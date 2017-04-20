 Двое экс-"беркутовцев" в статусе обвиняемых продолжают работать в Нацполиции, - ГПУ

Об этом Громадскому сообщили в Генеральной прокуратуре.
Бойцы остаются на службе, несмотря на то, что уже находятся в статусе обвиняемых.
Дело против Андрея Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (статья 127, часть 2). Наказание по этой статье может составлять от 5 до 10 лет.
Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 г. на улице Грушевского, где на колоннаде на входе в стадион Лобановского избили двух участников Майдана. "Беркутовцы" сняли их с этой колоннады, раздели, издевались, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел. Суд пострадавших к уголовной ответственности решил не привлекать.
Также в этом деле в статусе обвиняемых проходят еще двое экс-сотрудников харьковского "Беркута" - Владислав Мастега и Артем Войлоков. Оба, уже будучи в статусе обвиняемых, выехали в России 11 апреля через пограничный пункт пропуска Гоптовка, что в харьковский области.
14 апреля появилось видео, на котором они еще с двумя обвиняемыми экс-беркутовцами харьковского управления утверждали, что в Украине им находиться опасно.
Дело против Владимира Рияко тоже уже передано в суд. Он единственный остался в Украине из трех фигурантов дела об избиении журналистов Громадського 28 января 2015 г. в милицейском пункте "Песочин" в Харьковской области. Тогда трое милиционеров остановили журналистов, когда те возвращались из зоны боевых действий. Оператору Константину Реуцкому заломили руки, бросили его на землю и украли у него флешку от камеры, на которую он пытался снимать действия правоохранителей.
Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, а нанесение повреждений, как препятствование деятельности журналистов, а также злоупотребление полномочиями, что наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет лишения свободы. Для Рияко избрана мера пресечения в виде личного обязательства и он продолжает работать в харьковской полиции. На содержание имеет младшего несовершеннолетнего брата.
Еще двое фигурантов этого дела Александр Костюк и Виталий Гончаренко выехали из Украины. Костюк 11 апреля, а Гончренко 9 апреля через пункт пропуска Гоптовка. Они двое тоже фигурируют на видео вместе с Войлоковым и Мастегою.
Кроме эпизода с журналистами Громадського, Гончаренко также проходит обвиняемым по делу об убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке в Киеве. 6 апреля суд изменил ему меру пресечения с ареста на личное обязательство. Поэтому пограничники не имели права его даже задержать.
Еще один фигурант дела об убийстве трех майдановцев, харьковский экс-"беркутовец" Александр Белов, находится под круглосуточным домашним арестом в Харькове. От службы он отстранен.
Адвокат Гончаренко, Рияко и Костюка, Валентин Рыбин, утверждает, что на суд его подзащитные, двое из которых выехали из Украины, появятся. И предполагает, что заседание суда, по сути, начнется через несколько недель. Также Рыбин уверен, что суды будут проходить независимо от того, вернутся обвиняемые беглецы, или нет, потому что в каждом эпизоде остается хотя бы один фигурант дела.
В Генпрокуратуре же утверждают, что сделали все от них зависящее, чтобы привлечь "беркутовцев" к ответственности: следствие завершили против них, в суд передали, аргументы судьям, почему подсудимые могут скрыться, если не избрать им надлежащую меру пресечения - привели.
"Это уже вопрос к суду, как они решили выпустить под личное обязательство человека, который имеет 115 статью - убийство", - сказал следователь управления спецрасследований.
Напомним, одного из четырех задержанных в июне 2016 года сотрудников экс-подразделения харьковского "Беркута", Артема Войлокова выпустили из-под стражи в октябре 2016 года. В декабря 2016 года суд продлил Войлокову и Мастеге меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 2 месяца.
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В НАБУ добавили, что его детективы осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах (по состоянию на 31 марта 2017 года). Совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд гривен.http://antikor.com.ua/articles/163592-masshtaby_ukrainskoj_korruptsii_shokirujut_voobrahenie_nabu_nashlo_sledy_v_41_strane_po_vsemu_miru
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Я вам відповім - майдан домотував силовиків. Вам може здатися це блюзнірством, але держава коштує більше ніж сто життів. Навіть більше ніж мільйон.
Я повернусь до того вартового з якого і почав. Припустимо стоїть він на посту і охороняє якусь комору зі зношеними онучами. І тут на нього з темряви виходить людина. Ця людина одягнута у вишиванку у руках тримає томик кобзаря в над головою у неї німб. Солдат, як і прописано в уставі, кричить: «стій хто йде!», робить попереджувальний постріл, а наступним пострілом вбиває порушника. Здавалось би як тут можна порівнювати? З одного боку драні онучі з іншого практично свята людина - щирий патріот, Звісно треба вартового покарати за такий вчинок. Але ні. Вартовому треба дати премію та відпуску.
Коли правоохоронців, що охороняють державні установи карати як вбивць, то вони ні при яких обставинах не будуть застосовувати зброю.
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Абсолютно наплевательское отношнени со стороны гаранта на соблюдение законов Украины. Даже при яныке так открыто и демонстративно не "ложили" на законы.
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