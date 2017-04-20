 Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
В частности, многочасовую разведку у побережья Калининградской области осуществлял самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7230, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.
Тем временем, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, поднялся с авиабазы НАТО Гайленкирхен в Германии. Он совершил полет в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области, наблюдая за российской территорией, говорится в сообщении.
Отмечается, что перед этим со стороны Балтийского моря к Калининградской области приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он вылетел с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.
Напомним, ранее истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски.
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мордора.... и ваш намёк поймут.... думаю правильно поймут....
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