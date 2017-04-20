 На сегодняшний день лишь 10% детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
"Сейчас только 4 тыс. детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию. А это лишь 10% от общего количества учеников с особыми потребностями", - сообщила Гриневич.
Согласно сообщению, одной из первоочередных задач для развития инклюзивного образования является внедрение программы прозрачного финансирования инклюзивной образовательной среды по принципу "деньги за ребенком".
Также необходима разработка каталога образовательных услуг для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают образование в условиях инклюзивного обучения, и определение стоимости этих услуг.
Как сообщалось, Китай намерен выделить 200 тыс. долларов на развитие инклюзивного образования в Украине.
Кабмин предоставил право на пенсию по выслуге лет ассистентам воспитателей, которые работают в инклюзивных группах, и директорам (заведующим) дошкольных учебных заведений.
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