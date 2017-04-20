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Все про:Великобритания (1581) Калининград (61) НАТО (5379) разведка (1676) Россия (70060) самолет (2148) Швеция (477)

 Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области

Разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции в среду 19 апреля совершили подлеты к российским границам на юге Балтики для выполнения оперативных заданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

В частности, многочасовую разведку у побережья Калининградской области осуществлял самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7230, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Тем временем, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, поднялся с авиабазы НАТО Гайленкирхен в Германии. Он совершил полет в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области, наблюдая за российской территорией, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией

Отмечается, что перед этим со стороны Балтийского моря к Калининградской области приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он вылетел с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.

Напомним, ранее истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски.
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Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области- думают, решают как делить будут засРашу на куски
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дедывоевали все на инстинктах, поэтому с такими хомоинстинктусами только так и надо, другого они не воспринимают
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До чего довели когда то процветающий германский регион кацапы.... .Это же свиньи.
Самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области - Цензор.НЕТ 739
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Тогда понятно. Восстановить ума не хватило, а разрушить немецкую каменную кладку и все шахтеры ДНР не смогут
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Ну, им же надо было довести все до российских стандартов. Удалось.
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Какая ужасная эта бомбёжка самолётами НАТО!
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ответ ,на полеты "ревущих медведей" у побережья Аляски...
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Сеичас услышим истошный визг хуйла " видите они нападают на Россию ". Вова закрываи нах границы , что бы ни одна мышь не выскочила
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Учредите премию Эрдогана с тарифной сеткой в зависимости от маркировки сбитых самолётов
мордора.... и ваш намёк поймут.... думаю правильно поймут....
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Интересно услышать реакцию на это радосное событие печальной лошади лаврова,маньки-аблигации,и гопника из СБ ООН на кисель ТВ.Вот визгу и воплей будет то...
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Не знаю, зачем оно Вам... Зачем Вам знать мнение идиотов-уголовников?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСамолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции провели активную разведку вблизи Калининградской области
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