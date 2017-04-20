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 Непогода в Украине: 199 населенных пунктов все еще остаются обесточенными, - ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 7 часов утра 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: в Харьковской - 99 н.п., в Днепропетровской - 72 н.п., в Полтавской - 14 н.п., в Херсонской - 9 н.п. и в Запорожской - 5 н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Кроме того сообщается, что по состоянию на 7часов утра 20 апреля на дорогах государственного и регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

"Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья. ФОТО + ВИДЕО

Отмечается, что для ликвидации последствий непогоды принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распыления поваленных деревьев в населенных пунктах.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс. 901 чел. и 1 тыс. 26 ед. тех., в том числе от ГСЧС 269 ед. тех. и 792 чел. личного состава.

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В ГСЧС также подчеркнули, что 19 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 354 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Днепропетровской - 215 н.п., Полтавской - 59 н.п., Харьковской -55 н.п., Запорожской - 19 н.п., Херсонской - 5 н.п. и Кировоградской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-19 апреля в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, налипание мокрого снега и порывы ветра 15-20 м / с) из-за срабатывания систем защиты и обрывы линий электропередач.
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Непогода это мягко сказано. А в это время в воюющей стране (если верить Власти когда ей это выгодно) депутатьё ушло на месяц в отпуск....и наслаждается мягким климатом и тёплой водичкой закордонных округов со своими посипаками.
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Небесная Канцелярия штука хитрая,хорошо что не ураган Катрина или землетрясение в Спитаке и чЛенинакане...
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На Тоцком полигоне маршал Жюков в 1954 году уже наказал 70 000 кацаПсинов при испытаниях ядрённых,вмиг стали инвалидами...
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Про місто Новомосковськ Дніпропетровської області чув, про місто Новоросійськ - чую вперше..
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1. Редактор не випив ранкової кави.
2. Дуже чітка асоціація: мацква - роіся.

3. Перейменувати !!!
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Сегодня родился Трижды брат кацаПсинских шакалов Адольф Гитлер.Путлеские КРЫСы обещают напечатать полный текст братского Договора Молотов-Риббентроп от 28 сеньября 1939 года в газете Красная Звязда
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Газета ПРАВДА номер за 20 апреля 1940 года.Первая страница.
Канцлеру вяликая Германия Гитлеру...поздравляем желаем и тд..КРЫСЫ ПОЗОРНЫЕ...
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