомили причинно-наслідковій зв'язок між майданом і демотивацією силових структур. Також нагадаю, що коли сепаратисти захоплювали державні установи в Донецьку та Луганську їх було не так багато і вони були фактично не озброєні. А наші доблесні правоохоронці в цей час сиділи в автобусах. Більшість так з цих автобусів і не вийшла. А ті які вийшли, краще б не виходили, бо вони без опору віддали сепарам зброю, кийки, щити і навіть познімали бронежилети. Ви не задавались питанням - чому так сталося?
Я вам відповім - майдан домотував силовиків. Вам може здатися це блюзнірством, але держава коштує більше ніж сто життів. Навіть більше ніж мільйон.
Я повернусь до того вартового з якого і почав. Припустимо стоїть він на посту і охороняє якусь комору зі зношеними онучами. І тут на нього з темряви виходить людина. Ця людина одягнута у вишиванку у руках тримає томик кобзаря в над головою у неї німб. Солдат, як і прописано в уставі, кричить: «стій хто йде!», робить попереджувальний постріл, а наступним пострілом вбиває порушника. Здавалось би як тут можна порівнювати? З одного боку драні онучі з іншого практично свята людина - щирий патріот, Звісно треба вартового покарати за такий вчинок. Але ні. Вартовому треба дати премію та відпуску.
Коли правоохоронців, що охороняють державні установи карати як вбивць, то вони ні при яких обставинах не будуть застосовувати зброю.
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И в тоже время гарант скоро как ДВА месяца не подписывает закон об амнистии 2016, по которому очень много атошников, майдановцев должны выйти на свободу!

Абсолютно наплевательское отношнени со стороны гаранта на соблюдение законов Украины. Даже при яныке так открыто и демонстративно не "ложили" на законы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое экс-"беркутовцев" в статусе обвиняемых продолжают работать в Нацполиции, - ГПУ
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