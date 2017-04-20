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Все про:дети (3090) образование (1504) школа (1701) Минобразования (789) Гриневич (132)

 На сегодняшний день лишь 10% детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что лишь 10% детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

"Сейчас только 4 тыс. детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию. А это лишь 10% от общего количества учеников с особыми потребностями", - сообщила Гриневич.

Согласно сообщению, одной из первоочередных задач для развития инклюзивного образования является внедрение программы прозрачного финансирования инклюзивной образовательной среды по принципу "деньги за ребенком".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет реформ поддержал концепцию Новой украинской школы и инклюзивного образования

Также необходима разработка каталога образовательных услуг для лиц с особыми образовательными потребностями, которые получают образование в условиях инклюзивного обучения, и определение стоимости этих услуг.

Как сообщалось, Китай намерен выделить 200 тыс. долларов на развитие инклюзивного образования в Украине.

Кабмин предоставил право на пенсию по выслуге лет ассистентам воспитателей, которые работают в инклюзивных группах, и директорам (заведующим) дошкольных учебных заведений.
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для ынклюзивного навчання потрібна інфраструктура в школах , типу пандуси , підйомники, сеціально оболаднані туалети.... а ви в тому міносвіти такого робити не умієте, лише бабло пиляти н а нових підручниках і донорських програмах іноземної допомоги
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проте вони вміють на відмінно констатувати існуючі проблеми
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Розпил бабла "рєхварматорами" почався! Ненажерливі тварюки гнойцмани-патрашенки, на ліхтарях у зашморгу вас "інклюзують"!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа сегодняшний день лишь 10% детей с особыми потребностями привлечены к инклюзивному образованию, - Гриневич
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